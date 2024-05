Cât timp rezistă friptura de miel în frigider. Semnele care îți arată ca s-a stricat

Dacă ai gătit prea mult de Paște și ți-a rămas prea mult din friptura de miel, află cât o poți ține în frigider. Adevărul este că nu rezistă prea mult, iar aceste semne îți arată că s-a alterat.

Cât poate fi ținută friptura de miel în frigider

Friptura de miel reprezintă unul dintre preparatele nelipsite . Indiferent dacă este la cuptor, pe grătar sau sulfat, este un deliciu, dar multe persoane tind să exagereze.

În febra pregătirilor, gătesc o cantitate mult prea mare de mâncare, iar dacă te numeri printre ele, trebuie să știi cât rezistă friptura de miel la frigider. Dacă depășești acest interval, te expui la anumite riscuri.

Acest aliment se deteriorează rapid, de aceea, la 2-3 ore după ce a fost gătit ar trebui să și fie pus la rece. Însă, dacă ai dubii în privința prospețimii, mirosul înțepător este primul semn al alterării acesteia.

În cazul în care este în regulă și alegi să o păstrezi la congelator, atunci recomandat este să alegi pungi mai mici, pentru a îngheța uniform, însă nu o ține mai mult de o lună. De asemenea, în frigider, friptura de miel nu rezistă decât 3-4 zile.

În cazul în care aceste termen trece, te poți îmbolnăvi de toxiinfecții alimentare. De menționat este că, în stare crudă, carnea de miel își pierde proprietățile după 24-48 de ore și începe să dezvolte bacterii, notează

Atenție la cantitatea consumată

Specialiștii spun, de asemenea, că este foarte importantă cantitatea de carne de miel consumată.

„Acest timp gastric durează între o oră şi patru ore în funcţie de alimentele consumate. Cel mai greu se digeră carnea de oaie. Carnea de miel e un pic diferită. Mielul, vita, se digeră în trei ore, iar mâncarea mai uşoară în două ore.

Eu dacă am mâncat ceva uşor, am nevoie de două ore să diger. Dacă am mâncat drob, am nevoie de trei ore pentru digerare. În niciun caz jumătate de oră. Dacă este în foietaj drobul, e nenorocire completă. Dacă începi cu alea grele, trebuie timp între ele. Mai bine o masă de prânz cu trei feluri, iar al patrulea fel să fie ceva uşor, bea un pahar de vin”, a dezvăluit medicul Alin Popescu, conform