Câtă proteină trebuie să consumi zilnic pentru o sănătate optimă. Sfaturi de la experți

Experții au stabilit care este cantitatea optimă de proteină care ar trebui consumată zilnic pentru a susține sănătatea generală. În urma cercetărilor recente, s-a observat că în 2024 mulți oameni au început să crească aportul de proteine.

Cât de multă proteină trebuie să consumi zilnic

Un sondaj realizat de compania Savanta a scos la iveală faptul că jumătate dintre adulți și- în anul 2024 din dorința de a se menține sănătoși, a avea mai multă proteine și a crește senzația de sațietate.

Claire Thornton-Wood, dietetician înregistrat și purtător de cuvânt al Asociației Britanice de Dietetică, afirmă că majoritatea adulților cu o greutate medie obțin cantitatea necesară de proteine din alimentația zilnică.

„Recomandarea este ca majoritatea oamenilor să consume 0,75g de proteine per kilogram de greutate corporală. Oricine peste 50 de ani ar trebui să țintească spre aproximativ 1g per kilogram de greutate corporală, deoarece absorbția scade odată cu vârsta. Oricine face exerciții de forță ar trebui să țintească între 1,2 g și 2 g per kg de greutate corporală”, a declarat expertul, potrivit

Astfel, pentru un bărbat cu o greutate medie de 76 kg și o femeie cu o greutate medie de 63 kg, cantitățile recomandate de proteine sunt de 57 g pe zi, respectiv 48 g.

Alimentele care asigură aportul optim

distribuite pe parcursul zilei, ar trebui să fie adecvată. De pildă, un mic dejun cu fulgi de ovăz și lapte oferă aproximativ 14 g de proteine, un sandviș cu ton și porumb, preparat cu jumătate de conservă de ton și pâine cu semințe, furnizează 26 g.

Iar un piept de pui cu legume la cină oferă 35 g. De asemenea, o gustare cu un pumn de nuci mai adaugă 7 g de proteine. „Primiți și cantități mici suplimentare pe parcursul zilei din legume, lapte în băuturile calde și chiar din gustări precum ciocolata și biscuiții”, a mai spus Thornton-Wood.

Consumul excesiv de proteine nu prezintă riscuri semnificative, conform unei analize realizate de Universitatea Harvard pe 130.000 de persoane timp de 32 de ani, care a arătat că aportul de proteine nu influențează mortalitatea generală. Totuși, cercetările sugerează că tipul de proteină consumat, nu cantitatea, ar putea avea un impact mai mare asupra sănătății.