Cât vor mai sta bucureștenii fără apă caldă! ELCEN are de recuperat sute de milioane, conturile Primăriei sunt goale

Cât vor mai sta bucureștenii fără apă caldă este o întrebare care provoacă fiori tuturor. Mai ales că premisele nu par a fi deloc îmbucurătoare. De altfel, cartiere întregi sunt lipsite de zile bune de acest “lux”, un lux care ar putea să se transforme într-o adevărată comoară dacă situația nu se schimbă.

Ca să se întâmple lucrul acesta este nevoie în primul rând de bani. Mulți bani. ELCEN a atras de curând atenţia că atât Primăria Municipiului Bucureşti cât şi Termoenergetica trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru asigurarea continuităţii prestării serviciului public de furnizare a apei calde şi căldurii către locuitorii bucureşteni onorându-şi obligaţiile de plată.

FANATIK a consultat situația la zi și a descoperit că, în acest moment, datoriile Termoenergetica faţă de ELCEN sunt de aproximativ 400 milioane de lei. Mai exact, discutăm despre 383.520.998,65, bani care s-au strâns lunar.

Când vor avea bucureștenii apă caldă!

Veți vedea în rândurile și din graficul următor cum suma aceasta nu reprezintă deloc o întâmplare. Din contră, banii s-au adunat încă din martie, lună în care se plăteau apa caldă și căldura pentru iarna începută anul trecut. Atunci, nu mai puțin de 134.356.223,63 scadenți pe 29 aprilie n-au mai ajuns în conturile ELCEN.

Între timp s-au strâns peste 150 de zile întârziere. Nu aceasta este tragedia, ci faptul că ELCEN nu a primit bani nici pe următoarele 5 luni de zile. Când s-a tras linie, am clocotit cu toții, mai puțin apa din țevi care a rămas rece ca gheața.

După 6 luni de zile de neîncasări, ELCEN pare că a trecut la amenințări. Mai ales că are de recuperat creanțe uriașe și de la defuncta RADET. 4 miliarde de lei este suma trecută la datorii înscrise la masa credală. 4 miliarde care atârnă greu de caloriferele bucureștenilor.

Primăria Capitalei are conturile aproape goale

Doar că bani nu prea mai sunt. Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu a ridicat din umeri și a transmis că Primăria Capitalei mai are în conturi numai 10,8 milioane de lei.

“La întâlnirea cu premierul Ludovic Orban și primarul ales Nicusor Dan am prezentat și câți bani are PMB la 30 septembrie în cont. Sunteți pregătiți? 10,8 milioane lei. De aceea am spus că sunt elegant când vorbesc de o situație dificilă ”, a scris Florin Cîțu pe o rețea de socializare.

Și abia acum începem să discutăm despre o problemă stringentă. Astfel, faptul că sistemul de termoficare din Bucureşti înregistrează pierderi enorme nu este o noutate. Noutatea constă în faptul că acestea au ajuns la niveluri record

“Fără lucrări de reparaţii, reţeaua operată de Termoenergetica a ajuns într-un asemenea punct de degradare, încât două milioane două sute de mii de litri de apă fierbinte se pierd in fiecare oră în pământ prin găurile din conducte afectând solul şi clădirile”, afirmă reprezentanţii Elcen.

Pierderi record, apă caldă lipsă

De remarcat că în aceeaşi perioadă a anului trecut, pierderile erau de 1.200 t/h, iar odată cu debutul sezonului rece anterior (2019-2020), acestea au urcat vertiginos la peste 2.000t/h, deşi a fost o iarnă extrem de blândă. Vă readucem aminte că iarna anului 2019 a fost declarată în mod oficial cea mai călduroasă din istorie pentru Europa.

Culmea culmilor, deși toată lumea vorbește despre reparații, cei de la ELCEN contrazic această teorie. Reprezentanții companiei spun că în timpul campaniei electorale nu s-au executat astfel de lucrări semnificative în reţea pentru pregătirea sezonului de iarnă, fapt ce periclitează grav asigurarea încălzirii şi a furnizării energiei electrice în perioada următoare.

„Degradarea sistemului de termoficare are implicaţii grave nu doar asupra consumatorilor care rămân deja zile în şir fără apă caldă şi căldură, ci afectează şi siguranţa energetică naţională prin periclitarea funcţionării centralelor de cogenerare din capitală care, pe lângă energie termică, produc şi energie electrică pe care o injectează în Sistemul Energetic Naţional contribuind astfel la funcţionarea în condiţii de siguranţă a acestuia”, au mai spus cei de la ELCEN.

Niculor Dan, față în față cu „adevărul din țevi”

La două zile după alegeri și cu un nou primar, ELCEN i-a pus pe masă lui Nicușor Dan mai multe date oficiale. Edilul următorilor 4 ani a spus că a dorit să vadă concret „cum s-a lucrat în ultimii ani de zile în domeniul termoficării”. Acesta a adăugat că s-a convins din nou că sistemul de termoficare din Bucureşti este într-o situaţie dificilă şi e important să existe soluţii pentru a rezolva problemele.

La doar câteva ore distanță, Nicușor Dan a recunoscut că mandatul lui începe foarte aproape de iarnă și timpul este prea scurt pentru a schimba conducte, însă a ținut să-i asigure pe bucureşteni că vor exista stocuri pentru avarii.

„Strict tehnic, ca să schimbi un kilometru de conductă de termoficare nu trebuie să spargi un kilometru de bulevard, ci trebuie să intri din casetă în casetă, să scoţi conducta aceea de metal şi să o introduci pe cea modernă.

Bineînţeles că nu o să fie bătând din palme, dar putem să facem să fie eficient acest proces şi oricum suntem obligaţi să o facem. Asta este chestiunea pe termen de trei ani. Şi mai este o chestiune care vizează ce vom face în iarna asta pentru că, în vara asta, din motive electorale, nu s-au făcut reparaţii.

Sunt datele pe care ELCEN-ul le-a făcut publice, cantitatea de apă suplimentară care este introdusă în reţea din cauza scurgerilor este de trei ori mai mare decât în 2016 şi problema nu e că e de trei ori mai mare decât în 2016 , 2,2 tone pe oră, problema este că la 2,5 tone oricâtă apă ai mai băga, nu se mai poate. Deci suntem aproape de nivelul critic”, a mai zis Nicșor Dan la B1TV.

„Winter is coming”, singura certitudine! Una lungă și rece

Noul primar al Bucureștiului nu a ascuns că vor exista probleme mari în această iarnă, dar spune că administraţia locală va fi pregătită pentru remedierea avariilor.

„O să avem foarte multe avarii peste iarna asta, este absolut clar. Ceea ce noi putem să facem este să pregătim intervenţia pe aceste avarii, astfel încât repararea lor să fie cât mai rapidă. Suntem obligaţi să le facem pentru că, altfel, rămân blocuri întregi fără căldură şi fără apă caldă”, a adăugat primarul ales al Capitalei.

Între timp, poți să verifici oricând vrei sau ai nevoie AICI dacă pe strada ta există o avarie. De asemenea, AICI găsești dacă există lucrări programate în perioada imediat următoare. Străzile pe care există o funcționare sub parametri, pot fi văzute AICI.