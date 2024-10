Cât s-a îngrășat Mihai Onilă după postul negru de 40 de zile, în care a slăbit 20 de kilograme. ”N-am putut să mai mănânc”. Exclusiv

Mihai Onilă, unul dintre membrii fostei trupe AXXA, a ţinut un post negru de 40 de zile, în care a consumat doar apă. A reuşit să slăbească aproximativ 20 de kilograme, dar la doar câteva luni de la terminarea postului, artistul s-a reîntors aproape de greutatea inițială.

Mihai Onilă, la opt luni de la terminarea postului negru de 40 de zile

Artistul a ţinut post negru timp de 40 de zile, reuşind astfel să slăbească aproximativ 20 de kilograme. A pornit de 86.7 kilograme,iar ulterior a ajuns la 68.5 kilograme. Contactat de FANATIK, cântăreţul ne-a povestit în exclusivitate despre experinţa din toată această perioadă de post. El susţine că timp de 12 zile după post nu a reuşit să mânânce nimic.

“Nu am reuşit încă 12 zile să mănânc, a 12-a zi am reuşit să mănânc un fel de ciorbă de legume, unde legumele erau nu foarte tare fierte. Astăzi am 83.1 kg”, a declarat Mihai Onilă în exclusivitate pentru FANATIK.

În continuare, artistul ne-a mai povestit faptul că nu au existat momente grele în toată această perioadă, dar a avut câteva zile de acomodare la noul stil de viaţă. “Veneam după cafea, nu fumez, dar cafeaua era un fel de susţinător energetic, cel puţin aşa consideram eu.

Trei zile am avut dureri de cap, apoi totul a mers normal. Într-una din zile am simţit ameţeală ieşind din baia fiartă. Mie îmi place să fac baie cu apă fiartă şi atunci, inclusiv apa fiartă a participat la ameţeala pe care am avut-o, dar m-am sprijinit de perete. Deci nu a fost niciun fel de altă problemă”, a mai spus Mihai Onilă.

Cine i-a fost alături în toată perioada de post

Desigur, Mihai Onilă nu a parcurs singur toată această perioadă de post negru. Soţia sa i-a fost alături la fiecare pas şi l-a ajutat cu tot ce a avut nevoie. Aceasta a fost cel mai mare sprijin al său. “Pe parcursul întregului post am avut-o pe soţia mea lângă mine, care m-a monitorizat cu glicemie, cu greutate, cu tensiune arterială” , ne-a mai povestit artistul.

Acesta susţine că acum se simte ca la douăzeci de ani, iar corpul i s-a regenerat şi a avut numai . “Am avut un ficat gras care s-a vindecat, am avut o eczemă care îmi ieşea din cauză că eu sunt lăutar şi foarte multe nopţi nu dorm. La noi vinerea, sâmbăta, duminica sunt nopţi în care petrecem, cântăm alături de oameni, la petreceri.

Din cauza aia, aveam un fel de eczemă care îmi ieşea din timp în timp. Acum am scăpat de ea, nu o mai am deloc. Trupul şi-a revenit din foarte multe puncte de vedere, inclusiv diabetul, că aveam un diabet de tip doi, este sub control, e în remisie”, a continuat Mihai Onilă.

Ce alimente consumă acum

După ce a reuşit să slăbească un într-o perioadă destul de scurtă, Mihai Onilă s-a reîntors la greutatea aproape iniţială, ajungând să cântărească în prezent 83.1 kg. Acum, Mihai Onilă continuă să mănânce sănătos, evitând mâncărurile prăjite şi carbohidraţii.

“Mănânc mâncare normală. Adică mănânc peşte, uneori carne la grătar, legume, pui. Nu mănânc deloc pâine, orez, cartofi, paste. Foarte rar mănânc mămăligă, dar pâine deloc, decât una din nişte cereale care nu mă afectează în niciun fel”, ne-a mai povestit acesta.

De asemenea, artistul susţine că nu este complet sigur dacă ar mai repeta experienţa. “De 40 de zile, nu am idee (dacă va mai ţine postul, n.r.), dar eu pe parcursul a 15 ani, de când sunt terapeut, am tot ţinut posturi, de o zi, de trei zile, de şapte zile, de 13 zile. O pregătire prealabilă a existat chiar şi în partea asta de practică”, a declarat Mihai Onilă pentru FANATIK.

Mihai Onilă, despre cariera muzicală

Cântăreţul Mihai Onilă îşi continuă cariera muzicală şi îşi onorează contractele. Cântă din pasiune şi îşi doreşte să meargă cât mai departe cu proiectele sale. “Eu cânt, am contracte. Chiar săptămâna trecută am fost la Băile Herculane, adică cânt singur.

Într-adevăr, am renunţat la AXXA, pentru că nu consider că se mai întâmpla nimic acolo, în ciuda faptului că ei au fost chemaţi la un eveniment zilele astea, nu am avut nicio treabă cu ei. Eu merg înainte cu proiectele mele, îmi doresc să fac ceva cu proiectele mele”, a încheiat artistul.