Cât se termină FCSB – Feyenoord?! Englezii au dat verdictul: „Forma lui poate fi decisivă”

Meciul dintre FCSB și Feyenoord din etapa a 6-a a „fazei ligii” Europa League a fost prefațat inclusiv în presa din Marea Britanie. Jurnaliștii din Insulă nu au vești bune pentru trupa lui Elias Charalambous.
Britanicii de la Sports Mole o văd victimă sigură pe FCSB în duelul cu Feyenoord din Europa League. Meciul se va juca pe Arena Națională, joi, 11 decembrie, de la ora 22:00.
Înainte de FCSB – Feyenoord, din etapa a 6-a, ambele formații au câte 3 puncte. Cu toate acestea, jurnaliștii din Insulă cred că echipa lui Robin van Persie se va impune. Aceștia au scris și cine este principalul pericol pentru poarta campioanei României.
„Noi spunem: FCSB – Feyenoord 1-2. Chiar dacă ambele cluburi au rezultate similare înaintea confruntării de joi, Feyenoord este puțin mai bună decât gazda din București.
Deși a pierdut șapte dintre ultimele nouă meciuri din competițiile europene, echipa olandeză pare pe un drum ascendent și forma lui Ueda poate fi decisivă în etapa a șasea”, scriu britanicii de la Sports Mole.
Japonezul Ayase Ueda (27 de ani) este cotat de transfermarkt.com la 15.000.000 de euro. În acest sezon, atacantul nipon a marcat 19 goluri și a oferit un assist în toate competițiile.
În actuala stagiune de Europa League, FCSB a câștigat un singur meci, în prima etapă, scor 1-0, cu Go Ahead Eagles. Roș-albaștrii au pierdut apoi cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2), FC Basel (1-3) și Steaua Roșie Belgrad (0-1).
De cealaltă parte, singura victorie a olandezilor a fost înregistrată în etapa a 3-a, cu Panathinaikos (3-1). În rest, Feyenoord a pierdut cu Braga, Aston Villa, Stuttgart și Celtic.