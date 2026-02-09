Cât mai durează austeritatea în România: „Suntem în recesiune tehnică”. De ce pleacă unele companii de la noi și care sunt primele vești bune după strângerea curelei

ADVERTISEMENT

Românii simt deja efectele austerității, în timp ce unele companii își închid operațiunile în România. Totuși, economistul Christian Năsulea dezvăluie pentru FANATIK că recesiunea tehnică este temporară și că primele semnale pozitive nu au întârziat să apară. În timp ce consumul și activitatea economică încetinesc, corecțiile adoptate de guvern ar putea transforma România într-o piață atractivă pentru investiții pe termen mediu și lung.

Cât va mai dura austeritatea în România? Impactul asupra companiilor și primele semnale pozitive pentru piață

Economia României se află într-un moment dificil, marcat de cea mai ridicată rată a inflației și cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Indicatorii economici arată rezultate sub așteptările unei economii dezvoltate, iar guvernul de coaliție, concentrat pe reformă și austeritate, a implementat măsuri menite să corecteze dezechilibrele. Aceasta include atât creșteri de taxe, cât și reducerea cheltuielilor publice, pași care, inevitabil, conduc la o scădere a activității economice și influențează consumul și piața internă.

În opinia economistului Christian Năsulea, dezvăluită pentru FANATIK, situația actuală a fost generată de indicatori economici defavorabili: „Noi am ajuns cu acest guvern de coaliție pus pe reformă și austeritate, pentru că avem cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, avem cel mai mare deficit bugetar din UE, avem niște indicatori extraordinar de proști când vine vorba de modul în care ar trebui să arate și să funcționeze o economie dintr-o țară dezvoltată cum este România, țară membră a Uniunii Europene.

Măsurile guvernamentale aduc o scădere ușoară a economiei

Și atunci, pentru a corecta acești indicatori, am trecut niște măsuri. Măsuri care în mod inevitabil vin la pachet cu o scădere a activității economice, pentru că nu poți să crești taxele și să nu te aștepți la o scădere a consumului, nu poți să reduci cheltuieli din sectorul public fără ca acest lucru să se vadă în piață”, a precizat profesorul de economie mondială, Christian Năsulea, pentru FANATIK.

Analistul a explicat și cum se reflectă aceste ajustări în datele economice: „Există indicatori care ne arată că vom avea o scădere ușoară, 0,2%, și în trimestrul 4 din 2025. Ceea ce înseamnă că, din punct de vedere tehnic, putem să declarăm că suntem în recesiune tehnică, pentru că am avut pe aceeași serie de date o scădere ușoară de 0,2% și în trimestrul 3 din 2025”.

Economia României, în sevraj. De ce „tratamentul” nu poate fi fără durere

Pentru a evidenția modul în care măsurile de corecție economică afectează temporar piața, specialistul a folosit o comparație sugestivă: corectarea dezechilibrelor este asemănătoare cu lupta unei persoane dependente, care trebuie să treacă prin simptome neplăcute pentru a-și reveni pe calea cea dreaptă.

„Dacă vreți să facem o comparație, e ca și cum am vorbit despre un om care este dependent de droguri, dependent de un lucru care îi face rău, care s-a învățat să împrumute bani, ca să-și alimenteze un viciu, ca să risipească, de fapt, niște bani într-un mod care îi face rău. Ca să revină pe calea cea dreaptă omul respectiv nu o poate face fără să existe niște simptome negative.

Indiferent ce ar spune diverși economiști sau oameni care sunt afiliați cu un anumit partid politic care este în coaliție, dar care încearcă să facă opoziție în timp ce este în coaliție, nu există vreo variantă în care să poți să corectezi niște deficite, niște probleme sistemice, fără să existe aceste simptome negative”, a mai completat, pentru FANATIK, specialistul în economie.

