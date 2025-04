Cât muncește un influencer? Majda Aboulumosha, despre campaniile online: “30 de secunde înseamnă 4 ore de muncă”

Majda Aboulumosha a recunoscut că i s-a întâmplat să refuze campanii în online pentru că ori nu i se potrivea produsul testat, ori avea deja contract cu un alt brand asemănător.

Vedeta, prezentă recent la evenimentul de aniversare 20 de ani BSB, a dezvăluit cât timp petrece în online ca să-și onoreze contractele. Pentru un clip de 30 de secunde, ea muncește 4 ore. De asemenea, Majda a vorbit și despre planurile ei de Paște și a oferit o rețetă de pască pentru cititorii FANATIK.

Se apropie Paștele. Ce bunătăți vei prepara, în afară de cozonacii tăi celebri?

Postez destul de rar absolut toate rețetele pe care le fac, eu fac mereu doar că nu am timp, din păcate, și oamenii îmi scriu. Le văd la “Vorbește Lumea”. Îmi scriu “te rog, pune și rețeta”. Și încerc, fac tot posibilul să le pregătesc și să le postez, dar recunosc că nu le postezi pe toate.

De Paște, probabil voi face din nou cozonac, pască, tot ce este tradițional și, pe lângă, mai fac și anumite deserturi care nu sunt neapărat tradiționale.

O rețetă de pască bună pentru cititorii FANATIK?

Să știi că pasca ar putea fi o reinterpretare, dacă vrei, , aș spune eu. Ca să nu fie foarte dulce, să fie ușor echilibrat și neapărat să se pună coajă de lămâie. Și oamenii care preferă aluat, atunci pot face aluatul de cozonac, acela clasic, dar să pună unt la bază ca să fie mai moale, mai pufos. Și aluatul să fie dospit la rece.

Ăsta e un secret. Mie mi se pare că este mult mai pufos, mai fraged.

Unde vei petrece Paștele?

De Paște nu știu dacă o să plec. O să plec acum, pe 7, este ziua fetiței mele, iar eu am o gală de prezentat pe 4 aprilie în Londra și o să leg cumva. O să o iau cu mine ca să prelungesc încă o zi, să stau, ca să sărbătorim acolo. Să petrecem ziua de naștere împreună, că nu mi-ar fi plăcut să știu că ea este acasă și eu sunt plecată.

“Sunt pe modă veche. Adică îmi scriu eu de mână să nu cumva să omit vreun cadru”

Cum te simți după procedura pe care ai făcut-o la abdomen?

Am făcut-o demult. A fost o intervenție foarte ușoară. Nu este o intervenție să slăbești, în niciun caz, este de modelat. În cazul în care ai o deformație sau , un depozit, într-un anumit loc. Se face și pleci pe picioarele tale, adică nu este o intervenție în care trebuie să te refaci într-o perioadă mai lungă. Imediat după, eu am fost la emisiune, am plecat pe picioarele mele, n-am avut niciun fel de problemă.

Ai multe proiecte în derulare?

Sunt foarte bine, muncesc foarte mult, dar nici nu m-aș vedea să stau. Adică oamenii și prietenii apropiați mă știu că eu așa sunt și tot timpul mi se pare că e loc și de mai bine. Și nu fac lucrul ăsta… știi că mulți muncesc doar pentru financiară, adică doar pentru bani. Aș fi ipocrită să spun că nu contează și lucrul acesta, dar mă motivează tot ce fac, pentru că îmi place. Adică tot ce fac, inclusiv în online, pe TV, orice fac mă reprezintă.

Petreci mult timp în online? Ai campanii multe?

Petrec destul de mult timp în online, da. Pentru că am ajuns să și montez, sunt destul de critică, adică sunt cel mai mare critic al meu.

Am o echipă cu care filmez în general când am campanie și ei mă știu și îmi spun că sunt pe modă veche. Adică îmi scriu eu de mână să nu cumva să omit vreun cadru, să le țin tot brieful.

De ce i se întâmplă să refuze contracte de promovare în online?

Pentru o campanie, se muncește destul. Oamenii văd 30 de secunde, dar 30 de secunde înseamnă undeva la 4 ore de muncă. Pentru că sunt mai multe cadre, sunt schimbări de multe ori, poate de make-up, de ținute. Vreau să fie interactiv, dar în același timp să mă reprezinte. La mine totul trebuie să aibă o poveste, neapărat să fie autenticitatea în spate și nu aș putea să reprezint niciodată un brand dacă eu nu l-am testat sau nu am crezut sau doar de dragul de a face.

Ți se întâmplă des să refuzi campanii în online? Dacă da, de ce?

Da, mi s-a întâmplat pentru că am avut spre testare un anumit produs și nu mi s-a potrivit și atunci a trebuit să-i spun că nu înseamnă că este un produs prost. Ci pur și simplu nu mi se potrivește mie, poate altcuiva… . Și faza e că pe fața mea chiar se vede. Oamenii, mai ales comunitatea pe care o am, s-au obișnuit cu mine că sunt foarte sinceră, foarte directă, diplomată în același timp, nu-mi place să rănesc pe nimeni din jurul meu, dar se vede dacă ceva nu-mi place. Sunt atât de transparentă încât n-aș putea.

Dar ți s-a întâmplat, spre exemplu, să refuzi un contract pentru că nu voiai să îți asociezi imaginea cu brandul respectiv?

Mi s-a întâmplat de curând lucrul acesta. Era cumva… se bătea cap în cap cu un alt brand cu care făcusem eu asocierea de imagine, recent. Și am zis că nu ar fi corect față niște brandul respectiv, nici de mine ca imagine, nici de comunitatea mea, să spun imediat despre altceva că este la fel de bun. Cu toate că acel produs era bun.

Trebuie să fii credibil, într-adevăr, dar știi cum e? Nu poți să folosești doar produsul respectiv întotdeauna. Tu nu bei doar marca asta de apă, nu? Mai bei și alta, nu? Adică o dată la ceva timp, poți să faci asta, dar să fie credibilitatea în spate și chiar să fie plauzibilă.

Dar de la o săptămână la altă n-am cum să trec la un alt brand. N-am făcut asta niciodată.