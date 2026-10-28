Cât l-a costat pe Mihai Rotaru să creeze noua „Craiova Maxima”. Suma uriașă investită în Universitatea

Universitatea Craiova a făcut eventul în sezonul 2026-2027 și este favorită la titlu și în această ediție de SuperLiga. Oltenii au prins și grupa de Conference League pentru al doilea sezon la rând și se luptă din nou pentru primăvara europeană. Anul trecut au ratat-o dramatic, în ultimele secunde ale partidei de la Atena.
Perioada excelentă a Craiovei a fost remarcată și de către Eugen Trică și Marius Mitran, doi fini cunoscători ai fotbalului din Bănie. Cei doi au căzut de acord că actuala echipă este cea mai bună pe care a avut-o Universitatea de la „Craiova Maxima” încoace. O afirmație îndrăzneață, dar care este susținută de cifre.
„Cea mai bună echipă a Craiovei după Craiova Maximă. Chiar și peste cea din ’91, când era domnul Cârțu antrenor. Și ca trofee câștigate sunt cam pe acolo, le mai trebuie două trofee și egalează Craiova Maxima. Peste generația lui Craioveanu, peste generația lui Trică, Frăsineanu, Stoican, Ganea”, a explicat Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA. Mitran i-a dat dreptate!
Proiectul câștigător de la Craiova, care a adus al 5-lea titlu al Universității, a fost început de Mihai Rotaru în 2013. Iar construirea unei echipe care să domine fotbalul românesc nu a fost deloc simplă. Au fost cheltuieli uriașe, un total de 35.000.000 euro din informaţiile FANATIK, care mult timp nu au fost recompensate și cu trofee. Primul succes a venit în 2018, după câștigarea Cupei României. De atunci, Universitatea a ajuns la 6 trofee sub comanda lui Mihai Rotaru.
Mihai Rotaru a plătit peste 20 de milioane de euro doar în sume de transfer din 2013 până în prezent. La această sumă se adaugă numeroase alte cheltuieli, printre care salarii la cel mai înalt nivel din SuperLiga și comisioane pentru agenți. Dar actuala echipă a Craiovei a fost construită în special datorită sumelor record care au fost achitate în ultimele două veri.
Comparațiile dintre actuala echipă a Universității și legendara „Craiova Maxima” capătă și mai mult sens dacă privim cifrele din cupele europene. Doi dintre jucătorii din actualul lot al oltenilor sunt foarte aproape să-l egaleze pe cel mai bun marcator all-time pentru Știința în Europa. Assad Al Hamlawi și Ștefan Baiaram au câte 9 goluri fiecare în cupele europene, în vreme ce Sorin Cârțu, lider all-time la acest capitol, are 11. Șanse mari ca „Sorinaccio” să fie egalat sau chiar depășit pe parcursul acestei ediții de Conference League.