Cătălin Bordea a slăbit 5 kilograme într-o lună: ”Am fost julit, bătut, înjurat”. Exclusiv

Cătălin Bordea îl interpretează pe Johnny Baltă în “Mentorii”, produs de UNTOLD Universe, comedie ce va se difuza în cinematografele din toată țara începând cu data de 28 februarie.

Luni seara, la avanpremiera filmului “Mentorii” ce a avut loc la Cineplexx Băneasa, unde s-au adunat zeci de vedete să vadă producția, Cătălin Bordea a vorbit despre rolul său și cum a intrat în pielea personajului. El a mărturisit că a slăbit 5 kilograme pentru acest rol pe care l-a jucat cu tot sufletul, mai ales că a fost față în față cu marele Adrian Titieni. Cel din urmă îi este tată în film, iar la Facultate i-a fost profesor timp de patru ani.

ADVERTISEMENT

Cătălin Bordea, rol în “Mentorii”, alături de Adrian Titieni: “Mi-a fost profesor de clasă. Pentru mine reprezintă o autoritate”

Bordea spune că i-a știut de frică la ore și că a ajutat faptul că l-a “pedepsit” atunci, căci iată, a ajuns un actor adevărat acum.

“A fost un rol greu, dar a fost un rol fain. Cred că cea mai grea scenă a fost cu taică-miu, adică cu Adrian Titieni, care mi-a fost și profesor de clasă. În momentul când a zis că sunt dezamăgirea familiei, am auzit toți patru ani de Facultate, cum mă judeca și mă punea la colț. Și a fost foarte greu.

ADVERTISEMENT

Tatăl meu din film mi-a fost ca un tată patru ani în facultate, adică a fost o figură paternă. Am avut noroc să joc cu el. S-a legat mult mai ușor chimia între noi, având în vedere că el pentru mine reprezintă în continuare o autoritate. Și ca să mă uit în ochii lui și chiar să-l privesc ca pe o autoritate și să nu-l privesc ca pe actorul Titieni… A ajutat faptul că m-a “persecutat” patru ani. Adică îi știam de frică la ore”, a declarat Cătălin Bordea, pentru FANATIK.

Comediantul a topit 5 kilograme într-o lună pentru rolul din “Mentorii”. În plus, spune că cele 12 ore de filmări pe zi, timp de o lună, nu au fost ușoare pentru el, pentru a trăia umilințe.

ADVERTISEMENT

“Am fost julit, aruncat, bătut, trântit, înjurat, pălmuit. Am stat 12 ore într-o umilință continuă”

“Rolul meu este rolul unui băiat de bani gata care este pedepsit de tatăl său. Din punctul meu de vedere este un film SF, adică rolul meu este un băiat de bani gata care are de suferit în România. Mai greu.

ADVERTISEMENT

A fost foarte greu, adică o lună am filmat câte 12 ore și a trebuit să rămân doar în pielea personajului. Am stat 12 ore într-o umilință continuă. A fost ciudat. Am fost julit, aruncat, bătut, trântit, înjurat, pălmuit. Mi-au dat cu iepuri cruzi în față, adică a fost rău.

Am slăbit vreo 5 kilograme, cred. Nu aveam timp nici să mănânc. În plus, îmi intrase în cap la un moment dat că regizorul zicea “Ăsta nu prea are ce să mănânce, adică nu mânca nici tu cine știe ce, ca să slăbești în timp real. Adică într-o lună ca să vezi până la final că te-ai dus un pic la greutate, să ți se tragă ochii, să vezi chiar că suferi””, ne-a mai spus Bordea.

Actorul este mândru totuși că a reușit să intre cât mai bine în pielea personajului său din “Mentorii”, iar acest lucru i-a fost confirmat și de marele Dan Chișu. El l-a felicitat pentru rol.

Ce i-a spus Dan Chișu lui Cătălin Bordea, după ce l-a văzut jucând în “Mentorii”: “Bravo, mă, tâmpitule, în sfârșit o comedie sinceră”

“ ), am avut o singură gală VIP cu public restrâns. Dar cea mai importantă părere de până acum a fost de la Dan Chișu care mi-a fost ca un mentor. A venit la mine și cred că, pentru prima oară în viața asta, m-a îmbrățișat sincer.

S-a uitat în ochii mei și a zis “Bravo, mă, tâmpitule, în sfârșit o comedie sinceră în țara asta! Băi, am râs! Și eu am 70 de ani”. Zicea “Faptul că n-am adormit la 70 de ani… .”

