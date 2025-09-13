Cât plătește Cristi Borcea impozitul pentru apartamentul din Miami al fiicei sale. Locuința Melissei a costat peste 1 milion de dolari, are piscine, dar și plajă privată

Cristi Borcea a dezvăluit cât plătește impozitul pentru apartamentul fiicei sale din Miami. Afaceristul se ocupă de întreținerea copiilor săi și se pare că nu regretă deloc deciziile luate.

ADVERTISEMENT

Câți copii are Cristi Borcea

Cristi Borcea are în total 9 copii, cu patru femei diferite. Din prima sa căsătorie, cu Mihaela Borcea, afaceristul are trei copii, pe Melissa, fiica sa cea mare, Patrick, dar și Angelo.

În urma căsniciei cu Alina Vidican în schimb, Cristi Borcea mai are alți doi copii, pe Gloria și pe George Alexandru. Iar pentru că în timpul mariajului, acesta a avut o relaţie cu avocata Simona Dana Voiculescu, din povestea celor doi a rezultat o altă fetiță, Andreina Carolyn Christine.

ADVERTISEMENT

În prezent, Cristi Borcea este căsătorit cu Valentina Pelinel. El și actuala sa soție mai au alți trei copii, pe Milan, Indira Maria și Rania Maria. Și se pare că tot afaceristul se ocupă de întreținerea lor, astfel că lunar, costurile sunt destul de mari.

„Nu aș vrea să facă calculele, pentru că ne prinde campionatul viitor, ce înseamnă cheltuielile pentru 9 copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și încă 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajută copiii, mă refer șoferi, bone.

ADVERTISEMENT

Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanent. Nu vorbesc de angajați, nu vorbesc de salarii. Și atunci este normal că se uită majoritatea la tine și văd condițiile în care stau copiii mei și unde învață… Dar nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit și prin câte suferințe, asta e viața”, a spus Cristi Borcea în cadrul podcast-ului „Fiță cu Adiță”.

ADVERTISEMENT

Cât plătește Cristi Borcea impozitul pentru apartamentul din Miami al fiicei sale

Iată că recent, Cristi Borcea a vorbit și despre cât plătește impozitul pentru apartamentul din Miami al fiicei sale. Menționăm faptul că Melissa Borcea a primit din partea tatălui său cadou o locuință de vis.

Fostul patron de la Dinamo București i-a cumpărat acesteia un apartament în Miami în valoare de 1,3 milioane de euro. .

ADVERTISEMENT

Cât plătește Cristi Borcea impozitul pentru apartamentul din Miami al fiicei sale? Chiar el a recunoscut că mentenanța, dar și impozitul, ajung să coste peste 3.200 de dolari. De ce însă o sumă atât de mare?

Cum arată apartamentul Melissei din Miami

Se pare că apartamentul Melissei nu e unul atât de simplu. Mai exact, locuința de lux este situată chiar pe plajă, după cum povestește chiar fostul investitor de la Dinamo.

. Are două camere, living, patru piscine, dar și plajă privată. Practic întreaga locuință e precum un hotel de cinci stele, povestește acesta. Astfel, nu e de mirare de ce Cristi Borcea plătește o sumă uriașă pentru impozitul la apartamentul fiicei sale.

„I-am luat Melissei în Hollywood, Miami, chiar pe plajă, i-am luat un apartament, că este la facultate acolo. Anul trecut l-am luat. (n.r. Cât v-a costat?) 1.000.000… cu tot cu mobilat, aranjat, 1.350.000 de dolari.

La un apartament cu două camere și living, dar are patru piscine, plajă privată, mentenanța și impozitul sunt 3.200 dolari. Are parking, piscine, plajă, spa, sală de fitness… hotel de cinci stele!”, a declarat Cristi Borcea, conform iamsport.ro.