Sport

Cât va conta revenirea lui Bocciu în peluza din Giulești! Mitică Dragomir: “Rapid e echipă de bătut!”

Lui Liviu Ungurean, alias Bocciu, i-a fost ridicată interdicția a intra pe stadioane, iar Mitică Dragomir s-a arătat încântat de revenirea acestuia la conducerea Peluzei Nord a Rapidului.
Traian Terzian
30.09.2025 | 21:44
Cat va conta revenirea lui Bocciu in peluza din Giulesti Mitica Dragomir Rapid e echipa de batut
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir știe ce se va întâmpla în peluza Rapidului după revenirea lui Bocciu. Sursă foto: colaj Fanatik

După ce a lipsit o perioadă îndelungată de pe stadioane după implicarea în dosarul ”Pyro”, Bocciu va putea să revină în peluză. Mitică Dragomir consideră că întoarcerea liderului de galerie va fi un atu important pentru Rapid.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir salută revenirea lui Bocciu în peluza Rapidului

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Profețiile lui DON Mitică”, fostul președinte al LPF s-a arătat surprins de locul ocupat de Rapid în clasament și este convins că Bocciu va restabili ordinea în peluza giuleștenilor.

”Petrolul îi prinsese bine pe Rapid (n.r. – sâmbătă). Rapid era echipă de bătut. E o surpriză pentru mine cât de sus e Rapidul și ce joc au. Joacă ca o echipă de locul 8-9 și sunt totuși acolo în frunte. E o surpriză extraordinară. Câștigă cu personalitatea a 2-3 jucători, cu tumultul tribunei.

ADVERTISEMENT

(n .r. – Știi că s-a întors Bocciu? I-au ridicat interdicția după emisiunea noastră) Știu, și eu am luptat. Sunt de apreciat cei care țin în mână mulțimile. Acolo sunt unii care fac ciorbe, duc friptura la pat nevestei și când vin în tribune sunt cei mai ai dracu tigri bengalezi. Sunt de nerecunoscut în mulțime”, a declarat Dragomir.

De ce va conta revenirea lui Bocciu la cârma fanilor giuleșteni

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a povestit o întâmplare cu un suporter din perioada când era conducător la Brașov și este convins de faptul că odată cu revenirea lui Bocciu nu vor mai exista probleme în Peluza Nord.

ADVERTISEMENT
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A...
Digi24.ro
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii

”Aveam un vecin la Brașov, îl bătea nevasta dimineața, la prânz și seara, dar când venea pe stadion ne înjura pe toți de ne spurca. Ar fi bătut pe toată lumea, dar cred că dacă se dădea unul la el făcea în pantaloni.

ADVERTISEMENT
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va...
Digisport.ro
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”

(n.r. – Va conta întoarcerea lui Bocciu?) Da. Cel puțin știi sigur că nu mai sunt acte de huliganism, să dea unul cu piatra, să jignească, pentru că îl pune la punct imediat. El are un grup foarte mare de susținători ai lui, de asta dirijează pe toată lumea. Omul e ca oile, dă unul cu piatra dau toți”, a spus Dumitru Dragomir, la ”Profețiile lui DON Mitică”.

De ce s-a retras, de fapt, Bocciu de la conducerea galeriei Rapidului

Liviu Ungurean, cunoscut în lumea sportului ca Bocciu, a fost arestat preventiv pe data de 15 martie 2024 pentru constituire de grup infracțional. Acesta a fost în spatele introducerii materialelor pirotehnice pe stadion.

ADVERTISEMENT

Liderul Peluzei Nord din Giulești a fost eliberat condiționat două luni mai târziu, dar a fost pus sub control judiciar și a primit interdicție de a mai intra pe stadioane ca urmare a implicării sale în dosarul ”Pyro”. Din această cauză, în vara anului 2024, Bocciu a renunțat să mai conducă Peluza Nord a Rapidului.

Mitică Dragomir știe de unde vine salvarea Rapidului

Gala RXF 50. Descalificare! Incidente la al treilea meci al serii: fanii au...
Fanatik
Gala RXF 50. Descalificare! Incidente la al treilea meci al serii: fanii au început să arunce cu sticle în cușcă
El este noul selecționer al naționalei de handbal feminin a României, după demisia...
Fanatik
El este noul selecționer al naționalei de handbal feminin a României, după demisia lui Pera. Mutare-surpriză înainte de Mondial. Update exclusiv
Apariție spectaculoasă a lui Gigi Mustață la Gala RXF 50. A venit să-și...
Fanatik
Apariție spectaculoasă a lui Gigi Mustață la Gala RXF 50. A venit să-și susțină prietenul, însoțit de o gașcă de motocicliști și membri ai Peluzei Nord. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Ioan Varga, disperat să îl vândă pe Louis Munteanu la FCSB! Cine este...
iamsport.ro
Ioan Varga, disperat să îl vândă pe Louis Munteanu la FCSB! Cine este omul care încearcă să blocheze afacerea ce ar zgudui din temelii SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!