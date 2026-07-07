Cât plătește Mihai Rotaru pentru expediția Universității Craiova la meciul cu ML Vitebsk din Liga Campionilor. Exclusiv

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Universitatea Craiova a intrat în linie dreaptă pentru debutul în preliminariile Ligii Campionilor, iar conducerea clubului a pus la punct până la cel mai mic detaliu deplasarea din Ungaria. Pentru ca jucătorii lui Filipe Coelho să beneficieze de cele mai bune condiții înaintea duelului cu ML Vitebsk, acționarul majoritar Mihai Rotaru a aprobat un buget important pentru transport și cazare, alegând o variantă care să elimine oboseala și să le ofere fotbaliștilor toate condițiile necesare înaintea unui meci cu o miză uriașă.

Charter privat și hotel de lux! Cum a organizat Mihai Rotaru deplasarea Universității Craiova în Ungaria

Delegația Universității Craiova, formată din aproximativ 50 de persoane, va pleca marți din Bănie, la ora 14.00, cu un charter privat, care va avea destinația Oradea. Pentru această cursă, Mihai Rotaru va achita aproximativ 20.000 de euro, avionul fiind închiriat exclusiv pentru echipă și staff.

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Odată ajunși la Oradea, oltenii vor urca în autocarul clubului și vor parcurge drumul până la Mezőkövesd, localitatea în care se dispută partida cu ML Vitebsk. Călătoria durează aproximativ o oră și 45 de minute, iar echipa este așteptată în jurul orei 18.00 la .

Pentru noaptea petrecută în Ungaria, conducerea clubului va mai achita aproximativ 5.000 de euro, astfel că întreaga expediție pentru duelul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor ajunge la un cost de aproximativ 25.000 de euro.

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Imediat după fluierul final al meciului de miercuri seară, delegația Universității Craiova nu va mai rămâne încă o noapte în Ungaria. Echipa va pleca direct spre Oradea cu autocarul clubului, iar de acolo va urca în același charter privat care o va aduce înapoi la Craiova. Astfel, oltenii vor ajunge acasă în jurul orei 01:00-02:00, ora României.

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25.000 de euro îl costă pe Mihai Rotaru expediția Universității Craiova din Ungaria

îl costă pe Mihai Rotaru expediția Universității Craiova din Ungaria 18.00 este ora la care echipa Craiovei va ajunge la hotelul Balneo Hotel Zsóry, în Mezokovesd

Antrenamentul oficial a avut loc la Craiova! În Ungaria urmează doar inspecția stadionului

Înainte de plecarea spre Ungaria, Universitatea Craiova a efectuat marți dimineață antrenamentul oficial la baza de pregătire din Craiova. Staff-ul tehnic condus de Filipe Coelho a preferat ca ultima ședință de pregătire să aibă loc acasă, evitând astfel o solicitare suplimentară a jucătorilor după drumul până în Ungaria.

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După sosirea la Mezőkövesd, oltenii nu vor mai efectua un antrenament propriu-zis. Programul prevede doar inspecția terenului și a stadionului care va găzdui confruntarea cu ML Vitebsk. Tot marți seară, de la ora 19:30 (ora României), antrenorul Filipe Coelho și căpitanul Nicușor Bancu vor participa la conferința oficială de presă organizată înaintea partidei din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Balneo Hotel Zsori, hotelul de lux ales de Universitatea Craiova în Ungaria

Pentru meciul din Ungaria, conducerea Universității Craiova a ales Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness, un hotel de patru stele aflat la doar câteva minute de stadionul din Mezőkövesd, acolo unde se va disputa prima manșă a duelului cu ML Vitebsk.

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Complexul este unul dintre cele mai moderne din zonă și a fost construit în urma unei investiții estimate la aproximativ 9 milioane de euro. Tot aici este cazată delegația campioanei României pe întreaga durată a șederii în Ungaria, înaintea debutului european.

Dincolo de confortul oferit, hotelul a fost ales și datorită facilităților dedicate refacerii fizice, un aspect esențial într-o perioadă în care echipa lui Filipe Coelho dispută meciuri oficiale extrem de importante. Balneo Hotel Zsori dispune de 134 de camere, toate cu balcon și aer condiționat, iar centrul wellness include patru piscine, dintre care două cu apă termală, o piscină de înot și una destinată relaxării.

Jucătorii Universității Craiova au la dispoziție un centru SPA complet, cu saună finlandeză, saună cu infraroșu, baie de aburi, cameră cu sare, jacuzzi, dar și servicii de masaj și recuperare. Complexul mai oferă o sală de fitness complet echipată, restaurant cu meniuri adaptate sportivilor și nu mai puțin de nouă săli destinate ședințelor tehnice și analizelor video.

9 milioane de euro a costat Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness

Deplasarea la ML Vitebsk costă de două ori mai puțin decât charterul folosit în sezonul trecut

Chiar dacă Universitatea Craiova va cheltui aproximativ 25.000 de euro pentru întreaga expediție din Ungaria,

Atunci, patronul oltenilor a achitat în jur de 50.000 de euro pentru un charter privat dus-întors, preferând să evite varianta transportului cu autocarul, care ar fi însemnat un drum de aproape patru ore și jumătate. Aeronava a fost adusă special din Tunisia, iar zborul până la Sibiu a durat doar 20 de minute.

Astfel, dacă pentru finala Cupei României Mihai Rotaru a investit 50.000 de euro doar pentru transportul echipei, întreaga deplasare din Ungaria – care include charterul privat și cazarea delegației – se ridică la aproximativ 25.000 de euro, adică exact jumătate din suma cheltuită pentru expediția de la Sibiu.