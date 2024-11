Câtă apă trebuie să bei, de fapt, într-o singură zi. Medicul Vlad Ciurea: “Se dezvoltă acele boli groaznice”

Specialiștii ne recomandă să bem câte 2 litri de apă pe zi, dar oare aceasta este, într-adevăr, cantitatea de care organismul nostru are nevoie? Un lucru este cert, fără apă nu am avea energie și nici nu am putea supraviețui vreodată.

Neurochirurgul Vlad Ciurea: ”Pledez pentru apa cât mai alcalină”

Totodată, . Sursa nu ar trebui să fie în niciun caz cea de la chiuveta din bucătărie sau baie, de exemplu. Avem ca opțiune apa de la fântână, dacă dispunem de un asemenea loc precum cel al bunicilor, mai putem bea apă filtrată sau să facem rost de cea alcalină.

Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea pledează pentru ”apa cât mai alcalină”, perfectă pentru combaterea acidității din organism. Aciditatea nu este un aspect pozitiv fiindcă duce la dezvoltarea unor boli extrem de grave precum cancerul.

”Eu pledez pentru apa cât mai alcalină. Cu cât înaintăm în vârstă, devenim tot mai acizi. Viața, supărările, necazurile, pierderile în familie, mâncarea, toate duc la asta. În aciditate se dezvoltă acele boli groaznice despre care mi-e jenă să spun numele.

Medical le spunem neoplazii, iar în aciditate se dezvoltă toate bolile grave ale creierului, cărora noi le spunem neurodegenerative. Adică nu mai funcționează normal. Parkinson, Alzheimer, toate acestea favorizează accidentele vascular cerebrale. De aceea trebuie să bei apă cât mai alcalină. Eu beau o apă alcalină”, a detaliat medicul în podcastul

Apa îmbunătățește pH-ul

Cu privire la , potrivit aceluiași medic. Explicația recomandării sale constă în faptul că pH-ul omului se modifică și trebuie să ne asigurăm că se întâmpla asta în favoarea noastră.

”La apă, trebuie băută apă continuu, cel puțin 2 litri de apă pe zi, poate și mai mult, pentru că, cu cât devenim mai în vârstă, din nefericire, cu atât pH-ul nostru se schimbă dintr-un pH alcalin.

De la copilul ăla minunat care aleargă, care este frumos, cu vârsta, cu supărările, cu tracasările, se transformă dintr-un organism alcalin într-unul acid, iar dacă ai intrat în regim acid, atunci apar toate bolile.

Bolile neurodegenerative, despre care am auzit cu toții și care numai la pronunție au niște nume groaznice, și neoplaziile, care în limba română înseamnă cancerele. Astfel deschidem ușa bolii. Structurile alcaline, în general, închid sau favorizează închiderea acestor. Ne protejează”, a detaliat prof. univ.dr și la emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de pe