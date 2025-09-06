Cât va lipsi Ousmane Dembele după accidentarea din meciul Ucraina – Franța. Oficialii lui PSG sunt furioși după decizia luată de selecționerul Deschamps

, însă doi fotbaliști importanți, ambii de la PSG, s-au accidentat pe parcursul meciului disputat la Wroclaw. Conform presei din Franța, oficialii campioanei Europei sunt extrem de furioși după decizia luată de selecționerul Didier Deschamps.

Oficialii lui PSG, furioși după accidentarea suferită de Ousmane Dembele la națională

Desire Doue s-a accidentat la gambă în prima repriză a partidei Ucraina – Franța 0-2, iar Didier Deschamps a ales să îl schimbe la pauză, în locul său fiind introdus un alt jucător de la PSG, Ousmane Dembele. Selecționerul fusese avertizat în legătură cu starea medicală a lui Dembele, care revenise recent după o accidentare la coapsa stângă, însă a ales să îl introducă oricum pe acesta.

Decizia s-a dovedit a fi una neinspirată, iar Dembele a părăsit terenul în minutul 81, acuzând o problemă la coapsa dreaptă. Conform , cei de la PSG sunt extrem de furioși după accidentarea suferită de starul echipei în tricoul primei reprezentative. „Eram sigur că poate juca, altfel nu l-aș fi introdus în teren. S-a accidentat la cealaltă coapsă”, a fost explicația selecționerului Deschamps.

Cât va lipsi Ousmane Dembele după accidentarea suferită în meciul cu Ucraina

Accidentarea lui Dembele este o veste extrem de neplăcută pentru . Conform jurnalistului Fabrice Hawkins, Dembele va lipsi de pe gazon timp de aproximativ șase săptămâni.

🚨🔴🔵 Gros coup dur pour le PSG. Ousmane Dembélé va manquer le 1er match de Ligue des champions contre l’Atalanta et le choc face l’OM en Ligue 1. ❗️La durée d’indisponibilité d’Ousmane Dembélé est estimée à environ 6 semaines. Désiré Doué est d’ores et déjà forfait contre… — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins)

Așadar, acesta va rata partidele de campionat cu Lens, Marseille, Auxerre și Lille, dar și primele două meciuri pe care PSG le va disputa în faza ligii din UEFA Champions League. Parizienii vor debuta cu un duel contra Atalantei, pe 17 septembrie, după care se vor deplasa în Spania pentru a întâlni fosta echipă a lui Dembele, Barcelona, meciul urmând a avea loc pe 1 octombrie.

Perioadă importantă de absență și pentru Desire Doue

Fotbalistul pe care Ousmane Dembele l-a înlocuit la pauza meciului cu Ucraina, Desire Doue, va lipsi la rândul său în următoarea perioadă. Din câte se pare, acesta va rămâne în afara terenului timp de aproximativ o lună, așadar PSG va fi nevoită să se descurce fără doi dintre cei mai importanți jucători ai echipei.