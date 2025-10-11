Cât s-a terminat Franța U17 – România U17, după ce gazdele au marcat chiar la ultima fază. Final nebun de meci

Naționala României U17, cea care pierdea la un scor categoric cu Norvegia U17 luna trecută, a jucat sâmbătă, 11 octombrie, contra Franței U17 în preliminariile pentru Campionatul European. Cât s-a terminat meciul și cum arată situația micilor „tricolori”.
După remiza din prima etapă a preliminariilor pentru EURO 2026 (1-1 cu Israel) reprezentativa U17 a României a bifat o nouă remiză, de data aceasta cu Franța. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1.
Partida s-a disputat la Capbreton. Deși gazdele au avut mai multe șanse de a înscrie, tabela de marcaj a fost deblocată de „tricolori” în minutul 81. Atunci, Andrei Niculcea a transformat cu succes o lovitură de la 11 metri.
Naționala condusă de Mircea Diaconescu se îndrepta către o victorie importantă, dar Traore, jucător trimis pe teren în minutul 84, a reușit să egaleze în minutul 90+6, chiar la ultima fază, stabilind astfel scorul final.
Ultimul meci din grupă pentru reprezentativa alcătuită din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009 este cel în fața Azerbaidjanului. Următorii adversari ai „tricolorilor” s-au făcut de râs la debutul în competiție, suferind un eșec cu 0-8 în fața Franței. Partida va avea loc tot la Bourret, Capbreton, și se va juca marți, 14 octombrie, de la ora 16:00 (ora României).
Primele două clasate vor evolua în Liga A, într-o rundă care va decide cine merge anul viitor la turneul final. Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, va fi un turneu cu doar 8 reprezentative.
Odată cu victoria Israelului cu 5-1 contra Azerbaidjanului, naționala României a căzut pe locul 3 din grupa a 9-a. Iată cum arată ierarhia completă, precum și punctele fiecărei echipe înaintea ultimei etape:
Selecționerul Mircea Diaconescu a convocat la reprezentativa U17 un total de 21 de jucători, lotul fiind alcătuit atât din fotbaliști din România, dar și din străinătate. FCSB are cei mai mulți reprezentanți. Iată cum arată lotul complet:
Nu doar „tricolorii” mici au meciuri în preliminarii. Naționala lui Mircea Lucescu joacă de asemenea în această perioadă. După amicalul câștigat cu Moldova (scor 2-1), naționala de seniori joacă duminică, 12 octombrie, de la 21:45 contra Austriei. Meciul se va juca pe Arena Națională.