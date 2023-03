Cătălin Bordea: „Leonard Doroftei era să mă bată”. Ce s-a petrecut între cei doi

Glumele sale l-au făcut cunoscut, dar i-au adus și mari probleme. Cătălin Bordea a dezvăluit că, la un moment dat, l-a supărat pe Leonard Doroftei. Sportivul a sărit la bătaie, iar câștigătorul America Express s-a ales cu un tricou rupt și cu o sperietură zdravănă.

Leonard Doroftei aproape l-a bătut pe Cătălin Bordea

și , dar ani întregi, Cătălin Bordea i-a fost alături lui Dan Capatos în emisiunea sa difuzată noaptea. Comediantul a început să câștige banii din glume, care l-au făcut consacrat, dar simțul umorului i-a adus și probleme.

ADVERTISEMENT

Invitat , Cătălin Bordea și-a amintit cum era să fie bătut de Leonard Doroftei. Deși a fost avertizat de producători că este bine să evite anumite subiecte, a forțat nota în așa fel încât l-a scos din minți pe sportiv.

Ce l-a deranjat cel mai tare au fost glumele despre Lucian Bute, cu care avusese o altercație un trecut. Cătălin Bordea nu doar că l-a adus în discuție pe rivalul lui Leonard Doroftei, dar a și purtat un tricou cu un mesaj deloc plăcut pentru acesta.

ADVERTISEMENT

„Mergeam pe slăbiciunea omului, îmi plăcea să fac asta. Doroftei era să mă bată. Mi-a rupt tricoul, m-a aruncat pe acolo. Mi-a și zis producătorul să nu zic nimic de Bute, fix de aia am zis, prima întrebare.

Ceva de genul că am invitat un boxer mai urât, pentru că Lucian Bute este ocupat cu altcineva din viața ta. Aveam și un tricou cu Bute e mai frumos. Când a văzut, a cedat”, a povestit Bordea.

ADVERTISEMENT

Ce mesaj a transmis Cătălin Bordea după ce a câștigat America Express

Dacă acesta este unul dintre momentele care îi vor rămâne în minte mereu, Cătălin Bordea a adunat multe altele în America Express. Vedeta Antena 1 a mărturisit că, la întoarcerea în țară, a apelat la terapie. Cu toate acestea, este recunoscător pentru tot ce a trăit.

Cătălin Bordea este bucuros că a reușit să-și demonstreze lui și celor pe care îi iubește că poate face față oricărei provocări: „Am câștigat răbdare, am câștigat un frate, am câștigat amintiri fantastice, am câștigat mai multă încredere în mine, am câștigat respectul oamenilor pe care îi iubesc.

ADVERTISEMENT

Și cel mai important, multe mesaje de la telespectatori care au râs și au plâns alături de noi. VIVA Congo Grand la toată lumea!!!”, este