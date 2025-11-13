Cât trebuie să plătească tinerii care vor să înoate alături de David Popovici. Anunțul făcut de marele campion

ADVERTISEMENT

David Popovici anunță că au început înscrierile pentru evenimentul internațional „Sprint With The Stars”. Astfel, tinerii care își doresc să înoate alături de marele campion o vor putea face în curând.

Când va avea loc „Sprint With The Stars”

Într-o postare pe contul personal de socializare, David Popovici a venit cu o serie de detalii interesante. Marele campion anunță că evenimentul internațional „Sprint With The Stars” va ajunge pentru prima dată în România la Complexul Sportiv de Natație Otopeni, pe 17 ianuarie 2026.

Totodată, David Popovici a dezvăluit că de abia așteaptă să înoate cu tinerii și alți pasionați. În același timp, sportivul a oferit și un link direct pentru înscriere, astfel încât doritorii să își asigure locul.

„Sprint With The Stars ajunge în premieră în România! Evenimentul se va desfăşura la Complex Sportiv De Natație Otopeni, 17 ianuarie 2026, iar eu abia aștept să ne vedem și să înotăm împreună. Înscrierile sunt deschise, link în comentarii”, a scris David în postarea sa.

Cât au de plătit cei care vor să înoate alături de David Popovici

În ceea ce privește tarifele, acestea sunt cât se poate de accesibile. Conform regulamentului, la eveniment se pot înscrie toți copiii și adolescenți cu vârste între 9 și 14 ani, dar și cei din categoria Open, de 15 ani și peste.

Taxa de participare este de 25 de euro. La aceasta se mai adaugă și alți 1,5 euro taxă de rezervare. Ultima zi în care cei interesați se pot înscrie este 4 ianuarie 2026, conform datelor oficiale.

Astfel, . După cum spuneam anterior, înscrierile au fost deja deschise.

Menționăm faptul că proiectul „Sprint With The Stars” este unul cât se poate de important pentru David Popovici. Sportivul speră ca acesta să reprezinte o modalitate pentru copiii care vor să viseze sau care vor să facă performanță în sport.

Cum se menține în formă David Popovici

De altfel David Popovici poate fi un exemplu din mai multe puncte de vedere pentru tineri. Acesta nu își neglijează antrenamentele de ani buni și de asemenea, e atent și la rutina sa.

După fiecare antrenament bea lapte cu miere și scorțișoară. De asemenea, are grijă la alimentație, iar micul dejun este extrem de important.

„David bea după antrenamente lapte cu miere și scorțișoară. Un pahar mare, 250-300 ml. Și într-o vreme bea cu cacao în loc de scorțișoară. Este o sursă excelentă de proteine. Iar mierea este unul dintre cele mai complexe alimente cunoscute.

Dimineață, la micul dejun, are diferite combinații. Una dintre ele este iaurtul cu o serie de semințe, cu fulgi de ovăz, și din nou cu miere. E bun pentru tranzitul intestinal și o sursă foarte bună de carbohidrați de calitate”, a dezvăluit tatăl lui David Popovici, scrie as.ro.