Cât valorează Adrian Mazilu după prestațiile fabuloase de la Farul: ”30 de milioane? Depinde pe cine întrebi!”. Video Exclusiv

Puștiul în vârstă de doar 17 ani promovat de Gică Hagi a reușit un nou gol spectaculos în partida pe care , în fața celor de la Sepsi și în urma căreia s-au distanțat la 5 puncte în fruntea clasamentului.

Care este valoarea de piață a lui Adrian Mazilu după ce a explodat la Farul

Prestația absolut încântătoare a lui Adrian Mazilu fost apreciată și de specialiștii , care au remarcat valoarea indiscutabilă a atacantului de la Farul, însă consideră că acesta trebuie să rămână constant pentru a deveni o ceritudine.

”Mazilu, 30 de milioane de euro? Depinde pe cine întrebi. Mi se pare că este matur pentru vârsta lui. El trebuie să rămână în primul ’11’, să aibă evoluții constante, ceea ce este destul de dificil la vârsta asta.

Dar dacă va reuși treaba asta, atunci îl văd la echipa națională. Pentru că eu așa văd treaba, dacă tot vrei să faci reconstrucție trebuie să-i împingi de la spate pe jucătorii ăștia tineri. Sigur, ca selecționer ai și responsabilitatea rezultatelor”, a declarat Florin Gardoș.

Nici fostul atacant Robert Niță nu crede că puștiul lui Hagi costă foarte mult în acest moment, deși are calități fantastice: ”Nu cred că ar valora între 30 și 50 de milioane dacă ar fi la o altă echipă din România. Fizic are, execuții are, vârsta e de partea lui”.

Jurnalistul Alin Buzărin a remarcat maturitatea extraordinară a atacantului de la Farul, care : ”Dacă era în altă parte în străinătate, Mazilu nu juca contra echipelor cu care a jucat acum și a ieșit la rampă. Juca împotriva altor echipe și nu se știe dacă ieșea la rampă.

Dacă l-ar deține altcineva din România, și știm cu toții la cine ne gândim, sigur că ar fi deja vânturat printre Premier League și La Liga. Fiind clasa a XI-a și să vorbești după un efort la final de meci și să vezi microfoanele alea pe acolo…

Avem noi emoții cu părul alb, dar un copil? Ca părinte, unui copil de clasa a XI-a îi spui de cinci ori să-și ia cheia sau să scoată câinele afară. E responzabilizat. Probabil că acolo se învață și genul ăsta de lucruri”.

Ce l-a încântat pe Gardoș la jocul Farului

Analizând pe larg partida Farul – Sepsi 2-0, invitații celei mai noi ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA au remarcat jocul încântător prestat de trupa lui Gică Hagi, însă sunt împărțiți atunci când vine vorba despre șansele la titlu.

”A fost un meci frumos. Farul cred că joacă cel mai frumos fotbal în momentul de față, alături de FCSB. Farul fost cea mai constantă echipă în rezultate și în joc. A fost o plăcere să urmăresc meciul. Farul a jucat excelent în prima repriză.

Îmi e și greu să nominalizez un jucător de la Farul care să zic că a jucat așa și așa. În față e multă creativate, jucători cu personalitate, am văzut execuții frumoase. Și jucătorii din apărare mi-au plăcut foarte mult.

S-a jucat cum zic englezii ‘front foot’, mereu la intercepție, practic nu i-au lăsat deloc să respire pe cei de la Sepsi. Pe fondul ăsta foarte bun de joc au venit și golurile. Per total au de ce să fie mulțumiți cei de la Farul”, a spus Gardoș.

De ce tot CFR rămâne favorită

Robert Niță a vorbit și el la superlativ despre jocul arătat de Farul la întâlnirea cu Sepsi, dar, în ciuda celor 5 puncte avans din clasament, consideră că favorita principală la câștigarea titlului rămâne CFR Cluj.

”Dacă analizăm pe Farul doar după jocul de aseară, e clar că este principala favorită și prin prisma poziției ocupate în clasament și datorită faptului că la un moment dat Sepsi arată ca o echipă care se bate la retrogradare, nu ca una care își propune să prindă primele 6 locuri.

Schimbă sistemul Hagi, are soluții și la nivelul băncii de rezerve, are un lot printre cele mai bune din campionat, produce etapă de etapă și aduce la rampă jucători noi pe care îi transformă din necunoscuți în certitudini, reușește să-i vândă. Farul arată bine.

Mă bucură constanța pe care o are Alibec și faptul că în sfârșit conștientizează că a ajuns la o vârstă, e conștient de valoarea lui, e conștient de ceea ce înseamnă în echipă și nu îl mai văd pe Alibec ăla care dă din mâini, e nemulțumit. Îi încurajează tot timpul pe colegii lui. La meciul de aseară e puțin superficial la 2-3 faze, scapă și singur cu portarul, nu marchează.

De partea cealaltă, referitor la campionat și la faptul că vin meciurile cu primele 6, cred că aici tot CFR are prima șansă pentru că la Farul vorbim de o echipă tânără, chiar dacă sunt niște implanturi de jucători de mare valoare. Cred că la meciurile alea din play-off tot CFR va avea constanța necesară să câștige titlul”, a afirmat el.

Unde se joacă titlul de campioană

Jurnalistul Alin Buzărin consideră că lupta la titlu se va decide în favoarea echipei care va reuși să își conserve mai bine energia și care va ști să treacă mai bine peste meciurile jucate din 3 în 3 zile.

”Suntem în ipostaza de a vedea o echipă pe primul loc tot timpul cu 2-3 jucători sub 20 de ani sau mai jos, 17 ani Borza, 17 și ceva Mazilu. Pe lângă cei tineri, Hagi redă fotbalului jucători.

Iată-l pe Băluță dispărut doi ani și ceva, în Anglia a jucat un meci și jumătate, s-a accidentat la Kiev unde a jucat jumătate de meci. Și uite-l pe Băluță, eu zic de luat în calcul pentru națională.

Farul e lider, dar va avea viață grea și cu CFR Cluj, și cu FCSB. E importantă și strunga asta de trei meciuri în 6-7-8 zile. Până acum nu s-a mai jucat așa, CFR a mai jucat că a fost în Europa, însă să vedem și dacă FCSB, Farul și celelalte pot juca la intervalul ăsta foarte strâns.

Farul nu a arătat extraordinar la Arad, dar a câștigat. Aseară a etalat jocul ăsta bun, dar să vedem și etapa viitoare. Nu știu dacă poți juca la nivel înalt tot timpul în aceste serii. Trebuie să te uiți pe unde sunt punctele alea și să le cam iei”, a mărturisit Buzărin, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

