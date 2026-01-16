Cât va ajunge să coste un apartament cu patru camere în București. Dezastru pe piaţa imobiliară din România: „Se scumpeşte absolut totul”

ADVERTISEMENT

Preţul locuinţelor continuă să crească vertiginos în România, în ciuda părerilor unor experţi care estimauu o explozie a bulei imobiliare. Dumitru Dragomir a făcut o radiografie a situaţiei actuale din piaţă şi a avansat o serie de predicţii pentru perioada imediat următoare.

„Un apartament cu două camere la Cluj costă 200.000 euro”

Analizele făcute de Dumitru Dragomir în ediţiile de anul trecut ale „Profeţiilor lui Mitică” se dovedesc cât se poate de reale în acest început de 2026: preţurile imobiliarelor continuă să crească. „Prietenii cu care mă întâlnesc îmi spuneau: ‘Hai, nea Mitică, lasă-ne cu vrăjeala asta. De-aia spui dumneata, ca să vinzi’. Eu nu mai aveam nimic de vânzare, mai am trei apartamente. Restul am vândut tot”, a povestit fostul şef al LPF.

„Acum, pe zi ce trece, în fiecare zi se scumpeşte! În fiecare zi, reţineţi ce spun! Şi nu se scumpesc doar apartamentele. Se scumpesc materialele de construcţie, se scumpeşte manopera! Ştiţi cât costă un apartament de două camere la Cluj, de 50 de metri pătraţi? 200.000 de euro! Ştiţi cât costă la Cluj un apartament cu trei camere? 350.000 de euro! La Bucureşti e la fel, Ilfovul e puţin mai ieftin”, a mai spus Dragomir.

„În nordul Bucureştiului nu mai sunt 1.000 de hectare de teren pentru construcţie”

Oracolul de la Bălceşti prevede în continuare o , până la preţuri astronomice. De altfel, spune el, chiar şi actualele preţuri sunt ţinute încă în frâu de războiul din Ucraina, aflat încă în desfăşurare. „În fiecare lună se scumpesc. ‘Norocul’ nostru, da-i între ghilimele – să nu fiu interpretat greşit – că nu s-a terminat războiul. Că dacă se termina războiul din Ucraina, un apartament de patru camere costa un milion de euro! Sută la sută aşa va fi după ce se va termina războiul. Un apartament cu patru camere în Bucureşti va costa un milion de euro! Dar şi în jurul Bucureştiului.

Că acum s-au deşteptat românii, nu mai cumpără în Bucureşti. Unde te duci în aglomeraţia asta? Că dacă te duci de-aici până în Militari, faci două ore la 5 seara. Şi-atunci cumpără în nord, de-aia s-a scumpit nordul Bucureştiului”, explică Mitică Dragomir.

Tocmai acest interes pentru zona de nord a Capitalei a făcut ca terenurile pentru construcţii să fie tot mai puţine aici. Dar şi acestea se vor ocupa în câţiva ani, pe fondul cererii din ce în ce mai crescute. „Nu mai sunt pământuri, , puţine hectare. Părerea mea e că nu mai sunt 1.000 de hectare în nordul Bucureştiului, pentru construcţie. Numai dacă te duci până la Ploieşti sunt mai multe. Dar aici, până în Corbeanca, cu Mogoşoaia cu tot nu sunt 1.000 de hectare de locuri de casă. Păi, măi frate, astea ştii în cât timp se ocupă? În cinci ani! Pentru că cei care lucrează în străinătate, ţelul lor este să-şi cumpere o locuinţă în Bucureşti sau în jurul Bucureştiului”, a conchis fostul politician şi om de fotbal.