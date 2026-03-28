Cât rezistă Gigi Becali să nu se bage peste Mirel Rădoi? Marius Șumudică, verdict ferm

Marius Șumudică (55 de ani) a vorbit pentru prima dată în spațiul public despre revenirea lui Mirel Rădoi (45 de ani) ca antrenor la FCSB. În momentul în care a fost întrebat cât crede că va rezista Gigi Becali (67 de ani) până când va începe să intervină în deciziile tehnicianului, Șumi a dat de înțeles că, în viziunea sa, această chestiune nu poate fi evitată la nesfârșit.

Ce a spus Marius Șumudică despre revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB și colaborarea lui cu Gigi Becali

Fostul antrenor de la Rapid, printre altele, a apreciat că este nevoie ca Rădoi să fie conștient în tot timpul de faptul că totuși finanțatorul rămâne „numărul 1” în club, chiar dacă pe el l-a asigurat, atunci când s-au înțeles, că va avea parte de libertate totală la echipă vizavi de deciziile majore. Pe de altă parte, Șumudică a vrut să sublinieze cu această ocazie și că le dorește celor de la FCSB să își îndeplinească obiectivul din play-out-ul actualului sezon de SuperLiga, reprezentat de calificarea în preliminariile Conference League pentru stagiunea viitoare.

„Nu știu ce să zic. Gigi e Gigi. Trebuie să lucreze un antrenor care să accepte că Gigi e numărul 1. Nu știu ce se va întâmpla. Probabil și relația asta de rudenie dintre ei. Nu pot să zic nimic. Eu le doresc să prindă barajul. Dă culoare în momentul de față campionatului. În momentul în care FCSB va juca un baraj, ar însemna un joc extrem de important, un joc cu miză. Înseamnă mult. Îmi doresc ca acest mariaj să funcționeze și într-un final să aibă rezultate. Nu am nicio problemă”, a spus Marius Șumudică

Marius Șumudică, surprins de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, a transmis și că nu se aștepta ca Rădoi să accepte să colaboreze din nou cu Gigi Becali la FCSB, bineînțeles în condițiile în care data trecută, în 2015, colaborarea dintre cei doi nu s-a încheiat deloc bine, cu antrenorul plecat de la echipa roș-albastră după doar câteva luni, perioadă în care s-a pierdut un trofeu, Supercupa României, și, în plus, s-a ratat și accederea în grupele cupelor europene, pentru prima oară după mulți ani:

„Nu mă așteptam, dar este un om care se pliază așa pe ceea ce înseamnă FCSB. Acolo este el, a jucat la Steaua (n.r. FCSB). Eu îl cunosc foarte bine, am o relație bună cu el. Îl respect ca antrenor. Este un antrenor care încă are capacitatea de a ajunge mai sus. Cred că, în momentul în care a luat decizia, a avut o discuție cu patronul de acolo. S-au înțeles și din punctul ăsta de vedere eu consider că nu vor fi probleme”.

