Cât valorează reputația ex-deputatei Laura Vicol. Suma pe care soția șefului de la Nordis i-o cere PNL-istului mușcat de nas

Greva judecătorilor a dat peste cap planurile Laurei Vicol. Joi, 4 septembrie, fosta deputată a aflat că procesul pe care i l-a intentat liberalului Florin Roman, fostul ei coleg din Camera Deputaților, a fost suspendat pe o durată nedeterminată. Procesul se ține la Judecătoria Sectorului 5, instanță care și-a întrerupt activitatea din cauza grevei de protest a magistraților împotriva măsurilor guvernului Bolojan.

Procesul dintre Laura Vicol și Florin Roman, suspendat pe durată nedeterminată

Litigiul dintre soția acționarului principal al Nordis și deputatul PNL a fost înregistrat la data de 17 iulie 2025 la Judecătoria Sectorului 5, după ce, anterior, Tribunalul București declinase soluționarea pe motiv de necompetență materială. Două săptămâni mai târziu, .

”Având în vedere că, prin Hotărârea nr 3/27.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor Judecătoriei Sectorului 5 București, accesibilă pe site-ul instanței, s-a hotărât suspendarea soluționării cauzelor pe o durată nedeterminată, iar prezentul dosar nu este unul dintre obiectele enumerate la art. 3, instanța urmează a stabili primul termen de judecată la momentul revenirii asupra măsurii anterior menționate”, se arată în minuta ședinței din 4 septembrie.

Laura Vicol invocă ”răspunderea delictuală” împotriva lui Florin Roman, pe care îl acuză că a distribuit informații neadevărate despre ea. Mai exact, fosta deputată susține că fostul ei coleg de cameră parlamentară ar fi fost sursa informației potrivit căreia Laura Vicol o inițiativă parlamentară doar pentru a proteja interesele dezvoltatorului imobiliar Nordis.

Cât valorează onoarea și reputația Laurei Vicol

Ce solicită Laura Vicol, în procesul cu deputatul Florin Roman:

interdicția de a mai disemina public sau prin orice altă metodă de comunicare, scrisă sau verbală informația neadevărată conform căreia reclamanta a blocat o inițiativă legislativă la Comisia Juridica din Camera Deputaţilor, Parlamentul României;

obligarea pârâtului la plata sumei de 100.000 lei (aproximativ 20.000 de euro) în favoarea reclamantei, reprezentând daune morale pentru atingerea drepturilor la onoare, demnitate, reputație şi imagine , drepturi nepatrimoniale aparţinând reclamantei, prin informația falsă publicată de pârât pe contul sau de Facebook şi reluată în mod constant în toate emisiunile televizate în care pârâtul a apărut;

obligarea pârâtului la prezentarea de scuze publice reclamantei;

obligarea pârâtului la suportarea tuturor cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă.

obligarea pârâtului la suportarea tuturor cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă.

Deputatul PNL, acuzat că a mințit în legătură cu Laura Vicol în scandalul Nordis

”În fapt, e relevat că în data de 09.10.2024, numitul Roman Florin a postat pe contul său public din rețeaua de socializare Facebook un neadevăr, preluat în ziua respectiva de toate posturile TV din România şi de peste 30 de site-uri de știri online, minciuna rostogolită ulterior în toată presa românească pe parcursul mai multor zile, până în prezent.

Astfel, în postarea sa, a susținut mincinos ca reclamanta a blocat un proiect legislativ la Comisia Juridică, condusă de reclamantă la acel moment, acuzând-o, cu buna știință, în mod fals, fără nici cel mai mic indiciu sau probă în sprijinirea unei afirmații atât de grave. Probe: înscrisuri”, se arată în cererea consultată de FANATIK.

Cum a demonstrat Laura Vicol că PNL a distribuit neadevăruri despre ea

Laura Vicol a fost președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților până în octombrie 2024, când scandalul Nordis a devenit public după o investigație . Câteva zile mai târziu ea a fost acuzată că a refuzat să acorde prioritate unui proiect de lege care ar fi fost făcut împotriva țepelor imobiliare. Actul fusese aprobat de Senatul României și prevedea că un dezvoltator imobiliar nu poate solicita un avans mai mare de 10% din valoarea imobilului.

Proiectul s-ar fi împotmolit în Comisia Juridică, ocazie cu care Laura Vicol a fost acuzată că protejează interesele grupului Nordis, patronat de soțul său. Informațiile au fost distribuite masiv pe grupurile de social media asociate Partidului Național Liberal.

În 2019, soția șefului Nordis nu era parlamentar

Doar că situația nu era deloc așa cum fusese prezentată. În realitate, proiectul legislativ fusese depus de PNL în 2019, dată la care Laura Vicol nici măcar nu era membră a parlamentului, ea fiind aleasă abia în 2020.

”Această acuzație este o nouă dezinformare marca PNL, la fel cum au mințit că PSD le blochează proiectele cu pensiile militare, când de fapt s-au încurcat singuri în propriile proiecte”, se apărau liderii PSD printr-un comunicat de presă.

Florin Roman, mușcat de nas de fostul său coleg din PNL, Dan Vâlceanu

Florin Roman este deputat de Alba și este la al treilea mandat în Parlamentul României. În perioada noiembrie-decembrie 2021, el a ocupat poziția de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării în guvernul Nicolae Ciucă. A demisionat din funcție în urma unor acuzații de plagiat.

În mai 2024, Florin Roman a fost protagonistul unei scene incredibile pe holurile Palatului Parlamentului. El a fost victima unei agresiuni fizice din partea fostului liberal, Dan Vîlceanu. Pe fondul unor dispute politice, acesta l-a strâns de gât și l-a mușcat de nas pe Roman, provocându-i 4-5 zile de îngrijire medicale.

Agresorul riscă închisoarea

„Am trăit un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproşat deputatului neafiliat Dan Vîlceanu încălcarea regulamentului prin prezenţa lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la Parlament era să afle câţi primari au plecat la Călăraşi.

A urmat o altercaţie verbală, după care am fost bruscat fizic spre ieşirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului”, declara, la acea vreme, Florin Roman.

Un an mai târziu, Dan Vâlceanu a fost trimis în judecată pentru ultraj, purtare abuzivă și tulburarea liniștii publice, riscând chiar închisoarea pentru incidentul din Parlamentul României.