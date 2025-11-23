News

„Cât voi fi eu primar, niciun şofer nu va mai plăti niciun leu la parcare”. Promisiunile lui Gigi Neţoiu, dacă va câştiga alegerile din 7 decembrie

Gigi Neţoiu şi-a prezentat la FANATIK EXCLUSIV planul pentru Bucureşti, promiţând referendum pe priorităţile oraşului, transparenţă totală în cheltuirea banilor publici şi parcări gratuite pentru toţi şoferii.
Daniel Spătaru
23.11.2025 | 14:26
Cat voi fi eu primar niciun sofer nu va mai plati niciun leu la parcare Promisiunile lui Gigi Netoiu daca va castiga alegerile din 7 decembrie
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Neţoiu promite să nu le ia bucureştenilor niciun leu pe parcare, dacă va fi ales primar Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Neţoiu este unul dintre cei 17 candidaţi la primăria Capitalei, iar în cadrul emisiunii FANATIK EXCLUSIV şi-a prezentat programul său pentru Bucureşti, trecând în revistă lucrurile prioritare pe care le va rezolva dacă va câştiga alegerile.

Gigi Neţoiu vrea să facă referendum dacă va fi ales Primarul Capitalei

Transparenţa financiară este cuvântul de ordine al lui Gigi Neţoiu, care şi-ar dori ca primarii să justifice ficare ban pe care-l cheltuie din bugetul loc. Dacă el va ajunge la Primăria Generală promite să facă acest lucru. „Fiecare leuţ care se va cheltui din bugetul Capitalei, vor şti bucureştenii în fiecare zi”, a spus Gigi Neţoiu.

ADVERTISEMENT

„Comandantul” este decis să rezolve problemele oraşului în funcţie de priorităţile pe care i le vor indica cetăţenii. „Fac un referendum cu cetăţenii şi îi întreb care sunt priorităţile lor. Unii or să spună şcoli, alţii parcuri, alţii locuri de joacă pentru copii”, promite Neţoiu.

„Tot Bucureştiul este în tranşee. Ce fac alţii într-un an noi nu facem în 15”

În direct la FANATIK EXCLUSIV acesta a făcut şi o promisiune legată de unul dintre marile coşmaruri ale şoferilor, parcările. „Cea mai mare problemă acum în Bucureşti este traficul. Cât voi fi eu, dacă voi fi primar, niciun şofer nu va mai plăti niciun leu la parcare. Păi creaţi-i condiţii! Nu vii şi îi iei maşina, îi dai amendă şi ţi-o plăteşte, când tu nu îi oferi niciun fel de condiţii”, este promisiunea făcută de Neţoiu. „Ei vorbesc de proiecte pe 15-20 de ani dar ei nu au astupat gropile. Tot Bucureştiul este în tranşee, pentru că lucrează patru oameni. Ceea ce alţii fac într-un an noi nu facem în 15”, adaugă el.

ADVERTISEMENT
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Digi24.ro
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis

Gigi Neţoiu a prezentat şi argumentele pentru care spune că ar trebui să fie votat la alegerile din 7 decembrie. Traficul şi siguranţa copiilor sunt priorităţile sale. „În primul rând trebuie să mă votaţi pentru că prima măsură urgentă pe care o vom rezolva, în urma referendumului, traficul. Digitalizarea tuturor semafoarelor, desfiinţarea acelor popice care ne-au blocat un sens de circulaţie. Nu poţi să vii pe două sensuri şi dup-aia ai pus dop, nu se mai circulă.

ADVERTISEMENT
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul...
Digisport.ro
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”

Fluidizarea traficului este prima opţiune. În trei întâlniri în Bucureşti, ai pierdut ziua. Păi e posibil să faci 5-6 km într-o oră jumate? Punctul doi este siguranţa copiilor. Copii nu mai sunt protejaţi, unde e poliţia locală? Drogurile distrug generaţiile astea de copii”, acuză Neţoiu, care promite să se ocupe prioritar de aceste probleme.

"Cât voi fi eu primar, niciun şofer nu va mai plăti niciun leu la parcare". Promisiunea lui Gigi Neţoiu, dacă va câştiga alegerile din 7 decembrie

Cine e sportivul preferat? Ciprian Ciucu a răspuns fără ezitare: „Nu ai cum...
Fanatik
Cine e sportivul preferat? Ciprian Ciucu a răspuns fără ezitare: „Nu ai cum să nu-l iubești!”
Orașul din România în care s-ar muta Ciprian Ciucu dacă ar trebui să...
Fanatik
Orașul din România în care s-ar muta Ciprian Ciucu dacă ar trebui să părăsească Bucureștiul. Răspunsul sincer dat de primarul Sectorului 6
Daniel Băluță a inaugurat strada Europa Unită, construită de la zero în doar...
Fanatik
Daniel Băluță a inaugurat strada Europa Unită, construită de la zero în doar patru luni. „Așa ar trebui să se lucreze în tot Bucureștiul: repede, complet, ordonat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Fostul mare campion român a IZBUCNIT: 'Revoltător! E cel mai mare jaf din...
iamsport.ro
Fostul mare campion român a IZBUCNIT: 'Revoltător! E cel mai mare jaf din istoria României, toată clasa politică știa'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!