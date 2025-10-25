Cât valorează, de fapt, coeficientul UEFA al FCSB după noul sistem. De ce a ajuns printre ultimele echipe din Europa League

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut cu Bologna, scor 1-2, și rămâne printre echipele din Europa League care au încasat cei mai puțini bani în acest sezon. Doar Malmo și Genk au luat mai puțini bani. Nice, Salzburg, Utrecht și Rangers, toate cu zero puncte în clasament, au luat însă mai mult. Asta pentru că sunt avantajate de noul sistem de calculare a coeficientului UEFA.

Cum se calculează coeficientul UEFA în 2025 și de ce s-a schimbat sistemul

UEFA a introdus o nouă formulă prin care se calculează cum sunt împărțiți între cluburi banii generați de competițiile europene. Este un sistem care se bazează în special pe contribuția la marketingul competiției și penalizează cluburile din ligile mici. În plus, FCSB este penalizată și pentru că nu a mai ajuns în grupele Champions League, ba chiar a avut multe sezoane în care nu a trecut de preliminarii în Europa.

ADVERTISEMENT

Value Pillar, așa cum a denumit UEFA noul sistem de calcul, este practic o combinație între vechiul Market Pool și coeficientul european. Pentru FCSB, market pool este dat, de fapt, contribuția pe care România o are la partea de marketing a competiției. Iar nivelul este de fiecare dată sub al țărilor din vest, care plătesc sume mai mari pentru drepturile TV. Practic, din cauza acestui sistem, FCSB nu a reuşit să adune sume prea mari peste cei 4.310.000 pe care îi avea asiguraţi pentru accederea în faza grupei principale.

A ajuns astfel , includem aici şi cei 530.000 euro din preliminarii şi 450.000 euro pentru victoria cu Go Ahead Eagles. Doar 1,55 ,milioane de euro vin din partea de Value Pillar. Fenerbahce, liderul încasărilor, a luat 17.813.000 euro. De precizat că turcii, la fel ca alte 6 echipe, au luat 4.290.000 de euro pentru prezenţa în faza play-off a preliminariilor UCL.

ADVERTISEMENT

FCSB, printre ultimele echipe din Europa League la coeficient

Când vine vorba de coeficientul european, FCSB este printre ultimele din faza ligii în Europa League. Este vorba despre un punctaj pe care UEFA îl face din două părţi, european part şi non-european part, în care prima are pondere mai mare. European part este compusă din market pool şi coeficient pe ultimii 5 ani. Se face un clasament al acestor două criterii şi cu cât totalul locurilor este mai mic, cu atât eşti clasat mai sus în european part.

ADVERTISEMENT

FCSB este locul 33 la market pool şi locul 26 la coeficientul pe ultimii cinci ani. Cu un total de 59 de puncte, este trimisă pe locul 35. Doar Genk, cu total 70 de puncte stă mai rău. FCSB are coeficient 22,500 pe ultimii 5 ani, locul 84 în Europa. Printre cele 36 de echipe din Europa League este pe 26, dar este trasă în jos de market pool. Spre exemplu, FCSB are coeficient mai bun decât echipe ca Malmo, Brann, sau chiar Bologna. Dar acestea sunt trase în sus de locul excelent pe care îl ocupă în clasamentul de market pool.

European part, unde FCSB este locul 35, are pondere de 73 la sută din value pillar, secţiunea care contează cel mai mult la distribuirea banilor. Astfel este lesne de înţeles de ce FCSB este printre ultima la încasări. Aşa numita non-european part, care are pondere 27 la sută, este legată de clasamentul coeficienţilor UEFA pe ultimii 10 ani. FCSB nu stă extraordinar nici aici, din cauza numeroaselor sezoane în care nu a prins nici măcar grupele. În plus, absenţa din Champions League, unde sunt bonusuri uriaşe, contează enorm. Mai ales că sistemul de calificare favorizează echipele mici, astfel că multe dintre rivale au trecut prin grupe.

ADVERTISEMENT

Market Pool FCSB – locul 33

coeficient UEFA pe ultimii 5 ani FCSB – locul 26

Total FCSB: 33+26=59 / locul 35 din 36.

Locul 1, AS Roma, are 8 la total.

Ludogoreț și Malmo, echipele de peste FCSB, au total 57.

Ludogoreț are 34 la market pool și 23 la coeficient ultimii 5 ani

Malmo are locul 25 la market pool și locul 32 la coeficient.

De ce a scăzut FCSB atât de mult. Greșelile pe care le-a făcut în ultimii ani europeni

FCSB este afectată atât de nivelul nivelul scăzut al SuperLigii, care afectează locul în market pool, cât şi greşelile mari din ultimii ani. Care au făcut să piardă mult la nivel de coeficient. Practic, coeficientul FCSB pe ultimii 5 ani este susţinut în proporţie covârşitoare de parcursul din sezonul trecut, care a adus un total de 14,500 de rating. Toţi ceilalţi 4 ani au adus adunat doar 8 puncte de coeficient. Ceea ce duce la totalul de 22,500.

Vorbim de eliminări încă din preliminarii, unele dintre ele chiar ruşinoase. FCSB a fost scoasă de Nordsjaelland în 2023, de Şahtar Karagandy în 2021, şi de Slovan Liberec în 2020. Iar în 2022, când prindea totuşi faza grupelor în Conference League, au fost prestaţii catastrofale. Includem aici deja celebrul 0-10 cu Silkeborg la general! Asta şi pentru că Gigi Becali a ales să sacrifice meciurile europene pentru a recupera puncte în campionat. O eroare care a costat mulţi bani şi care, culmea, .

