Cât vor primi, de fapt, pensie, după recalculare, românii cu 30 de ani vechime în câmpul muncii. Calcul exact în funcție de perioada de cotizare

De la 1 septembrie, când intră în vigoare noua lege a pensiilor, beneficiarii își vor primi pensiile recalculate. Potrivit ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, „noua lege are componente importante care țin de contributivitate și recompensa unei perioade îndelungate în care s-a lucrat. Datorită acestui aspect, pensionarul va avea o creștere semnificativă a pensiei”.

„Creștere semnificativă a pensiei”

De la 1 septembrie, când intră în vigoare noua , seniorii își vor primi pensiile recalculate. Ministrul Muncii, , a declarat săptămâna aceasta că nici un pensionar nu-și va vedea pensia scăzută.

ADVERTISEMENT

„Avem total stagiu de cotizare, compus din stagiu de cotizare contributiv, adică stagiu pentru care a avut vechime în muncă și stagii de contributivitate cu care pensionarul a alimentat bugetul asigurărilor sociale de stat. Oferim puncte de stabilitate în situațiile în care independent de voința beneficiarului nu a putut lucra. Este foarte important ca pensionarii să știe că stagiul total de cotizare realizat este compus din aceste patru elemente posibile, poate fi compus din aceste elemente. Dacă mergem la rubrica b) din decizia de recalculare, acestea se acordă doar pentru stagiul de cotizare contributiv.

Noua lege are componente importante care țin de contributivitate și recompensa unei perioade îndelungate în care s-a lucrat. Datorită acestui aspect, pensionarul va avea o creștere semnificativă a pensiei. Articolul 144 care se referă la recalculare stipulează faptul că nicio pensie nu scade, se menține cuantumul aflat în plată pentru toți pensionarii. De fiecare dată majorarea se aplică la cuantumul rezultat în urma recalculării.

ADVERTISEMENT

Aceasta este esența reformei. Este cel mai important proiect de reformă din România în ceea ce privește sistemul de pensii. Prin urmare, prin noua lege, indiferent de momentul când ai ieșit la pensie, formula reprezentată de totalul punctelor acumulate ne duce într-o zonă de echitate indiferent de momentul în care ai ieșit la pensie”, a declarat Simona Bucura Oprescu la .

Valoarea pensiilor după recalculare

Pensionarii pot verifica valoarea pensiei pe care o vor primi după recalculare, potrivit unui calcul simplu. Spre exemplu, în cazul pensionarilor care au avut un salariu net de 2.000 de lei pe lună, dar care au lucrat perioade diferite, deci perioade de cotizare diferite: unul 20 de ani, altul 30 și altul 40.

ADVERTISEMENT

Potrivit legii, „punctajul lunar se calculează raportând venitul brut lunar realizat sau, după caz, venitul lunar asigurat, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”, scrie .

Luând în considerare un venit brut de referință de 6.789 de lei pe lună, punctele lunare de pensie se calculează prin împărțirea salariului brut pe lună la suma respectivă. Se adună apoi punctele pentru fiecare lună a anului și se împarte la 12.

ADVERTISEMENT

Pensia pentru o cotizare de 20 de ani

La un salariu net de 2.000 de lei, salariul brut reprezintă aproape 3.550 de lei. Dacă se împarte salariul brut la 6.789, rezultă un punctaj de 0,52. La valoarea actuală a punctului de pensie, 81 de lei, pensia celui care a cotizat 20 de ani se calculează în felul următor: 20 ani x 0,52 = 10,4 puncte. Rezultă că pensia pe care o va primi este 10,4 x 81, adică 841 lei.

Pensia pentru o cotizare de 30 de ani

În cazul aceluiași salariu net de 2.000 de lei, dar pentru o perioadă de cotizare de 30 de ani, punctajul pe lună este 30 x 0,52, adică 15,6 puncte. Se calculează adăugându-se și punctele de stabilitate pentru cele trei decenii, în felul următor: 5 ani x 0,5 + 5 ani x 0,75, adică 6,25 puncte suplimentare. Adunând 15,6 + 6,25 înseamnă 21,85 puncte de pensie, deci beneficiarul va primi o pensie ded 21,85 x 81 = 1.771 lei.

Pensia pentru o cotizare de 40 de ani

Calculul pentru un stagiu de cotizare de 40 de ani este următorul: 40 x 0,52 = 20,8 puncte. În plus, sunt punctele de stabilitate pentru acești ani: 5 ani x 0,5 + 5 ani x 0,75 + 5 ani x 1 = 11,25 puncte suplimentare. Totalul este 20,8 + 11,25 = 32,05 puncte, adică o pensie de 32,05 x 81 = 2.598 lei.

Care este formula de calcul a pensiei și a punctelor de stabilitate

Calculul pensiei se realizează după formula: „Pensia = VPR (valoarea punctului de referință) x numărul total de puncte, unde VPR este 81 de lei”. Pentru fiecare an lucrat în intervalul 26-30 de ani, se acordă 0,50 puncte de stabilitate. Pentru intervalul 31-35 de ani, se acordă 0,75 puncte pe an iar pentru 36 de ani și peste se acordă 1 punct pe an. Pentru cei care au fost încadrați în grupa a doua de muncă se scordă 0,25 de puncte pe an iar pentru grupa întâi de muncă se acordă 0,5 puncte pe an.