Cât vor mai învăța elevii de acasă. Școala online, prelungită printr-o ordonanță de urgență

Cât vor mai învăța elevii de acasă? Iată o întrebare la care ministrul Educației vine cu o veste proastă pentru elevi. Acesta anunță că școala online va fi prelungită printr-o ordonanță de urgență (OUG).

În cursul zilei de miercuri, 6 ianuarie, Guvernul va adopta o Ordonanță prin care învățământul online va fi prelungit până în 8 februarie, când va începe semestrul al doilea.

Ministrul a spus că ”speranța” sa este ca semestrul al doilea al anului școlar 2020-2021 să fie organizat “într-o manieră clasică“, adică să poată fi redeschise școlile cu prezență fizică.

De acum este oficial. Elevii nu revin în bănci din 11 ianuarie, atunci când se încheie vacanța de iarnă. Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că Guvernul va adopta miercuri o ordonanță de urgență pentru continuarea învăţământului exclusiv online până în 8 februarie.

Ministrul a spus că i s-a propus, la realizarea proiectului de act normativ, ca acesta să aibă un termen mai lung, “haideţi să-l iniţiem până în septembrie 2021”. “Am refuzat acest lucru”, a mai declarat oficialul, conform Edupedu.

”Aveam mâine (n.r. miercuri) ședință de guvern. Vom avea o ordonanță de urgență prin care putem să continuăm învățământul online. Așa cum am început semestrul întâi, cu siguranță îl vom termina, online.

Speranța și dorința noastră este să organizăm semestrul doi într-o manieră clasică, dar el trebuie finalizat. Ca să poată să fie finalizate e nevoie de o schimbare la legea 55, care dădea dreptul ministrului Educației să decidă trecerea în online până la 31 decembrie 2020.

Am fost pus în fața unei întrebări: Dacă inițiem ordonanță de urgență pentru învățământul online, haideți să inițiem până în septembrie 2021. Am refuzat acest lucru și am spus . Îl inițiem până în data de 8 februarie.

Deci cu bună știință mi-am am redus dreptul de a decide peste data de 8 februarie învățământului online”, a spus Sorin Cîmpeanu, marți seară, la Antena 3.

Când s-ar putea redeschide școlile

Sorin Cîmpeanu mai spune că acest demers, cel de a refuza Ordonanța până în septembrie, arată că domnia sa își dorește deschiderea școlilor cât mai curând posibil, dacă situația epidmiologică o va permite.

Ministrul a mai precizat că se va face o analiză a criteriilor epidemiologice, o analiză a campaniei de vaccinare și o analiză a elevilor care nu au avut acces la școala online în acest an școlar, în funcție de aceste trei aspecte fiind luată o decizie. Analiza epidemiologică va fi făcută de experți, a spus acesta.

”În funcţie de rezultatele pe care le vom avea, analiza va fi făcută de persoane care au competenţe altele decât cele ale ministrului Educaţiei. Sunt oameni cu competenţe multiple în măsură să se pronunţe responsabil prioritizând starea de sănătate a elevilor, profesorilor”, a adăugat Cîmpeanu pentru sursa citată.