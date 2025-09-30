Cât va conta revenirea lui Bocciu în peluza din Giulești! Mitică Dragomir: “Rapid e echipă de bătut!”

După ce a lipsit o perioadă îndelungată de pe stadioane după implicarea în dosarul ”Pyro”, Bocciu va putea să revină în peluză. Mitică Dragomir consideră că întoarcerea liderului de galerie va fi un atu important pentru Rapid.

Mitică Dragomir salută revenirea lui Bocciu în peluza Rapidului

În cea mai recentă ediție a , fostul președinte al LPF s-a arătat surprins de locul ocupat de Rapid în clasament și este convins că Bocciu va restabili ordinea în peluza giuleștenilor.

”Petrolul îi prinsese bine pe Rapid (n.r. – sâmbătă). Rapid era echipă de bătut. E o surpriză pentru mine cât de sus e Rapidul și ce joc au. Joacă ca o echipă de locul 8-9 și sunt totuși acolo în frunte. E o surpriză extraordinară. Câștigă cu personalitatea a 2-3 jucători, cu tumultul tribunei.

(n .r. – Știi că s-a întors Bocciu? ) Știu, și eu am luptat. Sunt de apreciat cei care țin în mână mulțimile. Acolo sunt unii care fac ciorbe, duc friptura la pat nevestei și când vin în tribune sunt cei mai ai dracu tigri bengalezi. Sunt de nerecunoscut în mulțime”, a declarat Dragomir.

De ce va conta revenirea lui Bocciu la cârma fanilor giuleșteni

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a povestit o întâmplare cu un suporter din perioada când era conducător la Brașov și este convins de faptul că odată cu revenirea lui Bocciu nu vor mai exista probleme în Peluza Nord.

”Aveam un vecin la Brașov, îl bătea nevasta dimineața, la prânz și seara, dar când venea pe stadion ne înjura pe toți de ne spurca. Ar fi bătut pe toată lumea, dar cred că dacă se dădea unul la el făcea în pantaloni.

(n.r. – Va conta întoarcerea lui Bocciu?) Da. Cel puțin știi sigur că nu mai sunt acte de huliganism, să dea unul cu piatra, să jignească, pentru că îl pune la punct imediat. El are un grup foarte mare de susținători ai lui, de asta dirijează pe toată lumea. Omul e ca oile, dă unul cu piatra dau toți”, a spus Dumitru Dragomir, la ”Profețiile lui DON Mitică”.

De ce s-a retras, de fapt, Bocciu de la conducerea galeriei Rapidului

Liviu Ungurean, cunoscut în lumea sportului ca Bocciu, a fost arestat preventiv pe data de 15 martie 2024 pentru constituire de grup infracțional. Acesta a fost în spatele introducerii materialelor pirotehnice pe stadion.

Liderul Peluzei Nord din Giulești a fost eliberat condiționat două luni mai târziu, dar a fost pus sub control judiciar și a primit interdicție de a mai intra pe stadioane ca urmare a . Din această cauză, în vara anului 2024, Bocciu a Rapidului.