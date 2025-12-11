Cât se termină FCSB – Feyenoord?! Englezii au dat verdictul: „Forma lui poate fi decisivă”

ADVERTISEMENT

Meciul dintre FCSB și Feyenoord din etapa a 6-a a „fazei ligii” Europa League a fost prefațat inclusiv în presa din Marea Britanie. Jurnaliștii din Insulă nu au vești bune pentru trupa lui Elias Charalambous.

FCSB e văzută drept victimă sigură cu Feyenoord

Britanicii de la Sports Mole o văd victimă sigură pe FCSB în duelul cu Feyenoord din Europa League.

ADVERTISEMENT

Înainte de ambele formații au câte 3 puncte. Cu toate acestea, jurnaliștii din Insulă cred că echipa lui Robin van Persie se va impune. Aceștia au scris și cine este principalul pericol pentru poarta campioanei României.

„Noi spunem: FCSB – Feyenoord 1-2. Chiar dacă ambele cluburi au rezultate similare înaintea confruntării de joi, Feyenoord este puțin mai bună decât gazda din București.

ADVERTISEMENT

Deși a pierdut șapte dintre ultimele nouă meciuri din competițiile europene, echipa olandeză pare pe un drum ascendent și forma lui Ueda poate fi decisivă în etapa a șasea”, scriu britanicii de la

ADVERTISEMENT

Japonezul Ayase Ueda (27 de ani) este cotat de transfermarkt.com la 15.000.000 de euro. În acest sezon, atacantul nipon a marcat 19 goluri și a oferit un assist în toate competițiile.

Ce rezultate au înregistrat FCSB și Feyenoord în Europa League

În actuala stagiune de Europa League, FCSB a câștigat un singur meci, în prima etapă, scor 1-0, cu Go Ahead Eagles. Roș-albaștrii au pierdut apoi cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2), FC Basel (1-3) și

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, singura victorie a olandezilor a fost înregistrată în etapa a 3-a, cu Panathinaikos (3-1). În rest, Feyenoord a pierdut cu Braga, Aston Villa, Stuttgart și Celtic.