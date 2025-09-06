Sport

Cât va lipsi Ousmane Dembele după accidentarea din meciul Ucraina – Franța. Oficialii lui PSG sunt furioși după decizia luată de selecționerul Deschamps

Ousmane Dembele a ieșit accidentat de pe teren în meciul dintre Ucraina și Franța, iar oficialii lui PSG sunt extrem de nervoși.
Bogdan Mariș
06.09.2025 | 17:49
Cat va lipsi Ousmane Dembele dupa accidentarea din meciul Ucraina Franta Oficialii lui PSG sunt furiosi dupa decizia luata de selectionerul Deschamps
Oficialii lui PSG sunt furioși după ce Ousmane Dembele s-a accidentat în meciul Ucraina - Franța. FOTO: colaj Fanatik

Franța a debutat cu o victorie, 2-0 contra Ucrainei, în campania de calificare pentru Cupa Mondială de anul viitor, însă doi fotbaliști importanți, ambii de la PSG, s-au accidentat pe parcursul meciului disputat la Wroclaw. Conform presei din Franța, oficialii campioanei Europei sunt extrem de furioși după decizia luată de selecționerul Didier Deschamps.

Oficialii lui PSG, furioși după accidentarea suferită de Ousmane Dembele la națională

Desire Doue s-a accidentat la gambă în prima repriză a partidei Ucraina – Franța 0-2, iar Didier Deschamps a ales să îl schimbe la pauză, în locul său fiind introdus un alt jucător de la PSG, Ousmane Dembele. Selecționerul fusese avertizat în legătură cu starea medicală a lui Dembele, care revenise recent după o accidentare la coapsa stângă, însă a ales să îl introducă oricum pe acesta.

Decizia s-a dovedit a fi una neinspirată, iar Dembele a părăsit terenul în minutul 81, acuzând o problemă la coapsa dreaptă. Conform L’Equipe, cei de la PSG sunt extrem de furioși după accidentarea suferită de starul echipei în tricoul primei reprezentative. „Eram sigur că poate juca, altfel nu l-aș fi introdus în teren. S-a accidentat la cealaltă coapsă”, a fost explicația selecționerului Deschamps.

Cât va lipsi Ousmane Dembele după accidentarea suferită în meciul cu Ucraina

Accidentarea lui Dembele este o veste extrem de neplăcută pentru Luis Enrique, care se confruntă la rândul său cu o problemă de ordin medical, fiind implicat într-un accident. Conform jurnalistului Fabrice Hawkins, Dembele va lipsi de pe gazon timp de aproximativ șase săptămâni.

Așadar, acesta va rata partidele de campionat cu Lens, Marseille, Auxerre și Lille, dar și primele două meciuri pe care PSG le va disputa în faza ligii din UEFA Champions League. Parizienii vor debuta cu un duel contra Atalantei, pe 17 septembrie, după care se vor deplasa în Spania pentru a întâlni fosta echipă a lui Dembele, Barcelona, meciul urmând a avea loc pe 1 octombrie.

Perioadă importantă de absență și pentru Desire Doue

Fotbalistul pe care Ousmane Dembele l-a înlocuit la pauza meciului cu Ucraina, Desire Doue, va lipsi la rândul său în următoarea perioadă. Din câte se pare, acesta va rămâne în afara terenului timp de aproximativ o lună, așadar PSG va fi nevoită să se descurce fără doi dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

