Cât înseamnă cele 16 sutimi care l-au despărțit pe David Popovici de recordul mondial. Nu ai timp să spui „rechin”!

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David Popovici a fost din nou senzațional. Înotătorul român a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de natație de la Paris, după o cursă pe care a încheiat-o în 46,56 secunde. Puțin a lipsit pentru a bate recordul mondial.

David Popovici, la 16 sutimi de istorie! Cât de aproape a fost „Rechinul” de recordul mondial

, în timp ce Kristof Milak a completat podiumul, cu 46,87. Popovici și-a trecut astfel în palmares un nou titlu european și a stabilit recordul Campionatelor Europene. Românul a fost incredibil de aproape de recordul mondial al probei de 100 de metri liber.

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Recordul absolut este de 46,40 secunde și îi aparține chinezului Pan Zhanle. A fost stabilit chiar la Paris, în finala Jocurilor Olimpice din 2024. Atunci, asiaticul a cucerit medalia de aur, iar sportivul din țara noastră s-a mulțumit cu bronzul. „Rechinul” pare într-o continuă creștere de formă și am putea vedea, în viitorul apropiat, cursa în care să își atribuie din nou recordul absolut.

Ce poți face în cele 16 sutimi care l-au despărțit pe David Popovici de recordul mondial

Aproape nimic. 0,16 secunde reprezintă un interval atât de mic, încât creierul uman abia are timp să proceseze ceea ce vede. Dacă un obiect apare brusc în fața ta, în cele mai multe cazuri nici măcar nu ai apucat să reacționezi până când cele 16 sutimi au trecut.

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Un clipit durează, în general, în jur de 0,1-0,4 secunde. Asta înseamnă că, dacă ai fi clipit exact în momentul în care Popovici și Pan Zhanle ar fi ajuns la perete în două curse imaginare desfășurate simultan, ai fi ratat finișul. Nu ai timp să rostești nici măcar numele „David” în cele 16 sutimi de secundă.

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Recordul mondial a fost cândva al lui David Popovici

În 2022, la Roma, românul stabilea recordul mondial cu timpul de 46,86 secunde. Pan Zhanle a coborât ulterior recordul la 46,80, iar la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 a reușit incredibilul 46,40.

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Acum, David Popovici a ajuns la 46,56. Mai are de recuperat doar 16 sutimi de secundă. La finalul cursei de la Paris, românul a declarat: „Mi-aș fi dorit un record mondial acum, dar recordul mondial trebuie să vină natural, organic, nu doar pentru că mi-l doresc eu într-un anumit moment. Acum că știu exact ce mai am de lucrat, sunt și mai aproape de el”.