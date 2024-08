Cât l-a costat pe un șofer român cu mașină electrică drumul dus-întors până în Grecia. “Anul trecut, cu o mașină pe motorină, am plătit 1.800 de lei”

Un șofer român a spus cât l-a costat drumul dus-întors până în Grecia, cu mașina electrică. Experiența a fost una plăcută pentru turist, care a mers, în trecut, cu mașina pe motorină.

Cât a plătit un șofer român pentru drumul dus-întors până în Grecia, cu mașina electrică

În fiecare an, tot mai mulți turiști români merg . Peisajele superbe, plajele cu nisip fin și apa turcoaz, dar și numeroasele opțiuni de cazare îi atrag pe români.

ADVERTISEMENT

În timp ce unii turiști aleg să meargă în Grecia cu avionul pentru că nu au mașină sau nu vor să conducă pe un drum atât de lung, alții preferă propriul autoturism, deoarece au mai multă libertate în acest fel.

, cu mașina electrică, a vorbit despre experiența drumului. Anul trecut, acesta a mers cu mașina pe motorină și a precizat că prețul combustibilului a fost mult mai mare.

ADVERTISEMENT

Pentru drumul dus-întors de anul trecut, șoferul român a plătit peste 1.000 de lei. În schimb, anul acesta, atunci când a mers cu mașina electrică, prețul a fost de doar 327 de lei.

În afară de drumul dus-întors până la destinație, șoferul a inclus în preț și drumurile făcute pe insula Paxos. Acesta a menționat că nu a stat să aștepte prea mult la stațiile de încărcare pentru mașinile electrice.

ADVERTISEMENT

“Pentru că postarea mea de-acum ceva timp a făcut atâta vâlvă, la întrebarea ‘Există stații de încărcare mașini electrice în Paxos?’, am zis să revin cu noutăți post vacanță.

O să încep cu rezumatul, ca să le răspund în primul rând cârcotașilor care știu tot despre mașinile electrice, dar nu au condus niciodată una: transportul dus-întors București – Paxos – București + 280 km făcuți în Paxos m-a costat 327 lei.

ADVERTISEMENT

În comparație cu transportul de anul trecut cu mașină pe motorină București – Lefkada – București + plimbările pe insulă, care m-au costat 1.800 și ceva de lei. Și nici nu am făcut pana prostului, nici nu am ‘pierdut’ ore la încărcat”, a scris românul pe un grup de Facebook.

De câte ori și-a încărcat românul mașina

Românul a mai precizat că a plecat din București cu mașina complet încărcată. Pe parcursul călătoriei, a oprit în mai multe locuri pentru a încărca autoturismul.

Acesta a oprit înainte de Podul Prieteniei pentru a face plinul mașinii și a cheltuit 28 de lei pentru 12 minute de încărcare. Ulterior, a oprit la Sofia, având bateria încărcată 18%.

Încărcarea a fost gratuită și a durat 35 de minute, timp în care bărbatul și familia sa au putut să se odihnească. Următoarea încărcare a fost la Kulata și a costat 47 de lei. Românul nu a întâmpinat probleme nici la feribot.

“A treia oprire Audi Ioannina, încărcare charger de mare viteză și ….. cu mare cheltuiala….. 82% încărcare, 150 lei. Am ajuns la feribotul Igoumenitsa cu mașină încărcată 86% . M-am dus frumos să întreb la ghișeu ‘nu va supărați, avem mașină electrică, este încărcată 86%, este vreo problemă?’.

Doamna de la ghișeu îmi răspunde oficial că ‘în nouă lege știm scrie că mașina electrică trebuie să fie încărcată doar 40%- dar noi nu avem aparate și nici nu avem personal care să verifice așa ceva. Pentru noi nu este nicio problemă’. Deci, pe feribot mașina electrică este considerată autovehicul și atât”, a mai povestit acesta.

La cazare, mașina a fost încărcată și a fost folosită în timpul vacanței. Deși a folosit clima mașinii și au mers cu 130 km/h pe autostradă, prețul tot nu a fost prea mare.

“Am primit un aparat de măsurare și am încărcat la două zile, câte 15-25%. La finalul vacanței, pentru că suma a fost de aproximativ 20 de euro, administratorul ne-a spus că nu mai plătim nimic, că am consumat foarte puțin.

Fericiți nevoie mare, am plecat cu bateria încărcată 100% la feribot. Drumul pe continent la 42 de grade, cu mașina plină, cu climă, cu 130 la ora pe autostrada până la Salonic ne-a costat 79% baterie”, a mai povestit turistul român.

Bărbatul a fost ironizat de utilizatori

La întoarcere, acesta s-a oprit la Sofia și la Ruse, iar acasă avea bateria încărcată 82%. După această experiență, românul spune că va alege să meargă în Grecia cu mașina electrică și în viitor, deoarece drumul a fost foarte ieftin.

“Am oprit la Holiday Inn peste noapte, unde am încărcat la una din cele două încărcătoare montate de curând în parcarea din subsol. Am plătit 102 lei. Parcarea se plătește separat 10 euro la hotel, pe zi

Dacă a meritat vacanță cu mașina electrică? Din plin. Pericol? De prea multă relaxare. Mai merg cu mașina electrică în Grecia? De fiecare dată de-acum încolo”, a încheiat bărbatul.

Unii utilizatori l-au felicitat pe român pentru că a ales mașina electrică, însă au fost și alții care l-au ironizat. Cineva a povestit cum, anul trecut, a avut o experiență neplăcută cu acest tip de vehicul, din cauza unei pene de curent.

“Erou național te facem. Cu excursia asta electrificată ai salvat planeta. Bravo, și ține-o tot așa. Noi muritorii de rând îți mulțumim și suntem profund recunoscători că ne faci aerul mai puțin poluat”, este unul dintre comentarii.

Mulți români preferă să meargă cu mașina pe benzină sau motorină tocmai din cauza incidentelor. Pentru mulți, mașina electrică nu reprezintă o opțiune.