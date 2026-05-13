Câtă vreme poate rămâne în funcție Guvernul Bolojan și de ce România riscă luni întregi de blocaj politic

Constituția nu prevede vreun termen în care un guvern demis prin moțiune de cenzură să fie înlocuit de un alt cabinet. Textul constituțional descrie procedura de urmat pentru instalarea unui nou guvern, însă nu impune o limită de timp în care acest lucru să aibă loc, astfel că guvernul demis rămâne în funcție până la învestirea de către Parlament a noului cabinet. Ținând seama și de condițiile politice actuale există premisele ca Guvernul Bolojan să rămână în funcție chiar și până la toamnă, chiar și cu puteri restrânse.

Poziții inflexibile înaintea consultărilor

În primul rând, Nicușor Dan a arătat deja că este . A trecut deja o săptămână de când Guvernul Bolojan a fost demis, iar partidele încă nu au fost convocate la consultări oficiale, acestea urmând să aibă loc joi sau poate chiar luni. De altfel, nici anul trecut guvernul PSD-PNL-USR-AUR nu a fost instalat prea repede. Nicușor Dan a câștigat alegerile pe 18 mai, iar Guvernul Bolojan a fost instalat abia pe 23 iunie, cu toate că exista de la bun început un acord de principiu între partide privind o guvernare comună.

În al doilea rând, șeful statului a declarat marți că la consultări le va cere partidelor să precizeze dacă au o majoritate pentru formarea unui nou cabinet, la care se adaugă condiția pusă chiar de către președinte, ca viitorul executiv să fie unul „pro-occidental”. „Solicitarea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern întrebarea mea va fi dacă au sau nu negociată o majoritate”, a spus Nicușor Dan care, totodată, a recunoscut că sunt puține variante de guvernare majoritară.

Răspunsul la potențiala întrebare a președintelui este deocamdată unul singur: niciunul. Refacerea coaliției pare în acest moment iluzorie în condițiile în care nu au apărut fisuri în poziția comună a PNL și USR legată de orice participare într-un guvern din care să facă parte și PSD. Această decizie blochează din start mai multe combinații posibile, inclusiv varianta unui premier tehnocrat care să readucă partidele la aceeași masă și pe care a invocat-o chiar președintele.

Lipsă de alternative clare la Guvernul Bolojan

Mai mult, partidele lui Ilie Bolojan și Dominic Fritz par chiar să-și dorească un cabinet în care premierul să fie de la PSD, în timp ce PNL și USR să intre în opoziție. În schimb, PSD continuă să excludă un guvern împreună cu AUR și insistă pentru refacerea coaliției, dar fără Bolojan. Acesta din urmă a afirmat că Olguța Vasilescu sună lideri liberali pentru a-i convinge să refacă fost coaliție. „Când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă: altceva decât le spune ea”, a spus Bolojan. Primărița Craiovei a negat spunând că ea a fost sunată de un lider liberal, nu invers.

Abia în ultimele zile au apărut speculații că PSD ar lua în calcul și o altă variantă, anume coaliție cu UDMR, care să fie susținută și de neafiliații din Parlament. Chiar și în acest scenariu, nu s-ar ajunge la o majoritate și este neclar în ce măsură neafiliații din Parlament, care provin aproape toți din rândul partidelor radicale, ar fi de acord să susțină un guvern cu miniștri UDMR. La rândul ei, nici Uniunea nu ar fi încântată de o asemenea susținere, Kelemen Hunor exprimându-se clar că nu va agrea un guvern care să depindă de voturile naționaliștilor.

La fel de în condițiile în care președintele Nicușor Dan a exclus din start o asemenea variantă, iar AUR a pus o condiție inacceptabilă pentru social-democrați, anume ca premierul să fie desemnat de partidul lui George Simion. Dacă partidele își mențin pozițiile inflexibile actuale, Guvernul Bolojan poate rămâne în funcție multă vreme. Deja ministrul Dragoș Pîslaru a evocat acest lucru. „Vom avea o perioadă mai lungă de interimat decât se crede (…) S-ar putea să dureze cel puţin până în luna iunie şi chiar mai mult decât atât această perioadă în care partidele încearcă să caute o soluţie”, spunea Pîslaru pe 9 mai.

Perspectiva sumbră a vacanței parlamentare

Perioada poate fi delimitată chiar mai clar, până la finele lunii iunie, întrucât Parlamentul intră apoi în vacanță parlamentară. Teoretic există posibilitatea convocării unei sesiuni parlamentare extraordinare care să voteze un nou guvern și în luna iulie, însă partidul din care va proveni viitorul premier va avea o problemă reală, anume să convingă parlamentarii să renunțe la vacanțele de prin diverse țări, probabil deja plătite, ca să rămână la muncă. Presiunea va fi pe partidele din viitoarea coaliție pentru că acestea trebuie să adune voturile a jumătate plus unu dintre parlamentari. Pentru deputații și senatorii care ar urma să intre în opoziție nu va există o asemenea presiune, putând să-și vadă liniștiți de concediu.

Guvernul Bolojan se poate reface și în alt scenariu, menționat de liderul USR, Dominic Fritz. „Dacă PSD vine şi ‘spune ne pare rău, nu găsim o majoritate pentru ideile noastre’, sau ‘nu vrem să guvernăm, pentru că ştim ce haos am lăsat în ministerele noastre şi nu vrem să ne asumăm să scoatem această ţară din criză cu nişte decizii care vor fi extrem de dificile în perioada următoare’, atunci putem să stăm jos şi să vedem în ce formulă şi USR şi PNL pot să se implice într-un guvern”, a spus, marți, președintele Uniunii. Însă și această variantă cere timp. Mai întâi, social-democrații să constate că nu au o majoritate pentru guvernare și apoi Guvernul Bolojan în varianta unui cabinet minoritar să treacă într-un mod pe care Fritz nu l-a explicat de un vot în Parlament, toate astea într-o lună și jumătate.

Scenariul lui Stolojan: anticipate sau Guvernul Bolojan 2

Există și un scenariu în care Guvernul Bolojan ar putea să funcționeze chiar până mai târziu de luna septembrie, cel al alegerilor anticipate. Și această variantă a fost exclusă de către Nicușor Dan, dar a fost evocată de Theodor Stolojan. Acesta a spus că un guvern minoritar al PSD și UDMR are șanse mici să fie votat de Parlament, caz în care președintele ar trebui să dea mandat PNL și USR pentru un nou guvern, alături de UDMR și celelalte minorități.

„Un al doilea guvern este mult mai dificil să fie respins la vot de nişte parlamentari în rândul cărora sunt mulţi pentru care a fi parlamentar este primul lor serviciu serios, ca să spunem aşa. Dacă te uiţi în CV-ul lor, unii n-au avut niciun serviciu sau alţii au avut artificii. (…) Şi dacă cade al doilea guvern, mergem imediat în alegeri anticipate, cum spune Constituţia”, a spus Stolojan la Digi24, arătându-și nemulțumirea față de tergiversarea procedurii de către președintele Nicușor Dan.

Altfel spus, în acest scenariu, parlamentarii ar fi nevoiți să accepte Guvernul Bolojan 2, în caz contrar riscând să rămână fără serviciu din cauza organizării unui scrutin anticipat, însă potrivit lui Stolojan acest lucru depinde doar de președintele Nicușor Dan și de hotărârea cu care vrea să păstreze România pe o traiectorie pro-europeană.