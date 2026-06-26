Sport

Cât plătește Gigi Becali pentru cazarea FCSB-ului în cantonamentul din Olanda. Condiții de lux pentru jucători

FCSB a plecat în cantonamentul din Olanda, unde se va pregăti în intervalul 26 iunie - 10 iulie. Bucureștenii au la dispoziție cele mai bune facilități posibile. Gigi Becali nu s-a uitat la bani.
Mihai Dragomir
26.06.2026 | 20:13
Cat plateste Gigi Becali pentru cazarea FCSBului in cantonamentul din Olanda Conditii de lux pentru jucatori
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Condiții de lux pentru FCSB în cantonamentul din Olanda. Foto: Colaj FANATIK / Booking.com.
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FCSB a plecat vineri dimineață în cantonamentul din Olanda sub conducerea lui Marius Baciu. Bucureștenii pun la cale noul sezon într-o locație care le pune la dispoziție tot confortul. Până la primul meci oficial din noul sezon al SuperLigii, care va avea loc în weekendul 18-19 iulie, fosta campioană a României se va pregăti intens în orașul Venray, unde va fi cazată la hotelul Asteria.

Condiții de lux pentru FCSB în cantonamentul din Olanda

FCSB s-a stabilit în orașul Venray și este cazată la Hotel Asteria (4 stele), a doua cea mai scumpă locație din localitate, după Square Boutique Hotel & Brasserie. Prețul unei nopți de cazare variază între 100 și 170 de euro, hotelul oferind facilități precum restaurant propriu și sală de fitness, fiind situat aproape de baza de antrenament.

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„Hotelul Asteria este o unitate de cazare de 4 stele situată la marginea orașului Venray, în cea mai frumoasă zonă a Limburgului. Stați într-una dintre camerele încântătoare ale hotelului și bucurați-vă de o cină perfectă seara. Camerele hotelului sunt foarte spațioase și au baie privată cu cadă.

În plus, există aer condiționat pentru o temperatură plăcută. Dormiți toată noaptea în paturile luxoase, care sunt foarte confortabile și relaxante. Hotelul Asteria oferă o bază excelentă pentru excursii pe jos sau trasee de ciclism, deoarece în zonă există 3 rezervații naturale. De asemenea, poți merge la cumpărături sau să vizitezi un muzeu, ori poți face mișcare și să joci bowling”, se arată în descrierea hotelului pe o pagină de booking.

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„Roș-albaștrii” vor disputa mai multe partide de verificare, un meci important fiind cel din 5 iulie împotriva celor de la Union SG, formația din Belgia la care s-a transferat recent fostul căpitan al FCSB, Darius Olaru, în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

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FCSB cantonament Olanda
Condiții de lux pentru FCSB în cantonamentul din Olanda. Foto: Colaj FANATIK / Booking.com.

Lotul FCSB-ului pentru cantonamentul din Olanda

Pe lângă bine cunoscuta plecare a lui Darius Olaru, FCSB s-a mai despărțit până acum de Mamadou Thiam, David Kiki, Baba Alhassan, Ionuț Cercel și Daniel Graovac. Pe lista celor care nu onorează acest cantonament se află și Joao Paulo (prezent la Cupa Mondială cu naționala Capului Verde) și Siyabonga Ngezana, accidentat.

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Florin Tănase nu a făcut nici el deplasarea, după cum FANATIK a informat în exclusivitate recent. Alexandru Pantea, tânărul fundaș lateral dreapta, a plecat chiar înaintea îmbarcării echipei pentru cantonamentul din Olanda. FANATIK a anunțat în exclusivitate, joi, 25 iunie, că Elias Chralambous l-a luat împrumut în Grecia, la Levadiakos.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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