Cum văd investitorii străini economia României. Recesiune, dar direcție corectă

Mai departe, Năsulea a mai evidențiat și perspectiva , bazată pe discuțiile pe care le-a purtat recent cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

„Vă spun o chestiune care rezultă din discuții pe care le-am avut cu reprezentanți ai mediului de afaceri, în special cu investitori străini care au activități în România. Aceștia se uită la două lucruri. Se uită cu îngrijorare la faptul că avem o perspectivă foarte solidă de a putea fi declarați a fi în recesiune tehnică, dar în același timp văd o reducere importantă a deficitului bugetar. Ceea ce indică faptul că țara noastră se află pe un traseu corect pentru reechilibrarea, la nivel macro, a economiei.

Văzând cât de mare este reducerea de deficit și faptul că am putea să intrăm în parametrii normali în trei ani de zile, nu în șase, analiștii, investitorii străini acceptă faptul că asta vine la pachet cu o scădere foarte ușoară a economiei. Adică o reccesine tehnică în care vedem că avem o variație negativă de 0 ceva la 100 este un cost acceptabil pentru repararea problemelor de fond care afectează țara noastră deja de șapte ani, din 2019 de când am intrat în procedură de deficit excesiv”, a mai dezvăluit Christian Năsulea.

Semnale pozitive pentru economie. Creștere în 2025 și corecții până în 2027

Economistul a mai subliniat că perspectiva recesiunii tehnice este una temporară și că există semnale pozitive pentru evoluția economiei în următorii ani.

„Recesiune asta tehnică pe care o putem întrezări pentru Q3-Q4 din 2025 nu înseamnă că vom rămâne în recesiune tehnică nici măcar în 2026. Sunt perspective foarte bune ca anul acesta România să aibă o creștere economică totală care să fie undeva spre 1%, chiar 2% dacă îl luăm după OCDE.

Ritmul în care scade deficitul în prezent ar putea duce ca în 2026 să scadă sub 6, că în momentul de față despre 6 se vorbește, dar am putea să mergem mai jos de atât. Și dacă mergem suficient de mult sub 6, am putea deja ca în 2027 și un pic din 2028 să revenim sub 3%, unde trebuie să fim, ca să putem să fim luați în serios de celelalte țări”, ține să adauge economistul, pentru FANATIK.

Taxe mai mari, instabilitate politică și decizii dificile pentru companii

În acest context, analistul economic atrage atenția că perioada de ajustare poate aduce și efecte vizibile în mediul de afaceri, inclusiv retrageri ale unor companii, însă subliniază că tabloul de ansamblu este mai nuanțat. , instabilitatea politică și contextul internațional complicat, există și semnale pozitive clare din exterior, care indică un potențial ridicat de investiții pe termen mediu și lung.

„Ca să fie foarte simplu, în contextul actual este posibil să vedem și alte companii care își închid operațiunile din România și se retrag. Dar asta poate are legătură cu faptul că au crescut taxele, poate are legătură cu faptul că în continuare este perceput o anumită instabilitate politică, care este foarte dăunătoare pentru economie, sau poate are legătură cu un context internațional care, sincer, este un dezastru față de stabilitatea cu care ne obișnuisem până acum câțiva ani, până înainte de pandemie.

De ce unele companii pleacă din România, în timp ce investitorii încă privesc cu interes piața

Însă, în același timp, există și alte semnale foarte clare. Pur și simplu, dacă ne uităm la rapoarte care sunt emise de fonduri de investiții din afară, recomandarea sau, cumva, avertismentul legat de țara noastră este mai degrabă că, în situația în care este dus procesul de reducere a cheltuielilor și a deficitului bugetar până la capăt, România va deveni o țintă pentru investiții. Și că aceia care vor investi acum, cât încă este ieftin, vor avea mult de profitat după ce lucrurile se stabilizează la noi în țară. Deci, perspectivele, așa cum sunt percepute în plan extern, sunt unele bune.

Așa că, nu ar trebui să ne oprim din implementarea unor măsuri care oricum sunt bune. Reducerea risipei este un lucru bun. Reducerea cheltuielilor inutile cu companiile de stat este un lucru bun. Însănătoșirea sistemului de justiție este un lucru bun și foarte important”, a mai spus analistul economic, pentru FANATIK.