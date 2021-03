Cât însumează datoriile lui Dinamo. S-au plătit salariile pe ianuarie şi ANAF. „Suntem tot mai aproape“

Fanii-acţionari din Programul DDB fac eforturi considerabile pentru ca Dinamo să poată obţină licenţa pentru sezonul viitor. Într-un comunicat postat pe pagina de Facebook, au anunţat că datoriile pe care clubul le mai are însumează 550.000 de euro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

DDB: „Suntem tot mai aproape. Am scăzut datoriile sub jumătate“

Din informaţiile pe care le-au oferit fanii-acţionari, datoriile lui Dinamo au pornit de la suma astronomică de 1,2 milioane de euro, dar prin negocieri, bilete vândute şi înscrieri în Programul DDB, acestea au scăzut.

În urmă cu circa o lună, DDB anunţa datorii de 800.000 de euro. Acum, spun fanii, ele au scăzut până la 550.000 de euro, iar salariile au fost achitate inclusiv pe luna ianuarie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„CÂINILOR, SUNTEM TOT MAI APROAPE DE SALVAREA CLUBULUI!

De la o datorie atât de mare, de 1.200.000€, am reușit să coborâm sub jumătate și am ajuns astăzi la 550.000€. Nu e ușor să ne împărțim între atâtea greutăți, să luptăm pe atâtea fronturi. Uneori putem da și rateuri. Știm că se sparg toate în capul nostru, chiar și atunci când ratează un jucător, sau când se dă penalty în loc de fault în atac.

ADVERTISEMENT

Salariile sunt plătite pe luna ianuarie. Am plătit și ratele la zi către ANAF. Sumele de mai sus reprezintă datorii rezultate din litigii cu foștii jucători. Datorii făcute de cei care au încercat falimentarea clubului. Niște impostori care n-au luat în calcul că se pun cu CÂINII.

Dar le promitem că LE VA FI GREU CU NOI. VOR FUGI, DAR NU SE VOR PUTEA ASCUNDE, VOM FI PE URMELE LOR ORIUNDE!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Avem câteva lucruri simple de făcut în următoarea perioadă:

1. JOI LA ORA 9:00 NE VOM APĂRA CLUBUL ȘI ISTORIA!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și-au anunțat prezența foarte mulți suporteri din Capitală și din alte județe. Cei care vor veni, sunt rugați să respecte regulile de distanțare, să fie îmbrăcați ca de oraș, nu ca pentru stadion! De restul ne ocupăm noi. Vom avea oameni peste tot în București și în jurul Bucureștiului.

Locul de întâlnire este acesta: Secția Comercială a Tribunalului București, exact în spatele stației de metrou Petrache Poienaru (fosta Semănătoarea). Adresa este: Splaiul Independenței 319L.

ADVERTISEMENT

2. Trebuie să continuăm comenzile pentru tricouri! S-au strâns aproape 120.000€ până acum. Este o sumă foarte importantă care va conta mult. IMPORTANT DE ȘTIUT: La 2500 de tricouri comandate va fi trasă la sorți o mașină Suzuki Swift.

3. Trebuie să continuăm să luăm bilete la Meciul Salvării! S-au strâns până acum peste 52.000€. Aproape cât un sold out pe Arena Națională. S-au dat aproape toate lojele cu bilete de 100 de lei“, au anunţat fanii din Programul DDB.

ADVERTISEMENT