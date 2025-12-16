Cât plătesc în plus românii care vor să petreacă Revelionul la restaurant. Prețurile au luat-o razna pentru noaptea dintre ani

ADVERTISEMENT

Petrecerile de Revelion 2026 în București vin cu prețuri semnificativ mai mari față de anul trecut. FANATIK a analizat mai multe oferte din București și din întreaga țară și vă prezintă câteva exemple relevante. Am selectat propuneri care ies în evidență prin preț, calitate sau notorietate, pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra opțiunilor disponibile.

Cât plătesc în plus românii pentru Revelion în 2026 față de 2025?

Din datele găsite pe site-urile de specialitate, se poate observa că majoritatea pachetelor pentru Revelion 2026 au înregistrat creșteri semnificative față de anul trecut, unele depășind chiar 10–15%.

Motivul principal, având în vedere cele declarate în , pentru FANATIK, îl constituie inflația alimentelor și băuturilor, dar și costurile operaționale mai mari din ultimele luni, ceea ce face ca petrecerile de Revelion să fie mult mai scumpe decât în 2025.

Negrescu: „Oamenii au trecut pe regim de avarie”

În contextul scumpirilor și al presiunilor economice resimțite de populație, consumatorii își ajustează semnificativ stilul de viață și prioritățile financiare, spunea Negrescu în urmă cu câteva săptămâni.

„Populația țării renunță la (…) tot ceea ce ține de serviciile care nu sunt esențiale pentru viața lor de zi cu zi. Vacanțele, călătoriile, serviciile de beauty, de întreținere facială, de sănătate se află într-o scădere semnificativă între 20-30% la nivelul întregii economii. (…)

Oamenii au trecut pe regim de avarie, își drămuiesc banii de pe o zi pe alta”, a punctat Negrescu, pentru FANATIK.

Cu doar 15 zile rămase până la noaptea dintre ani, în continuare mai există locuri disponibile la mai multe restaurante din București, semn că mulți români fie nu dispun de bugetul necesar, fie sunt reticenți să mai cheltuiască sume mari pentru divertisment, având în vedere creșterea considerabilă a prețurilor pentru petrecerile de Revelion.

Costurile pentru petrecerea dintre ani la un restaurant de cartier

Prima oprire, Restaurant La Nașu, unde se observă clar clar trendul majorărilor. În 2025, pachetul all-inclusive costa aproximativ 480 lei/persoană, iar . Diferența de 50 de lei reflectă scumpirile care au afectat ingredientele meniului, băuturile și serviciile, arătând cât de mult au crescut costurile pentru organizarea unui Revelion în București.

Pachetul pentru 2026 include un meniu variat, cu aperitive precum trandafiri din salam tip „Milano”, grisine cu prosciutto crudo, chifteluțe cu susan, frigărui cu roșii cherry și cașcaval, bruschete cu mozzarella și pesto, mini tarte cu somon afumat sau salată de vinete, coșuleț cu salată de crudități, măsline verzi și decorațiuni din castraveți și ridichi. Atmosfera și muzica sunt pregătite pentru noaptea de Revelion.

De ce au crescut atât de mult prețurile pentru Revelion 2026?

Iris Ballroom oferă un alt exemplu al scumpirilor semnificative. În 2025, biletele pentru adulți variau între 600 și 650 lei, iar pentru copii era de aproximativ 350 lei, cu oferta specială 11+1 pentru grupuri. Pachetul includea muzică live cu Mika Violin, trupa ENERGY, DJ & MC David, animatori pentru copii, precum și un meniu festiv și open bar.

În 2026, prețurile au urcat considerabil, a cu open bar standard, 1.200 lei pentru varianta VIP și 400 lei pentru meniul copiilor. , pentru artiști și pentru organizarea unui eveniment complet de Revelion.

Cât s-au scumpit pachetele într-o locație din centru Bucureștiului?

La Casa Românească Ateneu, pachetul de Revelion 2025 costa aproximativ 670 lei/persoană, incluzând meniul festiv, muzică live, DJ și open bar, iar pentru copii prețurile erau ajustate corespunzător.

și 320 lei pentru copii, evidențiind impactul inflației și al costurilor mai mari de organizare. Pachetul include aranjamente festive, primirea invitaților cu șampanie, open bar și muzică live.

Cât trebuie să scoată din buzunar românii pentru a petrece Revelionul pe malul lacului Tei?

Restaurant The President arată o creștere și mai accentuată: pachetele de Revelion 2025 costau între 600 și 650 lei/persoană, în funcție de numărul de participanți și perioada rezervării.

Pentru Revelion 2026, prețul a urcat la 945 lei/persoană, reflectând scumpirile la ingrediente și băuturi, dar și costurile pentru organizarea unui eveniment cu artiști de top precum Diana Matei, Taraful Cleante, Ștefania Cleante și Vica Vijelie. Această majorare subliniază tendința generală a pieței de a transfera costurile suplimentare către clienți.

De ce un restaurant de pe malul lacului Herăstrău rămâne excepție în 2026?

Singura excepție semnificativă este Berăria H, sunt . Zona MOV (Cat. C) a scăzut de la 690 lei la 590 lei, zona ALBASTRĂ (Cat. B) de la 790 la 690 lei, zona GALBENĂ (Cat. A) de la 890 la 790 lei, iar zona VERDE (Cat. A+) de la 990 la 890 lei. Oferta păstrează toate elementele incluse anterior: open buffet cu peste 50 de preparate, open bar, muzică live, DJ.