Cât mai are contract Dan Petrescu cu CFR Cluj. Dezvăluirea făcută la Fanatik SuperLiga. Video Exclusiv

și s-a calificat în primăvara europeană. Campioana României va juca barajul pentru accederea în optimile Conference League cu o echipă clasată pe locul 3 în Europa League.

Dezvăluire exclusivă „Fanatik SuperLiga”: Dan Petrescu mai are contract cu CFR Cluj până în vara lui 2024!

Fără îndoială, antrenorul în ultimii ani, iar calificarea de acum în primăvara europeană i se datorează în mare măsură. Chiar dacă au fost ceva fricțiuni cu patronul Neluțu Varga după înfrângerea suferită pe teren propriu în fața lui Sivasspor, lucrurile s-au reglat pe parcurs, iar acum totul se desfășoară normal în Gruia.

Dan Petrescu nu mai este pe picior de plecare de la CFR Cluj, ba, mai mult, oficialii campioanei României se gândesc chiar să îi ofere o prelungire de contract. O merită cu prisosință, mai ales că

Contract care, oricum, expiră abia peste doi ani, în vara lui 2024, după cum a dezvăluit președintele Cristi Balaj în exclusivitate în

„Dan Petrescu mai are încă un an și jumătate contract. Până la finalul sezonului 2024. Cât am și eu, de fapt. Suntem gemeni. Ne-am dori să continuăm împreună, în situația în care se întâmplă asta vin și rezultatele.

Am făcut schimbări majore la club, jucătorii au început să aibă relații de joc, să fim o echipă care primește foarte greu gol”, a declarat Cristi Balaj în emisiunea FANATIK SUPERLIGA HORIA IVANOVICI.

Apoi, președintele lui CFR Cluj a continuat să vorbească despre motivele pentru care Dan Petrescu ar dori să rămână la echipa din Gruia, unde se simte excelent.

„Urmează să fixăm capitolul ofensiv, să fim mai periculoși. Dacă rezolvăm și această etapă sunt convins că și Dan Petrescu ar fi mult mai dornic să rămână aici. Rămâne nu doar pentru că se simte excelent la Cluj, dar e și mândru de echipă.

Doar cluburile serioase reușesc să mențină mai mult timp un antrenor. Pentru că atunci când schimbi des ar trebui să te uiți în oglindă dacă greșești când numești antrenorii, dacă nu te pricepi la acest capitol”, a încheiat Cristi Balaj discuția despre Dan Petrescu și contractul pe care îl are cu CFR Cluj.

Ce salariu are Dan Petrescu la CFR Cluj

Așa cum era normal, datorită numelui și rezultatelor pe care le-a obținut de-a lungul anilor, Dan Petrescu are cel mai mare salariu dintre toți antrenorii din SuperLiga. El este plătit la CFR Cluj cu 25.000 de euro lunar, dar mai beneficiază și de bonusuri consistente pentru câștigarea titlului sau performanțele obținute în cupele europene.

Acest salariu de 25.000 de euro lunar vine la pachet însă și cu o pe care una dintre cele două părți trebuie să o achite dacă dorește să rupă unilateral contractul.

Este și motivul pentru care Dan Petrescu nu a putut pleca la echipa națională în decembrie 2021, dar și cel din cauza căruia Nelușu Varga nu a reușit să-l demită în septembrie 2022, după înfrângerea cu Sivasspor de la Cluj.