Sport

Cât plătesc cetăţenii din bani publici pentru ca CSM Bucureşti să se facă de râs în Europa! Vedeta care încasează cel mai mare salariu

Alex Bodnariu
21.10.2026 | 11:17
Cat platesc cetatenii din bani publici pentru ca CSM Bucuresti sa se faca de ras in Europa Vedeta care incaseaza cel mai mare salariu
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Cât plătesc cetăţenii din bani publici pentru clubul CSM Bucureşti! Vedeta care încasează cel mai mare salariu. Sursa: sportspictures.eu
CSM Bucureşti a avut o evoluţie jenantă în faţa celor de la Sola, scor 22-30. Clubul este cu banii la zi şi are unul dintre cele mai mari bugete, Anne Mette Hansen având un salariu lunar de 18.000 de euro.
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CSM Bucureşti a pierdut fără drept de apel, scor 22-28, cu Sola, în Champions League. Norvegiencele sunt o echipă fără pretenţii, iar la nivel de bugete nu există niciun fel de comparaţie. Deşi nu există restanţe financiare la echipă, „tigroaicele” au arătat ca o echipă blazată. Câţi bani publici se învârt anual în echipa de handbal feminin şi care e vedeta cu cel mai mare salariu?

Bucureştenii dau 4.000.000 de euro anual la echipa de handbal feminin!

În vară, CSM Bucureşti a jucat în Final Four-ul Ligii Campionilor de la Budapesta. Acele vremuri par demult apuse, în condiţiile în care „tigroaicele” au pierdut trei din ultimele patru meciuri în Champions League. Bucureştenii susţin această echipă în fiecare sezon cu patru milioane de euro, buget acoperit în mare măsură din bani publici.

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Este unul dintre bugetele consistente din Liga Campionilor, cu siguranţă nu de locul 4 în grupă, unde se află acum CSM Bucureşti. Chiar dacă în trecut au existat restanţe financiare la echipă, de această dată „tigroaicele” sunt cu banii la zi. Cu atât mai mult prestaţia în faţa celor de la Sola este mai greu de înţeles.

Anne Mette Hansen, handbalista cu cel mai mare salariu: 18.000 de euro lunar

După retragerea Cristinei Neagu, cel mai mare salariu de la CSM Bucureşti îl are Anne Mette Hansen, care încasează 18.000 de euro lunar. Lefurile din echipa de handbal feminin sunt de departe cele mai mari din toată secţia de handbal.

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Antrenoarea Bojana Popovic este remunerată cu 10.000 de euro salariu. Până acum, mandatul fostei mari jucătoare din Muntenegru a fost unul succes la CSM, dar acest sezon pare că lucrurile nu mai stau la fel de bine.

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Noile transferuri, deşi plătite foarte bine din bani publici, nu confirmă aşteptările. Pe lângă dificultăţile din Champions League, CSM Bucureşti are mari probleme şi pe plan intern, acolo unde a remizat pe terenul lui Minaur Baia Mare.

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Dacă nu se va trezi, CSM Bucureşti riscă să compromită întregul sezon, atât în Champions League, cât şi în campionat. După acest start de sezon şi revoluţia din lot, calificarea în Final Four şi câştigarea campionatului par obiective foarte îndepărtate.

  • 4.000.000 de euro e bugetul de la CSM Bucureşti
  • 18.000 de euro lunar ia Anne Mette Hansen, cea mai bine plătită jucătoare
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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