Sport

Cât timp are Hagi la dispoziție pentru a corecta erorile din jocul echipei naționale! Anunț important făcut de Rege

România a intrat în era Hagi 2.0, la 25 de ani de când Regele a fost pentru prima dată selecționer, iar antrenorul și-a dezvăluit ambițiile pentru toamna anului 2026
Catalin Oprea
07.06.2026 | 09:00
Cat timp are Hagi la dispozitie pentru a corecta erorile din jocul echipei nationale Anunt important facut de Rege
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Gică Hagi e selecționerul României FOTO sportpictures
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România a învins Țara Galilor, scor 2-1, în primul meci jucat de tricolori, pe teren propriu, cu Hagi pe bancă, din noul mandat al acestuia ca selecționer. A fost și prima victorie, după ce în urmă cu doar câteva zile, România remizase în Georgia, scor 1-1.

Hagi are la dispoziție 112 zile până la următorul meci

Gică Hagi s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor săi, iar acum are la dispoziție fix 112 zile pentru a corecta lucrurile care nu i-au plăcut. Acesta este intervalul de timp până la debutul tricolorilor în Liga Națiunilor.

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După meciul cu Țara Galilor, Hagi a dezvăluit că și-a propus să câștige grupa din care fac parte tricolorii, deși aceasta este mult mai grea decât cea de la ediția trecută a competiției. România a urcat Liga B și va întâlni Polonia, Bosnia și Suedia.

Regele vrea să câștige grupa din Liga Națiunilor

„Jucătorii au calitate, vorbim de jucători de echipă națională. E clar că au calitate individuală, rolul nostru e să-i facem să dea randament foarte bun și să îi facem să joace bine împreună. Mi-au plăcut atitudinea, determinarea și concentrarea. Ce nu mi-a plăcut au fost schimbările pe care le-am făcut. Am dereglat un pic echipa, automat ne-am apărat un pic prea jos și am luat gol. În careu, intervine calitatea individuală. Sper să-i fac pe jucători să dea un randament foarte bun.

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M-am simțit bine, echipa națională e echipa mea de suflet, am jucat 18 ani aproape. S-au făcut performanțe, am mulțumit lumea. Mă bucur când acești băieți câștigă, cred că și acești băieți au potențial foarte mare.

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Sperăm să fim inspirați în alegerile făcute. Vrem să jucăm la victorie în fiecare meci, să accesăm tot ce avem noi mai bun încât să câștigăm grupa. Eu cred că ei pot da un randament foarte bun”, a declarat Gică Hagi pentru Digi Sport.

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Suedia și Bosnia sunt la Cupa Mondială

La meciul de aseară, Hagi nu i-a avut în lot pe Drăgușin, Mihăilă, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cicâldău, Florin Tănase, Bîrligea, Man, Rațiu, Racovițan, Bancu, Ionuț Radu, Marius Marin sau Miculescu, care sunt sau pot deveni oricând soluții la națională.

Două dintre adversarele României din Liga Națiunilor vor juca la Cupa Mondială. Suedia, primul adversar, face parte din Grupa F și va întâlni Olanda, Tunisia și Japonia. Bosnia a fost repartizată în Grupa B și va juca împotriva Elveției, Canadei și Qatarului.

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Programul României în Liga Națiunilor:

Suedia – România, 25 septembrie (21:45)

România – Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie (21:45)

Polonia – România, 2 octombrie (21:45)

România – Suedia, 5 octombrie (21:45)

România – Polonia, 14 noiembrie (21:45)

Bosnia și Herțegovina – România, 17 noiembrie (21:45)

Tragerea la sorți pentru EURO 2028 este programată pe 6 decembrie 2026, la Belfast. Preliminariile se vor derula în intervalul martie 2027-martie 2028, iar turneul final este în Marea Britanie și Irlanda în perioada 9 iunie – 9 iulie 2028.

 

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