Cât timp mai sunt valabile buletinele vechi fără cip pentru călătoriile în Uniunea Europeană. Ce trebuie să știe românii

Până când mai pot călătorii românii în țările UE cu buletinele vechi fără cip. Noile cărți de identitate electronice devin obligatorii.
Mădălina Cristea
25.08.2025 | 10:03
Cat timp mai sunt valabile buletinele vechi fara cip pentru calatoriile in Uniunea Europeana Ce trebuie sa stie romanii
Ce se întâmplă cu buletinele vechi, care nu au cip. Până când mai pot călătorii românii în țările UE. Sursa foto: Colaj Fanatik, Pixabay, Protv

Românii care trebuie să își schimbe buletinul trebuie să fie atenți la noile reguli. Doar cărțile de identitate electronice, cele cu cip, sunt acceptate ca documente de călătorie în Uniunea Europeană. Cele simple, fără cip, nu vor mai putea fi folosite pentru ieșirea din țară.

Cât timp mai sunt valabile buletinele vechi fără cip pentru călătoriile în UE

Potrivit specialiștilor, românii nu vor mai putea folosi buletinele vechi, fără cip, pentru a ieși din țară din motive de securitate. Actele de identitate fără cip nu sunt recunoscute ca documente care pot înlocui pașaportul, iar în acest context, cei care circulă des în spațiul european au nevoie de noul model de buletin.

Reprezentanții Direcției de Evidență a Populației au explicat că documentele trebuie să respecte standardele impuse la nivel european. Cartea electronică de identitate a fost creată special pentru a corespunde acestor cerințe, fiind prevăzută cu un suport de stocare electronic. Noul tip de buletin are și alte avantaje.

Potrivit specialiștilor,  datele personale sunt protejate mult mai bine, există acces la semnătura electronică, iar schimbarea adresei de domiciliu se poate face fără a înlocui documentul. În plus, persoanele peste 14 ani îl pot obține gratuit, cel puțin pentru moment.

Ce se întâmplă cu buletinele vechi, fără cip

„Actele de identitate emise cetăţenilor români trebuie să respecte standardele europene pentru a se permite exercitarea dreptului la libera circulaţie pe teritoriile statelor membre. În aceste condiţii, cartea electronica de identitate a fost proiectată să corespunda standardelor europene ce impun existenţa unui suport de stocare electronic”, a declarat Claudiu Giulescu, şef Direcţia de Evidenţă a Populaţiei, pentru Observator.ro.

Este important de precizat că buletinele vechi, emise din 1997 până acum, pot fi folosite în continuare pentru călătoriile în UE. Acestea vor fi valabile până la data expirării sau, cel târziu, până în 2031, când nu vor mai fi recunoscute. Într-o singură lună, peste 40.000 de români au cerut deja buletinul electronic.

Momentan, documentul este gratuit, însă de anul viitor din luna iulie va costa 68 de lei. De asemenea, vor avea loc schimbări și la pașapoarte: din 15 septembrie, cele simple temporare vor avea imprimat un cod QR semnat digital, pentru mai multă securitate.

