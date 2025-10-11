Sport

Cât s-a terminat Franța U17 – România U17, după ce gazdele au marcat chiar la ultima fază. Final nebun de meci

Reprezentativele U17 din Franța și România s-au întâlnit sâmbătă, 11 octombrie. Vezi pe Fanatik.ro situația tinerilor „tricolori” în preliminariile pentru Campionatul European.
Mihai Dragomir
11.10.2025 | 20:10
Cat sa terminat Franta U17 Romania U17 dupa ce gazdele au marcat chiar la ultima faza Final nebun de meci
ULTIMA ORĂ
Rezultat dramatic pentru România U17 contra Franței U17. Sursa Foto: frf.ro.

Naționala României U17, cea care pierdea la un scor categoric cu Norvegia U17 luna trecută, a jucat sâmbătă, 11 octombrie, contra Franței U17 în preliminariile pentru Campionatul European. Cât s-a terminat meciul și cum arată situația micilor „tricolori”.

ADVERTISEMENT

Dramatism în minutele de final la România U17 cu Franța U17 în preliminariile Campionatului European

După remiza din prima etapă a preliminariilor pentru EURO 2026 (1-1 cu Israel) reprezentativa U17 a României a bifat o nouă remiză, de data aceasta cu Franța. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1.

Partida s-a disputat la Capbreton. Deși gazdele au avut mai multe șanse de a înscrie, tabela de marcaj a fost deblocată de „tricolori” în minutul 81. Atunci, Andrei Niculcea a transformat cu succes o lovitură de la 11 metri.

ADVERTISEMENT

Naționala condusă de Mircea Diaconescu se îndrepta către o victorie importantă, dar Traore, jucător trimis pe teren în minutul 84, a reușit să egaleze în minutul 90+6, chiar la ultima fază, stabilind astfel scorul final.

Cu cine joacă România U17 următorul meci din preliminariile Campionatului European

Ultimul meci din grupă pentru reprezentativa alcătuită din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009 este cel în fața Azerbaidjanului. Următorii adversari ai „tricolorilor” s-au făcut de râs la debutul în competiție, suferind un eșec cu 0-8 în fața Franței. Partida va avea loc tot la Bourret, Capbreton, și se va juca marți, 14 octombrie, de la ora 16:00 (ora României).

ADVERTISEMENT
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie...
Digi24.ro
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran

Primele două clasate vor evolua în Liga A, într-o rundă care va decide cine merge anul viitor la turneul final. Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, va fi un turneu cu doar 8 reprezentative.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu...
Digisport.ro
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”

Cum arată clasamentul grupei României U17

Odată cu victoria Israelului cu 5-1 contra Azerbaidjanului, naționala României a căzut pe locul 3 din grupa a 9-a. Iată cum arată ierarhia completă, precum și punctele fiecărei echipe înaintea ultimei etape:

România U17 clasament

FCSB are cei mai mulți jucători la lotul României U17

Selecționerul Mircea Diaconescu a convocat la reprezentativa U17 un total de 21 de jucători, lotul fiind alcătuit atât din fotbaliști din România, dar și din străinătate. FCSB are cei mai mulți reprezentanți. Iată cum arată lotul complet:

ADVERTISEMENT
  • PORTARI:
    Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Nicolae MIHAILĂ (Sepsi OSK), Rareș ANDREI (FCSB);
  • FUNDAȘI:
    Cosmin MATEI (CFR Cluj), Edward NEAMȚU (FCSB), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Alexandru MILOIU (Lazio  | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Claudiu STANCU (Campionii FC Argeș), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda);
  • MIJLOCAȘI:
    Matei PĂDURE (FCSB), Ștefan ROTARU (Steaua București), Ryan RUSU (AC Milan | Italia), Darius TRIPON (Farul Constanța), Andrei NICULCEA (FC Rapid 1923);
  • ATACANȚI:
    Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda).

Când joacă naționala României. Ora meciului cu Austria

Nu doar „tricolorii” mici au meciuri în preliminarii. Naționala lui Mircea Lucescu joacă de asemenea în această perioadă. După amicalul câștigat cu Moldova (scor 2-1), naționala de seniori joacă duminică, 12 octombrie, de la 21:45 contra Austriei. Meciul se va juca pe Arena Națională.

Erling Haaland a ratat de două ori un penalty, dar a marcat apoi...
Fanatik
Erling Haaland a ratat de două ori un penalty, dar a marcat apoi un hattrik în Norvegia – Israel. Nebunie totală la Oslo, cu două autogoluri în 10 minute. Video
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Norvegia a făcut instrucție...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Norvegia a făcut instrucție cu Israel și e la un pas de calificare. De la 21:45 se joacă 5 meciuri
Teodora Stoica nu s-a lăsat doborâtă de ploaie. Fiica lui Meme Stoica a...
Fanatik
Teodora Stoica nu s-a lăsat doborâtă de ploaie. Fiica lui Meme Stoica a participat la Bucharest Marathon: ”Testez glezna proaspăt reparată”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Toto Dumitrescu și Marian Ceaușescu, dialog uluitor la tribunal: 'Contează dacă ai creier!'...
iamsport.ro
Toto Dumitrescu și Marian Ceaușescu, dialog uluitor la tribunal: 'Contează dacă ai creier!' / 'Cine se apucă să le folosească responsabil'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!