Cât valorează Cupa Mondială. Trofeul din aur de 18 karate cântărește 6,175 kilograme și are o înălțime de 36,8 centimetri

ADVERTISEMENT

Duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, la New York are loc cel mai tare meci al planetei din acest an, finala CM 2026, Spania – Argentina. La finalul partidei de pe MetLife Stadium, unul dintre cei doi căpitani, Rodrigo Hernandez și Lionel Messi, va ridica deasupra capului trofeul care valorează o avere.

Cât valorează Cupa Mondială. Aurul l-a transformat în cel mai scump trofeu din lume

Va fi un meci de totul sau nimic pe Acolo are loc finala CM 2026, duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Spania visează să devină dublă campioană mondială, după triumful din 2010, în timp ce pentru Argentina ar fi al patrulea titlu mondial după victoriile din 1978, 1986 și 2022.

ADVERTISEMENT

Dincolo de gloria supremă și premiile în bani, cele două finaliste au un singur vis: să cucerească și să ridice deasupra capului mult râvnitul trofeu al Cupei Mondiale. Puțini microbiși știu însă cât valorează. Odată cu explozia din ultimii ani a prețului aurului, Cupa Mondială a ajuns să fie evaluată la peste 700 de mii de dolari, doar din valoarea metalului prețios din care e confecționată.

Astfel, , câștigătoarea va intra în posesia celui mai valoros trofeu din sport din punct de vedere al materialelor folosite. Trofeul FIFA World Cup este realizat din aur de 18 karate, cântărește 6,175 kilograme și are o înălțime de 36,8 centimetri. Potrivit estimărilor, aproape cinci kilograme din greutatea totală reprezintă aur, în timp ce baza este decorată cu două inele din malachit verde.

ADVERTISEMENT

Creșterea spectaculoasă a prețului aurului din ultimii ani a făcut ca valoarea trofeului să urce la aproximativ 713.000 de dolari, de aproape trei ori mai mult decât estimările făcute în urmă cu doar câțiva ani, când cupa era evaluată la aproximativ 250.000 de dolari doar prin prisma materialelor folosite. Totuși, valoarea reală a trofeului este imposibil de calculat.

ADVERTISEMENT

Trofeul care a înlocuit Cupa Jules Rimet

Povestea Cupei Mondiale a început cu un alt trofeu decât cel actual. Este vorba despre „Jules Rimet”, o statuetă proiectată de sculptorul francez Abel Lafleur, care o înfățișa pe Nike, zeița greacă a victoriei și care era realizată din argint sterling placat cu aur, pe o bază din piatră semiprețioasă lapis lazuli. Actual trofeu a fost introdus în 1974, după ce Brazilia a intrat definitiv în posesia vechiului trofeu, câștigând pentru a treia oară competiția.

ADVERTISEMENT

Noua cupă a fost creată de sculptorul italian Silvio Gazzaniga și înfățișează doi sportivi care susțin globul pământesc deasupra capului. Designul a devenit unul dintre cele mai recognoscibile simboluri din istoria sportului. De-a lungul timpului, trofeul a fost ridicat de legende precum Franz Beckenbauer, Diego Armando Maradona, Cafu, Iker Casillas, Philipp Lahm, Hugo Lloris și Lionel Messi.

Campioana nu păstrează trofeul original

Un alt detaliu mai puțin cunoscut de fanii fotbalului este că echipa care cucerește Cupa Mondială nu pleacă acasă cu trofeul original. După terminarea ceremoniei de premiere, trofeul se întoarce la FIFA și este păstrat în patrimoniul forului mondial. Naționala care câștigă Campionatul Mondial primește o replică placată cu aur, pe care o poate expune în muzeul federației. Trofeul original este transportat și expus doar la evenimente oficiale organizate de FIFA, fiind unul dintre cele mai bine păzite obiecte din sport.

ADVERTISEMENT

De ce Cupa Mondială e mai valoroasă decât Liga Campionilor sau Stanley Cup

Trofeul decernat după finala Campionatului Mondial nu este cel mai mare sau mai impunător din sport. Trofee precum Liga Campionilor sau Stanley Cup sunt mult mai masive, dar niciunul nu e realizat cu o cantitate atât de mare de aur precum Cupa Mondială. Astfel, trofeul CM este cel mai scump din sport datorită materialelor folosite.