„Cât voi fi eu primar, niciun şofer nu va mai plăti niciun leu la parcare”. Promisiunile lui Gigi Neţoiu, dacă va câştiga alegerile din 7 decembrie

Gigi Neţoiu este unul dintre cei 17 candidaţi la primăria Capitalei, iar în cadrul emisiunii FANATIK EXCLUSIV şi-a prezentat programul său pentru Bucureşti, trecând în revistă lucrurile prioritare pe care le va rezolva dacă va câştiga alegerile.

Gigi Neţoiu vrea să facă referendum dacă va fi ales Primarul Capitalei

Transparenţa financiară este cuvântul de ordine al lui Gigi Neţoiu, care şi-ar dori ca primarii să justifice ficare ban pe care-l cheltuie din bugetul loc. Dacă el va ajunge la Primăria Generală promite să facă acest lucru. „Fiecare leuţ care se va cheltui din bugetul Capitalei, vor şti bucureştenii în fiecare zi”, a spus Gigi Neţoiu.

oraşului în funcţie de priorităţile pe care i le vor indica cetăţenii. „Fac un referendum cu cetăţenii şi îi întreb care sunt priorităţile lor. Unii or să spună şcoli, alţii parcuri, alţii locuri de joacă pentru copii”, promite Neţoiu.

„Tot Bucureştiul este în tranşee. Ce fac alţii într-un an noi nu facem în 15”

În direct la FANATIK EXCLUSIV acesta a făcut şi o promisiune legată de unul dintre marile coşmaruri ale şoferilor, parcările. „Cea mai mare problemă acum în Bucureşti este traficul. Cât voi fi eu, dacă voi fi primar, niciun şofer nu va mai plăti niciun leu la parcare. Păi creaţi-i condiţii! Nu vii şi îi iei maşina, îi dai amendă şi ţi-o plăteşte, când tu nu îi oferi niciun fel de condiţii”, este promisiunea făcută de Neţoiu. „Ei vorbesc de proiecte pe 15-20 de ani dar ei nu au astupat gropile. Tot Bucureştiul este în tranşee, pentru că lucrează patru oameni. Ceea ce alţii fac într-un an noi nu facem în 15”, adaugă el.

pentru care spune că ar trebui să fie votat la alegerile din 7 decembrie. Traficul şi siguranţa copiilor sunt priorităţile sale. „În primul rând trebuie să mă votaţi pentru că prima măsură urgentă pe care o vom rezolva, în urma referendumului, traficul. Digitalizarea tuturor semafoarelor, desfiinţarea acelor popice care ne-au blocat un sens de circulaţie. Nu poţi să vii pe două sensuri şi dup-aia ai pus dop, nu se mai circulă.

Fluidizarea traficului este prima opţiune. În trei întâlniri în Bucureşti, ai pierdut ziua. Păi e posibil să faci 5-6 km într-o oră jumate? Punctul doi este siguranţa copiilor. Copii nu mai sunt protejaţi, unde e poliţia locală? Drogurile distrug generaţiile astea de copii”, acuză Neţoiu, care promite să se ocupe prioritar de aceste probleme.