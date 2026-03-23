Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față

Adi Mutu a vorbit cu mare lejeritate despre tehnologia pe care o folosesc la ora actuală copiii din ziua de azi. Într-un interviu, fostul mare sportiv român a dezvăluit cât stă, de fapt, băiatul său pe telefon și tabletă. Sunt dispozitive pe care i le-a achiziționat pentru a fi în rând cu cei de vârsta lui.

Adi Mutu, despre tehnologia la care are acces fiul său

Influența rețelelor sociale asupra copiilor nu este una tocmai bună. O spun tot mai multe studii în ultima perioadă, Adi Mutu (47 de ani) părând să fie de acord cu specialiștii internaționali. Fostul sportiv a făcut o mărturie ieșită din comun după ce .

Adi Mutu nu i-a refuzat nimic până acum fiului său cel mic, Tiago (8 ani). Mai mult, i-a cumpărat mai multe dispozitive, cum ar fi tabletă și telefon. De asemenea, nu i-a limitat accesul la tehnologie, însă în cele din urmă a înțeles că este nevoie să pună piciorul în prag în acest sens.

A luat o decizie surprinzătoare, eliminând din viața băiatului său tot ce este legat de navigarea pe Internet. Fostul fotbalist a recunoscut că în urmă cu câteva săptămâni i-a luat copilului său telefonul și tableta. Momentan, nu știe când i le va da, subliniind în schimb că va fi mult mai strict.

„O să-i dau doar în weekend, câteva ore. La început, am fost și eu ca fiecare părinte: Lasă, mă, să aibă și el telefon, lasă să aibă tabletă, lasă să nu știu ce. De la o oră, cum fac copiii și încep să ne manipuleze, dă-le degetul mic și îți iau toată mâna”, a spus Adi Mutu, la .

Adi Mutu: ”Îl țin captiv într-o lume care nu e reală”

„Uiți, te iei cu alte lucruri și ajunge să stea permanent conectat. Sunt niște lucruri normale pentru că trăim în alte timpuri și tehnologia face parte, vrei, nu vrei, din viața noastră și pe undeva, dacă știi cum să o folosești, te ajută.

Doar că aici vorbim de copii, în cazul băiatului meu cel mic, vorbim de un copil de 8 ani. Și eu cred că el nu are capacitatea și discernământul să știe ce se întâmplă atunci când tu intri și dai scroll-ul ăla…

Aici intervine problema, pentru că el dacă era, cum sunt copiii mei, ceilalți mari, nu le zic nimic pentru că sunt mari, au 20 de ani, nu? Și atunci pot să decidă. Dar el? El stând foarte mult pe rețele, încet, încet, încep să-l influențeze.

Îl țin captiv într-o lume online care nu e reală”, a completat Adrian Mutu, pentru aceeași sursă. În acest sens, fostul fotbalist a venit și cu un exemplu. A povestit că fiul unui prieten apropiat s-a aruncat de la etajul 1 al unui bloc, crezându-se Superman.

Copilul era ferm convins că poate să zboare și nu a fost conștient deloc de ce i se putea întâmpla. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic grav, cu toate că a aterizat pe un gard. Acesta este motivul pentru care Adi Mutu încearcă să controleze accesul la tehnologie pentru fiul său cel mic.

În altă ordine de idei, celebrul sportiv, supranumit .