Coeficient FCSB în ultimii 5 ani

2020-2021 – 2 puncte

2021-2022 – 1,5 puncte

2022-2023 – 2,5 puncte

2023-2024 – 2 puncte

2024-2025 – 14,5 puncte

Câți bani valorează coeficientul UEFA al FCSB după noul sistem

Non-european part, care dă 27 de procente din Value Pillar este coeficientul pe ultimii 10 ani în competiţiile europene. Aici FCSB stă un pic mai bine, ajutată şi de sezonul 2017-2018, în care s-a calificat din faza grupelor şi a obţinut un coeficient de 9,000. 43,000 este coeficientul total pe ultimii 10 ani. O ajută pe FCSB să mai depăşească alte două echipe la încasările din Value Pillar, pe Brann şi Malmo.

Astfel, FCSB ia un total de 1,55 milioane de euro din Value Pillar, mai bine doar decât Malmo (1,45), Brann (1,38) şi Genk (1,18). Cu menţiunea că norvegienii o depăşesc totuşi pe FCSB la încasări totale datorită celor două victorii, care i-au adus 450.000 de euro în plus. Cei mai mulţi bani din Value Pillar îi ia AS Roma, 10.690.000 de euro.

De asemenea, la fiecare echipă mai sunt trecuţi 77.000 de euro încasări din „minimum ranking bonus”. Aceşti bani se dau în funcţie de locul final pe care fiecare echipă îl ocupă în această grupă. Adică ultima clasată ia 77.000 de euro, la penultima se înmulţeşte suma cu 2, la locul 34 se înmulţeşte cu 3. Tot aşa până la locul 1, la care se înmulţeşte cu 36. FCSB, care acum e pe locul 28, s-ar înmulţi cu 9. Adică ar lua 693.000 de euro bonus de performanţă.

530.000 de euro din preliminarii

4.310.000 bonus pentru calificarea în faza principală a Europa League

1.550.000 de euro partea din value pillar

450.000 de euro pentru victoria cu Go Ahead Eagles

77.000 pentru locul ocupat în grupă (toate echipele au primit valoarea minimă, echivalentă pentru ultimul loc. Apoi, la final, suma crește în funcție de locul ocupat. La locul 35 se înmulțește cu 2, la 34 se înmulțește cu 3 și tot așa până la locul 1 unde se înmulțește cu 36)

Comparație cu rivalele din România și din Europa de Est

FCSB a scos aproape 6.916.000 euro din acest sezon de cupe europene, sumă pe care o mai poate creşte în funcţie de rezultatele pe care le mai obţine. Nu este mult în fotbalul european, dar pentru nivelul SuperLigii este enorm. Este o sumă care asigură bugetul anual pentru multe cluburi. Şi, de asemenea, este o sumă mai mare decât cea pe care a obţinut-o Universitatea Craiova din Conference League. 4.609.000 euro şi-au asigurat oltenii până acum.

Totuşi, FCSB încasează mai puţin decât echipe din alte campionate din Europa de Est. Ludogoreţ, spre exemplu, are deja 7.670.000 de euro încasaţi. Deşi Ludogoreţ este chiar sub FCSB în clasamentul de market pool, adică pe 34, în clasamentul coeficienţilor pe ultimii 5 ani e pe locul 23. Adică un total al locurilor 57, mai bun decât al FCSB, care are 59 (33+26). De asta Ludogoreţ ia mai mulţi bani din Value Pillar.

Ferencvaros, ajutată şi de cele 7 puncte pe care le are deja în competiţie, a adunat deja 13.908.000 de euro. Steaua Roşie, viitoare adversară a FCSB este pe locul 4 la încasări dintre cele 36 de echipe, cu 14.790.000 de euro. Asta şi datorită celor 4.290.000 de euro încasaţi pentru prezenţa în play-off. Dinamo Zagreb, şi ea viitoare adversară, a luat şi ea 12.908.000 euro, iar PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, a luat 12.347.000 euro. Totul în special datorită unui market pool superior și, de asemenea, unui coeficient superior.

Cum poate FCSB să-și crească coeficientul în sezonul viitor

Pentru ca pe viitor să acceseze mai mulți bani de la UEFA, FCSB are nevoie de mai multe sezoane în care să adune cât mai multe puncte și bonusuri de coeficient. Spre exemplu, sezonul trecut FCSB a primit 4,5 puncte bonus pentru calificarea play-off-ul pentru optimi. Un bonus important, de 6 puncte, se acordă și pentru calificarea în grupele Champions League. Bonus pe care FCSB nu l-a accesat în acest sistem care contează, pe ultimii 5, respectiv 10 ani.

Pentru o victorie în faza grupelor din competițiile europene se acordă 2 puncte și 1 punct la egal. Se înjumătățesc în preliminarii. Pentru accederea în grupa principală din Europa League și Conference League nu se acordă bonusuri. FCSB are 6,5 puncte de coeficient în acest sezon. 4 victorii și un egal în preliminarii, adică 4,5 puncte. Și o victorie în faza principală, cu Go Ahead Eagles, alte două puncte.