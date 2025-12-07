Cât va costa o bere la Campionatul Mondial 2026 la meciurile pe care le-ar putea juca România

România poate ajunge în continuare la Campionatul Mondial de anul viitor, aceasta având varianta barajului. O mare masă de suporteri va fi alături de națională dacă „tricolorii” vor ajunge pe continentul american. Cum în America este permis consumul de alcool pe stadioane, fani se vor putea delecta cu bere la meciuri, iar prețurile pentru un astfel de pahar diferă de la arenă la arenă.
S-a aflat prețul unei beri pe stadioanele ce vor găzdui Campionatul Mondial de anul viitor. Cum turneul final va avea loc în trei țări diferite, SUA, Mexic și Canada, costul unui pahar de alcool diferă de la arenă la arenă.
48 de țări participă la turneul final, iar fanii sunt nerăbdători, în ciuda faptului că statele nu sunt renumite pentru alcool, că vor putea consuma bere la stadion, asta după ce la Campionatul Mondial din Qatar acest lucru era interzis.
Cea mai ieftină bere ce se va putea pe stadion este de 2,04 lire sterline, Estadio Akron, din orașul izolat Guadalajara, Mexic. Totuși, cea mai scumpă halbă se ridică la 10,49 lire, pe SoFi Stadium, Los Angeles.
Lista tuturor prețurilor pentru bere de pe stadioanele ce găzduiesc Campionatul Mondial
În cazul optimist, în care se califică la turneul final, România ar debuta în competiție pe data de 13 iunie, contra naționalei din Australia, la Vancouver. După meciul din Canada, „tricolorii” ar merge în Statele Unite ale Americii, pentru următoarele două jocuri, cu Paraguay în San Francisco și cu SUA în Los Angeles.
Programul meciurilor României: