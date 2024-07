Cătălin Bordea, prima reacţie după ce Livia a publicat o nouă imagine cu Spike. „Nu am loc de ăștia doi în gânduri”

Cătălin Bordea a reacționat după ce Livia, fosta soție, a postat o nouă imagine cu actualul ei partener, Spike, artist cu care l-a înșelat pe celebrul comediant. De asemenea, Spike era și cel mai bun prieten al lui Cătălin Bordea.

Ce spune Cătălin Bordea despre ultima fotografie a fostei soții

Livia Eftimie a fost aspru pusă la zid de fanii fostului soț după ce . O bună perioadă, aceasta a evitat să se mai expună în mediul online, dar în ultima vreme postează mai des, inclusiv noi fotogafii cu Spike.

Livia Eftimie pare că nu mai pune la suflet ceea ce spune lumea și face referire în postările sale la prejudecățile din jur. De altel, într-o postare de a sa este vorba despre cum noi, oamenii, plătim pentru orice faptă pe care o săvârșim.

”Plătim pentru orice. Că ne-am născut și am trăit. Că am ratat sau reușit. Că am câștigat sau am pierdut. Că am fost loiali sau am trădat. Că am fost buni, ori răi. Că am visat sau nu. Că am fost inteligenți sau nu.

Că am glumit, că am fost serioși, că am rămas, că am plecat. Că am amăgit sau dezamăgit. Că am acționat sau nu. Că am fost reali, sinceri sau că nu am fost nimic… Tot ce contează e dacă merită sau nu”, a scris Livia Eftimie pe rețelele de socializare.

Ultima imagine publicată de fosta soție a lui Cătălin Bordea pe ei este cu Spike. Într-un cadru întunecos, aceasta este ținută în brațe de artist. Nici această fotografie nu a fost ocolită de o descriere misterioasă. ”Iert lumea pentru că te are pe tine”, a notat Livia.

Cătălin Bordea: ”Am mult de lucru și nu am loc de ăștia doi în gânduri”

Cătălin Bordea spune că nu se mai lasă afectat de ceea ce face Livia și nu se uită la postările ei. mai ales că și-a pierdut și mama în urma divorțului, juratul de la iUmor se axează strict pe propria persoană. De curând, s-a întos și din vacanță. S-a bucurat de timp frumos în Dubai.

”Nu mă uit… Am mult de lucru și nu am loc de ăștia doi în gânduri. M-am întors din vacanță și am intrat direct în treabă a doua zi. Câte două filmări pe zi, repetiții, contracte noi, multă apă și mai nou diamante. (…) Am fost în Dubai. Și m-am întors cu bijuterii cu diamante.

Se pare că îmi plac, mai nou. (…) Am mâncat salată de roșii, am citit, m-am copt la soare și am înveselit cămile. Am mers în Dubai pentru că am vrut să mă plimb cu motorul prin deșert… Și pentru că e foarte cald și îmi place tare”, a declarat Cătălin Bordea pentru