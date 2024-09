FCSB o înfruntă pe CFR Cluj în derby-ul etapei a 9-a din SuperLiga, duminică, 15 septembrie, ora 21:00. Gigi Becali a anunțat că . Patronul campioanei României trebuie să le plătească suma de 100.000 de euro ardelenilor, dacă atacantul va intra pe teren.

Cât trebuie să plătească Gigi Becali pentru ca Bîrligea să joace în CFR Cluj – FCSB: „Au fost deștepți”

Gigi Becali a dat lovitura în vara acestui an pe piața transferurilor din SuperLiga. de la rivala CFR Cluj. Totuși, formația patronată de Neluțu Varga a stipulat o clauză în contract prin care le interzice celor de la FCSB să-l folosească pe Daniel Bîrligea în meciurile directe.

Singura soluție pentru Gigi Becali este să plătească suma de 100.000 de euro. Patronul roș-albaștrilor a anunțat că va plăti această sumă, dacă Daniel Bîrligea va deveni un fotbalist exponențial la FCSB, iar clubul va avea meci decisiv cu rivalii din Gruia.

„Nu va juca în meciul cu CFR Cluj. Am acceptat toate condițiile. Le-am zis alor mei să nu le mai dea contractul înapoi, să-l semneze, să-l văd semnat de cei de la CFR Cluj, să-l depunem la ligă. Am luat dată certă ca să nu se mai poată întâmpla nimic.

„Trebuie să plătesc 100.000 de euro. Am acceptat tot”

Cine înregistrează primul contract ăla e valabil. Trebuie să plătesc 100.000 de euro daca va juca. Au avocați buni, deștepți. Știi care e treaba? Noi am spus că această clauză este nulă.

După ce am citit contractul, ei spun că această sumă face parte din indemnizația de transfer dacă joacă. Nu aveau voie să pună interdicție și au pus indemnizație. Asta e, am acceptat tot.

Dacă avem meci decisiv cu ei, plătim 100.000 de euro. Să vedem dacă este Bîrligea decisiv și un jucător exponențial”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali i-a răspuns lui Neluțu Varga

la derby-ul cu FCSB. Gigi Becali a venit cu replica pentru omologul din Ardeal. La rândul său, Becali a transmis că nu are emoții înaintea confruntării.

„El nu are nicio emoție, eu nu am nicio emoție. E un meci fără miză înseamnă. Dacă n-are nimeni nicio emoție, ce să mai? Înseamnă că nu are miză”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.