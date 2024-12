Cât te costă să închiriezi un brad de Crăciun deja împodobit. Ce penalizări riști dacă spargi globurile

În acest an, tot mai mulți români preferă să închirieze un brad gata împodobit ca să scape de o bătaie de cap în prag de sărbători. Pentru cei care nu au timp sau, pur și simplu, vor un brad de fițe, aceasta poate fi soluția perfectă, dar care vine cu niște reguli stricte și costuri suplimentare.

Ce preț are un brad de Crăciun deja împodobit

Pentru mulți dintre noi, , în timp ce ascultăm colinde, este unul dintre cele mai frumoase momente ale Crăciunului. Dar există și persoane care nu au timp pentru acest ritual sau care își doresc ceva mai sofisticat de sărbători. Pentru ei, au apărut brazii artificiali gata decorați de profesioniști, care transformă pomul de Crăciun într-o adevărată operă de artă.

Pentru comparație, și să împodobești singur un brad, costurile nu sunt foarte mari. Un pom de Crăciun de 1,80 metri, împreună cu toate decorațiunile, te-ar costa în jur de 500 de lei, ne informează

Dar din ce în ce mai mulți oameni preferă să apeleze la profesioniști pentru un brad spectaculos cu decorațiuni somptuoase.

Dacă vrei să mergi pe această variantă, pregătește-te să scoți din buzunar cel puțin 1.600 de lei. Acesta este prețul de pornire pentru un brad artificial decorat profesionist. Suma poate crește în funcție de decorațiunile pe care le alegi.

Ce costuri extra poți să plătești dacă strici decorațiunile

Totuși, această opțiune vine cu o responsabilitate mare. Trebuie să ai grijă la decorațiuni, pentru că orice glob spart te costă 50 de lei, iar dacă strici bradul, poți ajunge să plătești despăgubiri de până la 3.500 de lei.

„Pornesc preţurile de la 1.600 de lei şi pot creşte evident pe măsura clientului. Tot mai mult se axează lumea pe ornamente mari, pe globuri mari, excentrice.

Noi alegem în general lucruri de calitate foarte înaltă pentru că dorim ca pe scurta perioadă în care e Crăciunul, oamenii să aibă în casă ceva de valoare, frumos, ceva deosebit pe care ei înşişi şi-ar putea face puţin mai greu”, a declarat pentru Radu Vaştag, decorator.

Trebuie să ținem cont de trendurile din 2024 atunci când comandăm un brad de fițe. Anul acesta sunt la modă brazii cu funde mari și decorațiuni impunătoare, în culorile alb-roșu.

„Cel mai cerut brad din acest an a fost cel cu fundă. Bradul care a avut funda cea mai mare, sau cele mai multe fundiţe. Cele mai cerute culori au fost roşu şi alb. Am început decorarea în casele oamenilor chiar de pe 14 noiembrie şi am primt cerinţe de despodobit până la jumătatea lui februarie”, a spus un alt decorator.