Dan Chișu e totuși cineva, a făcut filme, a început stand-up-ul în România. A fost ca un mega tată și știe despre ce vorbește. Faptul că el a apreciat comedia asta și a apreciat și rolul meu, pentru mine a fost extraordinar”, mai spune Cătălin Bordea.

Cătălin Bordea: “Acasă ajung ca să îmi ud cactusul, îmi salut vecinii foarte rar, ei au impresia că eu vin la cineva acolo, adică nu mai stau”

Pe plan profesional, actorul bifează numai succese, însă pe plan personal, a pus pauză. Cătălin Bordea spune că nu are timp de o relație pentru că e mai mereu plecat și acasă ajunge câteva zile, numărate pe degete, ca să-și ude cactusul.

“Fix cum terminăm caravana “Mentorii”, că suntem plecați în țară, o să plec în Vietnam cu Cortea. Mă întorc din Vietnam, stau 2 zile acasă, și încep turneul național și internațional de stand-up, cu materialele noi. Apoi ne întoarcem din turneu și o să mai iasă un film făcut de Dan Chișu despre stand-up comedy. Tot în cinema.

Acasă ajung ca să îmi ud cactusul, îmi salut vecinii foarte rar. Ei au impresia că eu vin la cineva acolo, adică nu mai stau.

Viața personală este pusă pe pauză total. Nu am timp de nimic, chiar nu am timp. Ți-am zis, două zile acasă sau patru zile acasă, sau trei zile acasă și plec câte două săptămâni legate. Chiar n-am timp. Nu mă plâng, îl am pe Cortea (râde – n.r. ) “, a mai spus Bordea, pentru FANATIK.

Filmul “Mentorii” are toate elementele să devină o comedie de succes. Umor de calitate, comic de situație, personaje bine conturate și o chimie extraordinară între actori, toate combinate într-o producție care reflectă tendințele și realitățile actuale.

Ce actori joacă în “Mentorii”?

Producătorii filmului, UNTOLD Universe, au ales actori și influenceri numai unul și unul pentru lungmetraj. Printre ei se numără Adrian Titieni, Dorian Popa, Raluca Bădulescu, Loredana Groza, Adrian Enache, Silviu Mircescu, Joseph Adam, Cătălin Bordea, Micutzu, Radu Bucălae, Nelu Cortea, Ioana State, Mira, Mario Fresh, Andi Moisescu, Cătălin Oprișan și alții.

Comedia “Mentorii” arată, folosind umorul și ironia, fenomenul pe care îl întâlnim zi de zi pe rețelele sociale și nu numai. Mai exact, acela al “specialiștilor” mereu pregătiți să ne ofere cele mai rapide scurtături pentru a atinge bunăstarea materială, fizică sau spirituală. Ideea și scenariul aparțin Magic Maker Media House, casa de producție ce face parte din grupul UNTOLD Universe. Regizorul acestui film este Adrian Tapciuc.

Cătălin Bordea, Dorian Popa, Loredana Groza și Radu Bucălae, actori principali în comedia “Mentorii”

Producția “Mentorii” spune povestea lui Johnny Baltă, interpretat de Cătălin Bordea, un bărbat mult prea imatur pentru vârsta lui, care întâmplător este viitorul moștenitor al celui mai mare imperiu financiar din țară: averea tatălui său, Dorin Baltă. Adrian Titieni este cel care interpretează personajul Dorin Baltă. Nemulțumit de superficialitatea fiului său, Dorin îl dă afară din casă după ce acesta face încă un accident de mașină. Mai mult, îi dă o misiune lui Johnny – să demonstreze în maximum șase luni că poate deveni un adult responsabil, capabil să conducă imperiul financiar. Altfel va fi dezmoștenit.

Ajutat de sora sa Magda, personaj interpretat de artista Mira, Johnny găsește o soluție rapidă și ușoară pentru a rezolva problema. Mai exact, el va fi mentorat de cei mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară. Aivi vorbim despre Flex Barbarul – mentorul de fitness și viață sănătoasă (Dorian Popa), Sandra Senzorial – mentorul de wellbeing (Loredana Groza) și

Răsplata de un milion de euro pusă la bătaie de Johnny va stârni o luptă acerbă între cei trei influenceri. Fiecare se va strădui să fie mentorul principal al lui Johnny, împărtășind din teoriile sale. Sau încercând să le demonteze pe cele ale concurenților. Din aceste conflicte se vor naște cele mai comice și neașteptate momente ale filmului.