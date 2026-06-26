Cât l-a costat pe un român un meci la Cupa Mondială 2026. Sumele plătite pentru bilete și parcare. Preț uriaș la bere

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După 15 zile în care s-a jucat non-stop peste ocean, peste 3,5 milioane de spectatori au asistat, pe viu, la meciurile de la Campionatul Mondial 2026. Printre suporterii prezenți pe stadioane au fost și mulți conaționali de-ai noștri. Unul dintre ei a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cât a plătit pentru un meci. La suma totală, în afară de bilete, se adaugă și taxele cu transportul și parcarea. Tot de la acesta am aflat și cât costă o bere la turneul final.

Ce sumă a plătit un român pentru a vedea un meci la Campionatul Mondial 2026

Campionatul Mondial 2026 din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a început pe 11 iunie. Meciul inaugural s-a jucat pe Estadio Azteca din Ciudad de México. Marea finală a Cupei Mondiale va avea loc pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New York. FIFA se așteaptă la recorduri după recorduri din punct de vedere al încasărilor la această competiție.

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au ”turnat” în conturile forului Mondial și al organizatorilor miliarde de dolari. Un român stabilit în SUA, aproape de Boston, oraș al cărui stadion a găzduit mai multe partide importante, a povestit pentru FANATIK cum s-a derulat aventura lui în această perioadă a turneului.

Acesta a prins bilete la meciurile Scoția – Maroc și Anglia – Ghana. Ambele s-au jucat pe Boston Stadium (cunoscut și ca Gillette Stadium). Pentru un singur tichet a achitat 450 de dolari. ”E un vis de mic copil să merg la un Campionat Mondial și n-am putut să nu îmi iau bilete la Boston pentru că stau într-un orășel destul de aproape. M-am înscris la loteria biletelor pe site-ul FIFA prin luna decembrie. Am luat bilete la Scoția – Maroc și Anglia – Ghana. Un bilet a fost 450 de dolari”, spune Ghiran Bogdan pentru FANATIK.

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Cât costă biletele, transportul și parcarea. Prețuri mari la o bere cumpărată pe stadion

nu presupune doar biletul în sine. Cheltuielile totale, mai ales în metropole cum sunt cele din SUA, mai cuprind și taxele de transport, parcarea și consumația în interiorul arenelor. Conaționalul nostru a mai spus că, la meciul Scoția – Maroc, a mai scos din buzunar 175 de dolari pentru parcare. La Anglia – Ghana a mers cu trenul, achitând 90 de dolari. Pe stadion, o bere ajunge la 20 de dolari, un preț uriaș, dat fiind faptul că, spune românul, în general ea costa 5 dolari. Totalul aproximativ, ca să vezi un astfel de meci la fața locului, se ridică în jurul sumei de 1.000 de dolari.

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”O bere costă 20 de dolari pe stadion. E foarte mult pentru că în general costă 5 dolari. Pentru Anglia cu Ghana am plătit 90 de dolari pe tren. La Scoția – Maroc am mers cu mașina. Parcarea în oraș m-a costat 175 de dolari la 20 de minute de mers pe jos de stadion. Deci ca să mergi la un meci te costă în jur de 1.000 de dolari. Atmosfera la Scoția – Maroc a fost senzațională, pe stadion, la imnuri, aveau steagurile scoase încă de pe autostradă, claxonau și cântau și nu a fost absolut niciun incident, a mai declarat Bogdan pentru FANATIK.

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Record de bilete vândute de FIFA la Cupa Mondială 2026. Au căzut cifrele din 1994

Încă dinainte de startul Cupei Mondiale 2026, , din cele aproximativ 7 milioane scoase la vânzare. Astfel, recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru un turneu final al Cupei Mondiale, stabilit în 1994, era deja depășit. Revenind la prezent, după 15 zile de competiție, aproximativ 3,6 milioane de spectatori au trecut deja prin turnicheții stadioanelor Cupei Mondiale 2026.