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Gigi Becali s-a săturat să aibă emoții pentru accederea în play-off-ul SuperLigii și a început să investească sume considerabile la FCSB. A înțeles că este singura modalitate de a ține pasul cu celelalte combatante din campionat, care au început din timp să accelereze investițiile.

Ianis Hagi, noul lider de la FCSB? Gigi Becali îl așteaptă cu brațele deschise

Primul semn că Gigi Becali a ridicat ștacheta a fost aducerea lui Denis Drăguș. Fotbalistul a reziliat înțelegerea cu Trabzonspor și a acceptat să evolueze la FCSB în schimbul unui salariu uriaș pentru nivelul fotbalului românesc: 1 milion de euro pe sezon!

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În pauza de transferuri din iarnă, , o mutare care va fi mai costisitoare decât aducerea lui Denis Drăguș din vară.

FANATIK a analizat contextul actual, iar concluzia este că aducerea lui Ianis Hagi va costa mai mult decât cooptarea lui Denis Drăguș. În acest moment, conform bazei de date Capology, Ianis Hagi primește la Alanyaspor un salariu de 800.000 de euro. De asemenea, în spațiul public s-a vorbit despre faptul că mijlocașul român a mai încasat și un bonus la semnătură când a semnat cu turcii, de aproximativ 200.000 de euro. Dacă ar alege să ducă contractul cu Alanya până la capăt, Ianis Hagi ar încasa un total de 1,8 milioane de euro.

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Sezonul Suma În primul sezon 800.000 de euro salariu + 200.000 de euro bonus În al doilea sezon 800.000 de euro salariu Total 1,8 milioane de euro

De ce Ianis Hagi ar putea să ceară un salariu mai mare decât Denis Drăguș

Transferul lui Ianis Hagi se anunță mai scump decât cel al lui Denis Drăguș din mai multe motive. Primul, situația contractuală actuală a lui Ianis Hagi, aflat în ultimele luni de contract cu Alanyaspor. Cazul său a atras atenția mai multor cluburi importante din Europa, iar misiunea celor de la FCSB se va îngreuna de la zi la zi, dacă nu se mișcă rapid. Un atu pentru jucător, care va putea aborda negocierile de pe o poziție de forță. Al doilea, C.V.-ul fiului lui Gică Hagi este unul mai bogat decât cel al lui Denis Drăguș, aspect care îl poate îndreptăți din nou să ceară mai mulți bani.

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Echipele la care a jucat Hagi Viitorul, Fiorentina, Genk, Rangers, Alaves, Alanyaspor Echipele la care a jucat Drăguș Viitorul, Standard, Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor, Eyupspor

De asemenea, nu trebuie uitat statutul lui Ianis Hagi de la echipa națională, acolo unde este unul dintre căpitani. Chiar dacă nu se află în cea mai bună formă a carierei sale, Ianis este un jucător nelipsit de la lotul național, cu o vastă experiență internațională. Nici Denis Drăguș nu are cifrele rele în tricoul echipei naționale, însă influența lui Ianis Hagi a fost mai mare în ultimii ani, venind și dintr-o poziție în teren mai retrasă.

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Jucător Meciuri la națională Goluri la națională Ianis Hagi 58 8 Denis Drăguș 28 7

Ultimul aspect, dar deloc de neglijat, este relația pe care familia Becali o are cu familia Hagi. Să nu uităm că Gică Hagi este nașul de cununie al lui Gigi Becali și al Luminiței, eveniment petrecut în 1994. De asemenea, „Regele” este cel care i-a botezat toate cele trei fete patronului de la FCSB – Teodora, Alexandra și Cristina, .

În acest context, Ianis ar putea aborda discuțiile cu mai multă încredere pentru un pachet financiar consistent, știind că există o relație personală puternică între familii. Rămâne de văzut dacă apropierea dintre Gigi Becali și Gică Hagi va conta și în stabilirea condițiilor contractuale, însă este un element care nu poate fi ignorat în ecuația unui eventual transfer.

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Ianis Hagi nu renunță ușor la bani

Așadar, șansele ca Ianis Hagi să reducă nivelul pretențiilor financiare la FCSB comparativ cu perioada de la Alanyaspor sunt foarte mici. Recent, Adrian Ilie a afirmat că șefii celor de la Alanyaspor l-au rugat pe Ianis Hagi să accepte o reducere a salariului, .

„Ianis trece și printr-o situație mai dificilă la echipa de club. În primul rând a venit președintele clubului și i-a zis să își diminueze contractul. (n.r. – Cât i-a cerut diminuare?) Cred că vreo 30-40%. Nu a vrut, pentru că este în ultimul an de contract. Mai are șase luni și sper să se transfere acum, în această fereastră. Sper să meargă oriunde. Din cauza asta nu joacă la echipa de club, pentru că nu a vrut să accepte diminuarea de contract și a intrat în ultimele șase luni. Din cauza asta nu are meciuri la echipa de club, nu că nu este în formă”, a precizat Adi Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

În concluzie, fiul „Regelui” are motive serioase să solicite un salariu de peste 1 milion de euro pe sezon pentru a-și consolida statutul de unul dintre cei mai importanți jucători ai formației roș-albastre. A

Astfel, Ianis Hagi ar urma să beneficieze de un contract superior celui al prietenului Denis Drăguș, remunerat cu un milion de euro anual. Pe lângă salariu, Gigi Becali ar trebui să pregătească și bonusuri consistente pentru a-l convinge pe mijlocaș să semneze cu FCSB. Toată afacerea va trece bine de 1 milion de euro și, cel probabil, va fi mai aproape de 1,3-1,5 milioane de euro.