Cât plătesc ”bogații” Craiovei pentru a vedea meciul cu Getafe de la loje, pe ”Ion Oblemenco”!

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Oficialii Universității Craiova așteaptă un stadion plin la partida cu Getafe, din prima etapă a grupei de Conference League. Campioana României a scos la vânzare și lojele de pe ”Ion Oblemenco”, iar ”bogații” Olteniei vor putea urmări jocul în cele mai bune condiții.

Prețuri pentru ”bogați”. Cât costă o lojă la Universitatea Craiova – Getafe

Și avantajele sunt substanțiale. Privilegiații de la loje vor beneficia de cele mai bune servicii, vorbind aici de la primire și până la mâncare și băuturi dintre cele mai fine. Însă, și prețurile în aceste locuri ale arenei sunt pe măsură.

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Un abonament la lojă pentru toate cele trei întâlniri pe care le va juca Universitatea Craiova pe teren propriu în grupa de Conference League costă 700 de euro. Cei care au ales să vină doar la jocul cu Getafe vor plăti undeva în jurul a 400 de euro.

Cât costă lojele de la Craiova în SuperLiga

Înainte de începerea campionatului, Universitatea Craiova a scos la vânzare locuri la loje pentru toate partidele de acasă pe care formația pregătită de Filipe Coelho le va disputa în acest sezon al SuperLigii, iar prețurile au fost următoarele:

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Loja Clasic: 20.000 de euro

Loja Business: 21.500 de euro

Loja Exclusiv: 23.500 de euro

Performanțele extraordinare obținute de ”alb-albaștri” în sezonul precedent, când au reușit să facă eventul pe plan intern și au fost la doar câteva secunde de o calificare în fazele eliminatorii ale Conference League, au făcut ca în acest moment toate cele 42 de loje ale stadionului ”Ion Oblemenco” să fie sold-out pentru întâlnirile din campionat. Iar asta arată că oamenii cu bani din zonă sunt aproape de echipa de suflet a Olteniei.

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Câte bilete s-au vândut pentru Universitatea Craiova – Getafe

Din informațiile obținute de FANATIK, cu o zi înaintea meciului cu formația spaniolă . Aici se adaugă și cele 8.000 de abonamente, astfel că la această oră băieții lui Filipe Coelho știu sigur că vor fi susținuți de 23.000 de fani.

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Însă, conducerea clubului se așteaptă ca până la ora jocului să se mai achiziționeze în jur de 5.000 de tichete. Încasările se ridică la aproximativ 370.000-380.000 de euro, dar ar putea depăși 400.000 de euro.

Duelul dintre Universitatea Craiova și Getafe, din prima etapă a grupei de Conference League, se va disputa joi, 15 octombrie, de la ora 19:45. Jocul va fi condus de o , avându-l la centru pe David Smajc.