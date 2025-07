Cât trebuie să mănânci, de fapt, la vârsta de 50 de ani. Cele mai bune sfaturi ale unui nutriționist celebru

Odată cu înaintarea în vârstă, metabolismul încetinește, iar masa musculară începe să scadă. Pentru a evita apariția unor probleme de sănătate, nutriționiștii recomandă să se pună accentul pe alimentația echilibrată. Iată cât ar trebui să mănânci, de fapt, la 50 de ani!

Ce se întâmplă în organism atunci când îmbătrânești

Pentru multe persoane, vârsta este doar un număr, însă aceasta nu trebuie ignorată atunci când vine vorba de sănătatea organismului. Pe măsură ce îmbătrânim, se produc anumite schimbări în organism. Din cauză că riscul de afecțiuni crește, adaptarea alimentației în funcție de nevoile reale ale organismului este o necesitate.

Un nutriționist celebru a explicat și ce ar trebui să mănânce zilnic pentru a sta departe de probleme. În acest fel, potrivit specialistului, nivelul de energie va fi ridicat, iar greutatea va fi ținută sub control.

David Sinclar, biolog molecular și profesor la Universitatea Harvard, este cel mai cunoscut nume din domeniul cercetării îmbătrânirii și longevității. Potrivit specialistului, cheia pentru un organism energic și longeviv este alimentația.

Cât este recomandat să mănânci la 50 de ani

David Sinclair a vorbit în cât de important este să știm că ne activăm genele longevității. Acestea nu funcționează în mod miraculos și nu opresc îmbătrânirea, însă sunt capabile să corecteze deteriorarea celulară. Pe lista acestor gene ale longevității se înscriu sirtuinele care, de obicei, se activează prin post sau prin exerciții fizice intense.

„Avem gene în corpul nostru care ne protejează împotriva daunelor și ne mențin tineri. a nu mânca în anumite ore ale zilei sau chiar reducerea aportului caloric în general activează această rețea genetică de supraviețuire.

Motivul pentru care postul, exercițiile fizice și alți factori de stres moderat funcționează este pentru că activează programele de supraviețuire în organism. Aceste programe repară ADN-ul, reduc inflamația, îmbunătățesc metabolismul și, în cele din urmă, încetinesc îmbătrânirea.”, a spus specialistul, în podcastul menționat.

Cum arată dieta lui David Sinclair pentru o viață longevivă

Acum că am stabilit că , este important să știm și ce anume ar trebui să mâncăm. Pentru persoanele de 50 de ani care vor să se mențină tinere, specialistul recomandă un post intermitent. De exemplu, săritul peste micul dejun.

Sinclair susține că îți poți începe ziua cu o ceașcă de cafea. Pe parcursul zilei, este important să stai cât mai departe de zahăr și carbohidrați. De asemenea, este recomandat să consumi cât mai puțină carne roșie, să limitezi aportul de proteine și să reduci treptat caloriile cu 20–30% față de media obișnuită.

„Nu este vorba doar despre cât mănânci, ci despre când și ce mănânci. Restricția alimentară inteligentă poate fi unul dintre cele mai puternice instrumente de încetinire a îmbătrânirii.”, scria David Sinclair, în cartea „Lifespan: Why We Age—and Why We Don’t Have To”.

Ca de obicei, alimentația face echipă bună cu sportul, așa că dr. David Sinclair are și o listă de exerciții pe care le recomandă. Specialistul susține că rundele de alergare intensă de două ori pe săptămână pot face minuni. Poți completa cu antrenamente de box și greutăți și cu o saună alternată cu baie rece.

Ce alte recomandări mai are doctorul David Sinclair pentru longevitate

Pe lângă alimentație și sport, mai există o serie de detalii care fac diferența. Potrivit doctorului Sinclar, trebuie să pui accent pe calitatea somnului. Poți apela la ochelarii de blocare a luminii albastre pe care să îi porți câteva ore înainte de somn.

De asemenea, este recomandat să eviți razele X, deoarece aceste scanere alterează epigenomul, o componentă esențială pentru funcționarea optimă a celulelor. Potrivit specialistului, îmbătrânirea nu este provocată de pierderea genelor, ci mai degrabă de alterarea lor.

Pe lângă aceste recomandări, însuși David Sinclair are o listă de suplimente pe care le administrează pentru a se menține în formă. Având în vedere că are un tonus de invidiat la cei 56 de ani ai săi, putem spune că rețeta sa funcționează.

Ce cocktail de vitamine consumă specialistul în longevitate

Mai exact, specialistul recomandă Nicotinamida Mononucleotidă, vitamina B3 și resveratrolul, substanță care se găsește în vinul roșu. Nu lipsesc nici quercetina și fisetina, ambele benefice pentru reducerea inflamațiilor din corp și nici spermidina, care stabilizează cauzele îmbătrânirii. Mai exact, cocktailul longevității potrivit medicului Sinclair arată așa:

NMN – 1g/zi – dimineața;

Resveratrol – 1g/zi – dimineața dizolvat în iaurt (sau ulei de măsline amestecat cu oțet și busuioc, pentru că acidul oleic activează și el sirtuinele);

Spermidină – 2mg substanță activă / zi dimineața;

Fisetină – 500mg /zi;

Quercetină – 500mg /zi.

Lor li se mai adaugă acidul oleic pe care medicul îl ia în fiecare seară și cele 800 mg de Metformin pe zi. Totuși, înainte de a apela la un astfel de protocol de vitamine și minerale, este recomandată consultarea unui medic specialist.