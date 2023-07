Cătălin Bordea, primele declarații după divorț. De ce s-a despărțit de Livia, de fapt

Cătălin Bordea a dat primele declarații după divorț. Acesta a explicat și de ce s-a despărțit de soție după atâția ani de relație.

Cătălin Bordea, primele declarații după divorțul de soție

Cătălin Bordea a dat primele declarații după ce a divorțat de Livia. Aceasta a confirmat vestea, după multe zvonuri care au tot apărut în ultimele zile.

Acum, acesta a spus clar că l. Anunțul lui Cătălin Bordea vine după ce divorțul deja s-a înfăptuit la notar.

Referitor la motivul divorțului, Cătălin Bordea a spus că nu este vorba despre „niciun motiv clasic”, făcând probabil referire la faptul că nu a fost vorba de infidelitate în cazul lor.

„Oamenii se mai și despart. Eu și Livia, din păcate, facem parte dintre acești oameni, începând de astăzi, după ce am semnat actele de divorț.

Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare și rog presa să îi respecte și ei suferința. O poveste s-a încheiat însă sunt altele frumoase care rezistă și care dau dovadă de putere”, a scris Cătălin Bordea pe rețelele de socializare.

Cătălin Bordea suferă foarte mult după despărțire

Despărțirea a venit ca un șoc pentru celebrul comediant. El însuși recunoștea că a avut un an extrem de greu, mai ales după ce

Chiar și așa, Cătălin Bordea spune că încearcă să se mențină pe linia de plutire. Deși pare că problemele l-au copleșit, acesta încearcă să facă tot posibilul să nu se lase doborât.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul.

Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba”, a spus acesta, conform .