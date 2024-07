Cât te costă să mănânci la restaurantul Sânziei Negru. Și-a deschis afacerea după America Express

Sânziana Negru a intrat de un an și în lumea afacerilor. Nu mai este doar creatoare de conținut, ci și proprietara unui restaurant pe care și l-a deschis după ce a participat la America Express 2023 și a câștigat competiția alături de Laura Giurcanu.

Cât trebuie să scoți din portofel pentru restaurantul Sânzianei Negru

În decembrie 2023, Sânziana Negru și-a investit premiul de la America Express, în valoare de 30.000 de euro, în deschiderea unui restaurant de lux, în Capitală. Locul face trimitere la experiența trăită de influenceriță peste Ocean.

ADVERTISEMENT

Restaurantul este unul cu influențe latine și are bucătari cu experiență, care se pricep foarte bine în prepararea celor mai delicioase bucate din America Latină. Cei care au trecut pragul locației au trebuit să scoată ceva bani din buzunare.

”Astăzi, împreună cu oamenii mei de suflet, am deschis un restaurant. Așa că, de astăzi vă așteptăm. Se fac ultimele retușuri și am emoții cât casa. Are un specific mexican, un tribut adus Americii Latine și îndrăznesc să spun că cel mai bun ceviche îl veți găsi la noi. Mâncarea este senzațională”, a spus influencerița în ziua deschiderii restaurantului.

ADVERTISEMENT

Cât costă o porție de tacos în restaurantul creatoarei de conținut

Mai exact, restaurantul vedetei este inspirat din bucătăria mexicană, iar denumirea provine dintr-un cartier popular în Mexic. Dacă îți dorești o porție de guacamole costă 50 de lei, în timp ce o porție de tacos este de 65 de lei. O porție de chili con carne valorează peste 70 de lei.

Din restaurant nu lipsește peștele. O porție de biban costă 90 de lei, iar o porție de somon 110 lei. Dincolo de acestea, nu este exclus ca Sânziana Negru să mai fi pierdut din clienți după scndalul de zilele trecute.

ADVERTISEMENT

Sânziana a promovat produsele alături de iubitul ei, actorul Ștefan Floroaica, în timp ce se aflau la festivalul Electric Castle. Un participant a găsit punga aruncată în coșul de gunoi și susține că l-a văzut pe Ștefan aruncând alimentele.

După ce au apărut imagini care dovedeau acuzațiile celui care i-a dat în vileag pe Sânziana și partenerul ei, Ștefan Floroaica a reacționat primul și a susținut că în el trebuie să arunce lumea cu noroi, fiindcă el a fost vinovatul, nu iubita sa.

ADVERTISEMENT

Sânziana Negru a păstrat tăcerea câteva zile, iar când și-a justificat fapta, pe conturile sale de socializare . De altfel, nu se declară adepta risipei alimentare. Cu toate acestea, Lild a întrerupt colaborarea cu ea.