Cătălin Apostolescu, medicul-erou de la Matei Balș, mărturii de la incendiu: ”Am auzit țipete de ajutor”

Tragedia de la Institutul Matei Balș are și ea, la fel ca cea de la Piatra Neamț, eroul ei. Cătălin Apostolescu, medicul care se afla de gardă la spital vineri dimineață când a izbucnit incendiul care a ucis 5 pacienți, a rememorat cum s-au desfășurat acele clipe de groază.

Dr. Apostolescu, care ocupă și funcția de purtător de cuvânt a institutului, era de serviciu chiar la parterul Pavilionului 5, la doar două camere distanță de salonul unde a pornit focul.

Acesta povestește momentele cutremurătoare prin care a trecut și detaliază modalitatea prin care i-a salvat pe pacienții din jur, cuprinși de disperare în acele momente dramatice.

Cătălin Apostolescu, medicul-erou de la Matei Balș, declarații despre incendiu

Vineri seara s-a aflat că a existat un medic erou și la Spitalul Matei Balș din Capitală, acolo unde vineri dimineața a izbucnit un incendiu devastator. E vorba tot de un Cătălin.

În timp ce flăcările se ridicau din ce în ce mai amenințător, iar fumul gros invadase clădirea, pacienții care aveau nevoie disperată de ajutor s-au bazat pe medicul Cătălin Apostolescu.

Întrebat în ce stare se află după o zi atât de grea și de tragică, dr. Cătălin Apostolescu a spus că este ”stors, foarte obosit”. Apoi, acesta a povestit unde se afla şi ce a auzit când s-a produs incendiul.

”Întâi am auzit o voce de bărbat, am presupus că este pacient, pentru că știam personalul. După aceea, la foarte scurt timp am auzit țipete de ajutor, o voce feminină, am ieșit din cameră, dar deja în secție era un fum foarte gros și nu am putut să mai înaintez. Atunci am ales varianta să încerc să ajut oamenii prin balcon.

Eram undeva la 8-10 metri de salon. În momentul acela a fost imposibil să-mi dau seama care este sursa incendiului pentru că fumul era foarte-foarte gros. Doar fumul împiedica vizibilitatea, curentul l-am oprit după aceea. La început nu a fost nicio explozie, a fost o bubuitură mai târziu, după vreo 3-4 minute.

Ieșisem deja pe balcon și apelasem pompierii. Erau unii pacienți care încercau să iasă, evident că i-am ajutat și, după aceea, am încercat să deschid și alte ferestre, dar mi-a fost imposibil pentru că se deschid numai pe dinăuntru și nu aveam cum să le forțez. Am încercat să intru prin altă parte, iar nu am putut din cauza fumului.

Între timp, colegii începuseră să evacueze din pacienți”, a spus dr. Cătălin Apostolescu la Antena 3.

Cum au fost evacuați pacienții de la Matei Balș

Medicul din Capitală a dat detalii și despre modul în care s-a desfășurat evacuarea pacienților de la Matei Balș, aproximativ 100 în tot pavilionul.

”Am încercat să-i transportăm pe pacienți, noi și echipajele de pompieri, cât mai repede afară din clădire cu toate mijloacele pe care le aveam la dispoziție. Nu am vrut să ne limităm doar la tărgile pompierilor. Au fost pacienți puși și pe aceste tărgi, dar graba a fost foarte mare să scoate cât mai repede cât mai mulți pacienți”, a mai spus medicul la postul de știri citat.

Întrebat dacă s-a gândit că îi era și viața sa în pericol, doctorul a spus: ”Sincer să fiu, în acele momente nu mi-a trecut prin cap așa ceva”.