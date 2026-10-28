Cât l-a costat pe Mihai Rotaru să creeze noua „Craiova Maxima”. Suma uriașă investită în Universitatea

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Universitatea Craiova a făcut eventul în sezonul 2026-2027 și este favorită la titlu și în această ediție de SuperLiga. Oltenii au prins și grupa de Conference League pentru al doilea sezon la rând și se luptă din nou pentru primăvara europeană. Anul trecut au ratat-o dramatic, în ultimele secunde ale partidei de la Atena.

Eugen Trică și Marius Mitran au căzut de acord. Actuala echipă a Universității, cea mai bună de la „Craiova Maxima” încoace

a fost remarcată și de către Eugen Trică și Marius Mitran, doi fini cunoscători ai fotbalului din Bănie. Cei doi au căzut de acord că actuala echipă este cea mai bună pe care a avut-o Universitatea de la „Craiova Maxima” încoace. O afirmație îndrăzneață, dar care este susținută de cifre.

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„Cea mai bună echipă a Craiovei după Craiova Maximă. Chiar și peste cea din ’91, când era domnul Cârțu antrenor. Și ca trofee câștigate sunt cam pe acolo, le mai trebuie două trofee și egalează Craiova Maxima. Peste generația lui Craioveanu, peste generația lui Trică, Frăsineanu, Stoican, Ganea”, a explicat Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA. !

Proiectul câștigător de la Craiova, care a adus al 5-lea titlu al Universității, a fost început de Mihai Rotaru în 2013. Iar construirea unei echipe care să domine fotbalul românesc nu a fost deloc simplă. Au fost cheltuieli uriașe, un total de 35.000.000 euro din informaţiile FANATIK, care mult timp nu au fost recompensate și cu trofee. Primul succes a venit în 2018, după câștigarea Cupei României. De atunci, Universitatea a ajuns la 6 trofee sub comanda lui Mihai Rotaru.

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Sume cheltuite pe transferuri în era Mihai Rotaru

2013-2014 – 650.000 euro

2014-2015 – 980.000 euro

2015-2016 – 100.000 euro

2016-2017 – 150.000 euro

2017-2018 – 1,2 milioane euro

2018-2019 – 3,4 milioane euro

2019-2020 – 2,7 milioane euro

2020-2021 – 1 milion euro

2021-2022 – 350.000 euro

2022-2023 – 1,3 milioane euro

2023-2024 – 1,1 milioane euro

2025-2026 – 4,3 milioane de euro

2026-2027 – 3,4 milioane euro

Total: 20.630.000 euro

Mihai Rotaru a plătit peste 20 de milioane de euro doar în sume de transfer din 2013 până în prezent. La această sumă se adaugă numeroase alte cheltuieli, printre care salarii la cel mai înalt nivel din SuperLiga și comisioane pentru agenți. Dar actuala echipă a Craiovei a fost construită în special datorită sumelor record care au fost achitate în ultimele două veri.

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Transferuri realizate pentru sezonul 2025-2026

Assad Al-Hamlawi – 1 milion de euro

Luca Băsceanu – 1 milion de euro

Oleksandr Romanchuk – 750.000 euro

Mihnea Rădulescu – 400.000 euro

Pavlo Isenko – 350.000 euro

Monday Etim – 350.000 euro

Darius Fălcușan – 300.000 euro

Nikola Stefanovic – 100.000 euro

David Matei – 75.000 euro

Alexandru Crețu, Adrian Rus, Samuel Teles, Tudor Băluță, Steven Nsimba – liberi de contract

Transferuri realizate pentru sezonul 2026-2027

Simon Elisor – 1,5 milioane euro

Heri Tavares – 1 milion euro

Joao Lameira – 500.000 euro

Ronaldo Webster – 400.000 euro

Răzvan Sava și Baptiste Roux, împrumutați.

Assad Al Hamlawi și Ștefan Baiaram sunt pe urmele lui Sorin Cârțu în Europa!

Comparațiile dintre actuala echipă a Universității și legendara „Craiova Maxima” capătă și mai mult sens dacă privim cifrele din cupele europene. Doi dintre jucătorii din actualul lot al oltenilor sunt foarte aproape să-l egaleze pe cel mai bun marcator all-time pentru Știința în Europa. Assad Al Hamlawi și Ștefan Baiaram au câte 9 goluri fiecare în cupele europene, în vreme ce Sorin Cârțu, lider all-time la acest capitol, are 11. Șanse mari ca „Sorinaccio” să fie egalat sau chiar depășit pe parcursul acestei ediții de Conference League.

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