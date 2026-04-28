„Cât mai așteptați după Charalambous?” Gigi Becali a dezvăluit când va avea FCSB un nou antrenor: „El e prima variantă”

FCSB nu a numit, deocamdată, un antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Gigi Becali a anunțat în direct că prima variantă pe care o ia în calcul pentru banca roș-albaștrilor este în continuare Elias Charalambous. . Gigi Becali a anunțat că va alege un antrenor în următoarele 15 zile.

„Cât mai așteptați după Charalambous?” Gigi Becali a făcut anunțul despre noul antrenor al FCSB

FCSB mai are de disputat 3 meciuri în play-out-ul SuperLigii, apoi campioana României va evolua la barajele pentru calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Echipa roș-albaștrilor nu are, deocamdată, un antrenor principal după ce Mirel Rădoi a plecat prematur și a semnat cu Gaziantep. Gigi Becali, patronul FCSB, a dat ultimele detalii despre numirea noului antrenor. În cursul zilei de marți, latifundiarul din Pipera trebuia

„Trebuia azi, să vedem, adică nu e, ori că de acum, ori peste două săptămâni, o să dea un răspuns în astea două săptămâni. A spus că vrea să vină din vară, i-am transmis prin Teia (n.r. Sponte) că nu are cum să vină de la vară, că de la vară o să iau antrenor oricum, că nu te lasă regulamentul.

Eu mizez că ne calificăm și am zis că cine califică echipa va rămâne. Nu știu, nu mă interesează pe mine de ce nu și-a găsit echipă. Să întreb eu asta, nu. Când se face o lună de când a plecat Mirel? În 15 zile o să punem antrenor. Am multe variante, nu una. Dar să corespundă programului de la FCSB”, a declarat Gigi Becali, la .

Elias Charalambous, prima variantă pentru FCSB

În continuare, . „El (n.r. MM) poate să caute, eu mă consult cu el, vorbesc zilnic cu el, numai că a căutat și a găsit, nu unul, mai mulți, dar hotărârea va fi a mea. Cine va fi antrenor trebuie să stau față în față cu el, să văd dacă corespunde cerințelor FCSB-ului (n.r. râde).

Hai să vă spun una tare de tot, ca să râdeți. L-am întrebat pe Iftime cum l-a ales pe Croitoru și a zis că acum e și el FCSI (n.r. Faci Ce Spune Iftime). Am vrut eu să mă conving de niște lucruri, să mă conving de niște jucători, de niște posturi. Și am zis că nu am nevoie de antrenor două săptămâni, am început deja cât de cât să mă conving. Prima variantă e Charalambous. Dar nu este neapărat sau obligatoriu.

Dar varianta pe care eu o iau prima este ortodoxia. Nu exclud orice religie, am de toate, și musulmani. Dar, dacă e să aleg, aleg ortodox. Vă spun niște lucruri din punct de vedere teologic și începeți să râdeți și nu e bine. O să fac eu păcat pentru că nu trebuie să spun lucrurile astea la oameni care nu știu. Și eu am dreptul la opinia mea. Un evreu de exemplu, eu de când studiez și de când sunt mai aproape de credință, iubesc din ce în ce mai mult poporul ăsta”, a mai spus Gigi Becali.