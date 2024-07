Cât plătește FCSB ca să joace în Ghencea: ”Pe Arena Națională costă mai puțin”

”Roș-albaștrii” au fost nevoiți să se orienteze către stadionul din Ghencea pentru că Arena Naţională, acolo unde îşi dispută de obicei partidele de pe teren priopriu, este ocupată în această perioadă.

Suma uriașă plătită de FCSB pentru a evolua în Ghencea

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, a precizat că închirierea stadionului din Ghencea pentru o întâlnire îl costă pe Gigi Becali în jurul a 100.000 de euro, mai mult decât ar fi plătit pentru un joc pe Arena Națională.

”Atmosfera a fost una extraordinară cu Maccabi Tel Aviv. Tribuna a doua este foarte bună și pe Arena Națională. Când pleacă semnalul din Peluza Nord, e preluat și de tribuna a doua. Când ai cam 13.000 oameni, e deja mult, o galerie atât de mare.

Un meci în Ghencea costă aproape 100.000 euro. Pe Arena Națională costă mai puțin, cu vreo 12-13.000 euro. Arena va fi închisă până pe 15 septembrie, însă se fac eforturi să putem reveni mai repede acolo. Din ultimele informații pe care le am eu, aceasta este data”, a declarat Mihai Stoica, la .

Campioana României a jucat în acest start de sezon patru meciuri pe stadionul din Ghencea, Supercupa României cu Corvinul, partida de campionat cu Universitatea Cluj și duelurile cu Virtus FC și Maccabi Tel Aviv, din preliminariile Champions League.

Patronul Gigi Becali și-a exprimat în dese rânduri dezacordul privind organizarea de alte evenimente decât cele sportive pe stadioanele din România. care se va ține pe Cluj Arena, în perioada 8-11 august.

Miza financiară importantă pentru FCSB la returul cu Maccabi Tel Aviv

Oficialul FCSB s-a arătat încântat de prestația echipei la întâlnirea tur împotriva campioanei Israelului și consideră că există șanse de calificare mai departe, în ciuda rezultatului de egalitate.

”Sunt încântat de cum ne-am prezent, am avut câte o ocazie la trei minute. Am profitat și de faptul că ei nu sunt încă pregătiți pentru 90 minute, trebuie să recunoaștem asta. Dacă erau mai pregătiți, poate aveam o altă abordare. Am pus o presiune formidabila la 1-1. Este o mărturie: echipa asta poate în Europa”, a spus Mihai Stoica.

Duelul din turul 2 preliminar al Champions League este unul extrem de important pentru FCSB și . Și asta deoarece o calificare le-ar asigura ”roș-albaștrilor” cel puțin prezența în grupele Conference League și un bonus important.